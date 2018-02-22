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CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 21:24 | Son Güncelleme

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray'da katıldığı açılış töreninde AKP-MHP ittifak haberlerine ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. "Önümüzde bir ittifak var. Bu ittifak ikili bir ittifak değil, üçlü bir ittifak. AKP, MHP ve YSK. Er meydanlarında kaçanların ittifakı bu" diyen İnce, "Biz milletle ittifak kuracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray’da Yeşiltepe Belediyesi tarafından yaptırılan düğün salonu ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.

‘AKP, MHP, YSK İTTİFAKI’

AK Parti ve MHP’nin ittifak yapmasına da değinen İnce, ”Bugünlerde bir ittifak almış başını gidiyor. Bu ittifak ne? AKP, MHP, YSK ittifakı; üçü bir araya gelmiş, 26 maddelik bir kanun. Bakın neler düşünülüyor anlatayım: Bir parti yüzde 9.5 oy aldığında baraja takılıyor mu, takılmıyor? Yüzde 10’un altında oy alırsa baraja takılıyor. Şimdi aldıkları kanunda yüzde 3 oy alsa baraja takılmıyor” diye konuştu.

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‘OY İÇİN MİLLETİ KANDIRIYORLAR’

Çocuklara cinsel istismarda bulunanların ‘hadım edilmesi’ ile konusunu da değerlendiren İnce, şunları kaydetti:

”Son günlerde ‘idam edelim mi, hadım edelim mi’ tartışmaları yaşanıyor. Çocuklarımıza bir sapık dadanmış, ‘idam edelim mi, hadım edelim mi’ tartışmalarıyla geçiştiriliyor. Toplumun kabul etmediği bir kötü olayda caydırıcı bir ceza verilmesi gerekiyor ve suçun tekrarını önlemek lazım. Suçun tekrarını önlemek için caydırıcı ceza gereklidir. Psikologların, bilim adamlarının tartışması gerekirken, oy devşirmek için, oy almak için milleti kandırıyorlar. Seçim yaklaştığında idam tartışması gündeme geliyor, seçim bitince idam unutuluyor. Atatürk’e hakaret eden, ‘Keşke Yunan galip gelse’ diyen adamı hastanede ziyaret ediyor, değer veriyorsun. Çocuklarımıza dadanan sapık ruhlara değer veriyorsunuz. Atatürk’ün annesine küfür edenleri, ülkenin Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. Yetmedi Meclis Başkanı ziyaret ediyor.”

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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de eleştiren İnce, ”Milletin malını sattılar, bunlar nankör, miras yediler. Baba varlıklı bir baba, bir ömür boyu çalışır, uğraşır mal mülk edinir, sonra da hayırsız bir evlat gelir, o babanın mallarını satar, sonra da mallar bitince ‘Bir çivimi çaktınız mı?’ diye sorar. Sanki o sattıklarını kendileri yaptılar. O mirasyedileri, devletin başından kovalayacağız, hep birlikte kovalayacağız. Onlar ittifak yapsın MHP’yle, YSK ile yapsınlar, biz milletle ittifak yapacağız” dedi.

İnce, burada yaptığı konuşmada siyasi partilerin genel başkanlarının koltuklarını bırakmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

”Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle. Birisi genel başkan oldu mu, ömür boyu orada. İşte Bahçeli’yi görüyorsunuz, 25 senedir orada. Benim önerim şu: CHP bunun öncülüğünü yapsın, diğer partilerde de böyle olsun; iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan, istifa etsin. Bu kadar.”

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‘BİZ MİLLETLE İTTİFAK YAPACAĞIZ’

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray’da katıldığı programdan sonra Ankara dönüşünde Şereflikoçhisar’da partililer ile bir araya geldi. Şereflikoçhisar CHP İlçe Başkanı Mahmut Celal Ünsal ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı İnce, gündemle ilgili kısa bir konuşma yaptı.

İnce burada da yaptığı açıklamada AKP ile MHP arasındaki seçim ittifakını değerlendirdi. İnce, “Önümüzde bir ittifak var. Bu ittifak ikili bir ittifak değil, üçlü bir ittifak. AKP, MHP ve YSK. Er meydanlarında kaçanların ittifakı bu. Yüzde 10 barajını ittifakla geçmek isteyenlerin ittifakı bu. Yüzde 9.5 alan baraja takılacak, yüzde 3 alan ittifakla barajı geçecek. Burada ‘Afrin’e en önde ben giderim’ diyenler seçimde er meydanından kaçıyor. ‘Buradan nasıl çıkacağız?’ derseniz, milletin ittifakıyla çıkacağız. Biz milletle ittifak kuracağız. Şereflikoçhisar’daki çiftçi ile Giresun’daki fındık üreticisi ile Diyarbakır’daki karpuz üreticisi ile Muğla’daki emekliyle, Ankara’daki işsizle, milletle ittifakla kuracağız. Öyle çıkacağız bu işin içinden. Bugün ittifak kuranların derdi Türkiye değil, Türkiye’nin bekası da değil. Bunların derdi, ‘Sen beni Meclis’e sok, ben de seni başkan yapayım.’ Erdoğan’la Bahçeli arasındaki durum bu” dedi.

İnce açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.

DHA

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muharrem ince CHP

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Milletten kastın hdp ise hepiniz havanızı aynı zamanda boyunuzun ölçüsünü alacaksınız.Milliler kazanacak gayri milliler kaybedecek..
@s.hazir Kurultayın sonunda hemen Kılıçtaroğlunun yanına gidip" Başkanımsınız.Emredin yapayım" dediğinde Kılıçtaroğlu nun politikalarına itiraz eden yada Alternatif olabilecek Birisi olmadığı ortaya çıktı İnce sadece CHP içerisindeki Bir kesimin Gazını almak ve partiden kopmalarını önlemek için ;Kongrelerde Kurultaylarda Kemal in kullandığı bir aparat konumunda Milletle ittifak yapacakmış )))
@s.hazir palermo ne lan??? vatansever italyan
hdp hep batacak senin gibilere tilkinin dünüp dolaşacağır hdp nin yanıdır METİNER MİROĞLU ENSARIOĞLU bunlar sana bişey kazandırmaz aslanım sizden önceki hukümetlerin yapmadığı yanlışları yapiyorsunuz hoşuna gitmesede bu böyle
çok doğru söylemiş ,bu saatten sonra mhp piyondan başka bişeye benzetilemez
millet ve chp...!!!!!......!!!!!
Yolsuzluk..yoksulluk.. haksızlık ..hukuksuzluk..adaletsizlik.. arsızlık..ve AKP...
adam gibi adam. sn.ince. çok doğru tespit?? ysk başkanı seçimden önce yine bavulunu hazırlamak zorunda!!! ya fetöcü, ya da mühürsüz oylar kabul edilir
Bence korku ittifakı daha doğru olur. Biri meclise giremiyeceğini diğeri de başkanını ilk turda seçtiremiyeceğini biliyor ve çok korkuyor. Ama YSK nın katkısını da inkar edemeyiz tabi.Sn.İnce bu konuda doğru tespit yapmış.
Hadi canım sizde. Yüce Türk milleti sizin ile ittifak yapmak istemiyor. CHP ile ittifak konusu millet ile ittifakı bu zamana kadar olmadı. Bu zamandan sonra da olmaz....
15 YILLLIK YSK ÜYELERİNİDE HESAP SORMA VAKTİ UNUTMAYALIM
ne diyo bu değişik yaaa seçimi kaybedceğini biliyo çamur atıyo bu millet sizin gibi hainleri başa getirmez asla ve asla
aynı kafa biraz hazmedici olun sizde hdp ile kolkolasınız buna ne diceksiniz
chp nin aklı hala başına gelmemiş. hep salaklık peşindeler.bir grup geri zekalı partide ahmaklığın her tarafı sardığını akıllı birinin çıkmayacağını söylüyor bu davranışlar.
Er meydanimi?Er meydanında yenile yenile usanmadiniz.HDP yle gizli ittifak yaptiginizda hiç sesin çıkmamışti sayın ince.
hdp yle gizli ittifak yapmışlar ama sen biliyorsun vay be. dolmabahçe mutabakatı ve habur karşılaması megri megri gizli değildi gözünüze soktular sesiniz çıkmadı nefi_2017 bırak bu işleri.
Sayın İNCE; sen önce kendi partinde mantık ve kalite ara... Ülke ve dünya gerçeklerinden kopuk bu CHP yok olmaya mahkumdur...
diyosun daaa,,,MİLLET sizinle yani chphdpkk ,fetöcü eyi parti ile İTTİFAK yaparmı,,?? o biraz ZOR,,,bu MİLLET sizi çok iyi tanıdı artık,,,yok öle hdpkk ile kolkola gez,,afrin de ne işiniz var de,,sonra da utanmadan arlanmadan sıkılmadan MİLLET de,,,yürüüüüüüü,,,
daha iki kişi bir araya gelip partiyi yönetemiyorsunuz, bir birinizin oylarını imzalarını çalıyorsunuz kalkmış halkın ittifakından bahsediyorsunuz, diz ancak pkk, dhkpc, tikko, tkplm vb. bilimum örgütlerle ittifak kurarsınız, halkta size geçmişte olduğu gibi gereken cevabı verir.
Hani bir konuşman vardı vurdukça tokadı vuruyorlar diye yine yiyeceksiniz o tokadı be ince.
@trueagle siz tokat değil TOKMAK yiyorsunuz.hemde sapıyla.
@cemalhakyol hştttttttttttttttttttttttttttttttttttttt,,,,,,
keşke seçilsydi DEMİRTAŞ ile ÜLKEYE faydalı olacaktı 15 Yıllık kokuşmuş aktrro ızdırabından kurtulurduk
sen git ramazanda viski zukkumlan sahtekar
terörist diye içeri alırlar fazla konuşma. korku siyaseti cennet ülkemde hortladı kim muhalifse vatan haini damgası yiyiyor,vatan hainlerini tarih elbet yazacak halkına vatan haini demek ne demek senin gibi düşünmek zorundamıyım benim aklım yokmu Allah sadece sanamı beyin verdi sayın erdoğan.
Sizin gibi İTilaf olmasın da
Sayın Inceye CHP'NİN attığı tokati unutmuş galiba....
yıllardır koalisyonlara atıf yaparak muhalefeti kötüleyenler şimdi birbirlerine karşı söyledikleri onca sözü yutarak daha başlamadan koalisyona giriyorlar.Allah her ikisine de alkış tutanlara bu dünyada daha ne müsibet göstersin ki:)anlayana yeter ,hatta fazla gelir...
Kurultayın sonunda hemen Kılıçtaroğlunun yanına gidip " Başkanımsınız.Emredin yapayım" dediğinde Kılıçtaroğlu nun politikalarına itiraz eden yada Alternatif olabilecek Birisi olmadığın ortaya çıktı Sen sadece CHP içerisindeki Bir kesimin Gazını almak ve partiden kopmalarını önlemek için ;Kongrelerde Kurultaylarda Kemal in kullandığı bir aparatsın Milletle İttifak yapacakmış )))
dogru yer 15 yılda ysk yi bitirmeleri en büyük başarısı akp nin..çok çaba harcadılar..ama saygılı duyuyorum..yaptıkları kötü bile olsa büyük bir emek var ortada
Bildiğim kadarıyla topkapı sarayında bulunan ve Cem sultana nasip olmayan tılsımlı gömleği giyseniz de işe yaramaz, hoyrat geçmişe sahipsiniz bu millet sizinle ittifak yapmaz. Sizinkisi günü kurtarma, ön plana çıkma ve pozisyonu koruma gayreti. Yap ihaneti kap koltuğu mantığı sizi birbirinize düşürmeye yeter.....
ÜLKEMİZİN EN AZILI SİNSİ DÜŞMANI İSRAİLİN KULLANDIĞI PİYONU ABD YE HER GÜN 24 SAAT KÜFÜR ETSEK AZDIR AMA BİZE BİR FAYDASI OLMAZ ÇÖZÜM NEDİR ABD KAÇ SAAT ÇALIŞIYOR PROJE ÜRETİYOR UYGULUYOR İSRAİLİ KORUYOR DÜNYA YI KANLA YÖNETİYOR BİZ DE ÇAKMA MÜSLÜMANLAR OLARAK AKLIMIZI KULLANARAK ABD NİN İKİ KATI ÇALIŞACAĞIZ ÜRETECEĞİZ TAKİ BU KAN İÇİCİ VAMPİRLERE DUR DİYECEK GÜCE KUVVETE ULAŞACAĞIZ DOĞRUMU DOĞRU O ZAMAN SAYIN MUHARREM İNCE BEY KONUŞMAK GÜZEL DE İCRAAT PROJE ALTERNATİF ORTAYA KOYMAK GEREK HER KONUDA AMA HER KONUDA İKTİDAR OLMAK İÇİN OLMAZSA OLMAZ ALTERNATİF OLMAKTIR NE DURUYORSUNUZ PROJE ÜRETİ
ÇOK DOĞRU DEMİŞ MHP AKP VE YSK İTTİFAKINI MÜHÜRSÜZ SAHTE OYLARIN YETKİSİ OLMAYAN YSK CA KABUL EDİLİP AKEPENİN YSK BAŞKANININ İNSİYATİFİYLE GALİP İLAN EDİLMESİNDEN BELLİ OLMUŞTU ....
ince aday olsana sana yakışır başkanlık bay kemal in niyeti yok sen bırakmayacaksan ilhan kesicide olur.
Her fırsatta salladığın Kiliçtaroglu ile mi milletle buluşacaksiniz,inandigin seyleri söyle,sende inanmiyorsun aslinda söyledigine Sn.İnce,Bulusun tabi milletle tutan mi var önemli olan milletin sizle buluşmayi isteyip istemedigi,hadi hsyirlisi İste meydan işte peşrev....başarilar
İTTİFAK OLMAYAN SEÇİMLERİ HEP CHP KAZANIYORDU SANKİ GERİ ZEKALI....
ancak düğün salonu açtırırlar sana.
Muharrem İnce ne içiyor meraktayım.Hep geçmişi unutturuyor olmalı.Hani tavuk çiftliği açacaktı,Acaba tavuktan kasıt onu dinleyen ve peşinden gelenlermi.?
akıllı geçinen chp..aptalın önde ğideni
birkerede şu akepe yi muhalefet partisi olrak görsek ne güzel olurdu işte o zaman satçak bişey bulamayınca birbirlerini satacaklar çünkü saray elden gidecek koltuk düşecek . adam işini garantiye almış paralar man adasında seçimi kaybederse ilk işi kaçmak o da 2 dakikasını alır benden söylemesi
Sorun şu ki;Millet sizinle ittifak kurmak istemiyor..
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