CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Yerel seçim öncesi kurultayın yapılmasının bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Ama hataların, eksiklerin, hata yapanların mutlaka özeleştiri yapması gerekiyor aksi halde bir şey düzelmez." dedi. Yılmaz, Mecliste düzenliği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de gerçekleştirilen zirvede, Suriye'nin geleceği konusunda ana parametrelerde anlaştığını belirtti. İki ülkenin İran ve Türkiye'nin Suriye'deki etkisini sınırlandırmayı istediğine dikkati çeken Yılmaz, Suriye'de rejimle çatışmaya giren muhaliflerin pek çok bölgede kaybettiğine dikkati çekti. Al Foa ve Kefra'daki Şiilerin Esad bölgesine tahliye edilmesi için İran Devrim Muhafızları ile El Nusracıların anlaştığı yönünde iddialar bulunduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nusracıların yaptığı anlaşmada, Türkiye'nin de bir noktada yer aldığı konusunda iddialar var. Nusracıların kontrolündeki İdlip'te, Türkiye'nin terör örgütü Nusracılarla aynı potaya konulup, teröristleri desteklemekle yaftalanabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Şimdi kritik bir noktaya geldik. Dera düşüyor, İdlip kalıyor. Önümüzdeki süreçte İdlip'in buradaki Nusracılara dönük bir saldırıya uğraması ve Türkiye eğer Nusracıların yanında yer alırsa 'terör örgütünü destekliyor' şeklinde takdim edilmesi, Türkiye'nin elinin zayıflatılması ve Suriye konteksinden önemli ölçüde uzaklaştırılması planlanıyor. ABD ve Rusya'nın federal bir Suriye ve Fırat'ın doğusuna otonom sağlayan bir Suriye planının uygulanabilmesi için araziden Türkiye ve İran'ın uzaklaştırılması gerekiyor. Bu, Türkiye'nin terör örgütleriyle aynı kefeye konulup, yaftalayıp, elinin zayıflatılıp, uzaklaştırılması açısından bir bahane teşkil edecektir. Hükümet, Nusracılarla, İdlip'teki bu terör gruplarıyla arasına kesin mesafe koymalıdır. "

Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'den uzaklaştırılması için İdlip'in gerekçe yapılacağını ileri sürdü. - "Bu hükümet, OHAL'i başka adlarla sürdürecek" Meclise getirilen yasa teklifi ile OHAL'in kalıcı hale getirildiğini savunan Yılmaz, "Adını değiştirmekle durumu değiştirmiyorsunuz. Bu hükümet, OHAL'i başka adlarla sürdürecek." diye konuştu. CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplandığının belirtilmesi ve toplanan imzalara ilişkin elinde bir sayı olup olmadığına yönelik soruya Öztürk Yılmaz, şu yanıtı verdi: "Benim elimde bir bilgi yok. Bu dönemde bizim içimize gömülmemiz, seçimde başarılı olamadığımızın özeleştirisini yapmaktan kaçınmamız doğru değil. Yerel seçim öncesi kurultayın yapılmasının bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Ama hataların, eksiklerin, hata yapanların mutlaka özeleştiri yapması gerekiyor aksi halde bir şey düzelmez. Bizim partimizden, bir İYİ Parti çıkarma niyetinde olan bazı çevreler olduğunu da biliyoruz. CHP'yi küçültmek, bölmek ve muhalefeti kendi içerisine gömüp, kendi iç iktidar hırsı yaşayan insanların duygularını depreştirip partiyi tamamen küçültmek isteyen bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Artık üzerinde kafa yormamız gereken konu Türkiye meselesidir, elimizden kayıp giden demokrasidir, özgürlüğümüzdür. Ülkenin yönetimini, geleceğini konuşmak lazım. Koltuklarımızı konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yerel seçimler ne zaman yapılacak bilmiyoruz. Bizim her halükarda hazır olmamız lazım. Partide dağınık bir yapı ile yerel seçimlere hazırlanmamız çok zor. Toparlanmamız lazım. Kurultay elbet yapılacaktır. Bunun baskın, zorlama şeklinde olmasını doğru bulmuyorum."