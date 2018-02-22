CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray’da Yeşiltepe Belediyesi tarafından yaptırılan düğün salonu ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.
‘AKP, MHP, YSK İTTİFAKI’
AK Parti ve MHP’nin ittifak yapmasına da değinen İnce, ”Bugünlerde bir ittifak almış başını gidiyor. Bu ittifak ne? AKP, MHP, YSK ittifakı; üçü bir araya gelmiş, 26 maddelik bir kanun. Bakın neler düşünülüyor anlatayım: Bir parti yüzde 9.5 oy aldığında baraja takılıyor mu, takılmıyor? Yüzde 10’un altında oy alırsa baraja takılıyor. Şimdi aldıkları kanunda yüzde 3 oy alsa baraja takılmıyor” diye konuştu.
‘OY İÇİN MİLLETİ KANDIRIYORLAR’
Çocuklara cinsel istismarda bulunanların ‘hadım edilmesi’ ile konusunu da değerlendiren İnce, şunları kaydetti:
”Son günlerde ‘idam edelim mi, hadım edelim mi’ tartışmaları yaşanıyor. Çocuklarımıza bir sapık dadanmış, ‘idam edelim mi, hadım edelim mi’ tartışmalarıyla geçiştiriliyor. Toplumun kabul etmediği bir kötü olayda caydırıcı bir ceza verilmesi gerekiyor ve suçun tekrarını önlemek lazım. Suçun tekrarını önlemek için caydırıcı ceza gereklidir. Psikologların, bilim adamlarının tartışması gerekirken, oy devşirmek için, oy almak için milleti kandırıyorlar. Seçim yaklaştığında idam tartışması gündeme geliyor, seçim bitince idam unutuluyor. Atatürk’e hakaret eden, ‘Keşke Yunan galip gelse’ diyen adamı hastanede ziyaret ediyor, değer veriyorsun. Çocuklarımıza dadanan sapık ruhlara değer veriyorsunuz. Atatürk’ün annesine küfür edenleri, ülkenin Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. Yetmedi Meclis Başkanı ziyaret ediyor.”
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de eleştiren İnce, ”Milletin malını sattılar, bunlar nankör, miras yediler. Baba varlıklı bir baba, bir ömür boyu çalışır, uğraşır mal mülk edinir, sonra da hayırsız bir evlat gelir, o babanın mallarını satar, sonra da mallar bitince ‘Bir çivimi çaktınız mı?’ diye sorar. Sanki o sattıklarını kendileri yaptılar. O mirasyedileri, devletin başından kovalayacağız, hep birlikte kovalayacağız. Onlar ittifak yapsın MHP’yle, YSK ile yapsınlar, biz milletle ittifak yapacağız” dedi.
İnce, burada yaptığı konuşmada siyasi partilerin genel başkanlarının koltuklarını bırakmadıklarını belirterek, şunları söyledi:
”Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle. Birisi genel başkan oldu mu, ömür boyu orada. İşte Bahçeli’yi görüyorsunuz, 25 senedir orada. Benim önerim şu: CHP bunun öncülüğünü yapsın, diğer partilerde de böyle olsun; iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan, istifa etsin. Bu kadar.”
‘BİZ MİLLETLE İTTİFAK YAPACAĞIZ’
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray’da katıldığı programdan sonra Ankara dönüşünde Şereflikoçhisar’da partililer ile bir araya geldi. Şereflikoçhisar CHP İlçe Başkanı Mahmut Celal Ünsal ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı İnce, gündemle ilgili kısa bir konuşma yaptı.
İnce burada da yaptığı açıklamada AKP ile MHP arasındaki seçim ittifakını değerlendirdi. İnce, “Önümüzde bir ittifak var. Bu ittifak ikili bir ittifak değil, üçlü bir ittifak. AKP, MHP ve YSK. Er meydanlarında kaçanların ittifakı bu. Yüzde 10 barajını ittifakla geçmek isteyenlerin ittifakı bu. Yüzde 9.5 alan baraja takılacak, yüzde 3 alan ittifakla barajı geçecek. Burada ‘Afrin’e en önde ben giderim’ diyenler seçimde er meydanından kaçıyor. ‘Buradan nasıl çıkacağız?’ derseniz, milletin ittifakıyla çıkacağız. Biz milletle ittifak kuracağız. Şereflikoçhisar’daki çiftçi ile Giresun’daki fındık üreticisi ile Diyarbakır’daki karpuz üreticisi ile Muğla’daki emekliyle, Ankara’daki işsizle, milletle ittifakla kuracağız. Öyle çıkacağız bu işin içinden. Bugün ittifak kuranların derdi Türkiye değil, Türkiye’nin bekası da değil. Bunların derdi, ‘Sen beni Meclis’e sok, ben de seni başkan yapayım.’ Erdoğan’la Bahçeli arasındaki durum bu” dedi.
İnce açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.
DHA
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