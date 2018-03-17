Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2. kez göreve seçildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2 bin 969 meclis üyesinin tamamının desteğini alarak oy birliğiyle ikinci kez göreve seçildi.

Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen yıllık meclis toplantılarında yapılan oylama sonucunda yeniden devlet başkanlığına seçilen Xi Jinping, anayasaya bağlılık yemini ederek ikinci görev dönemine başladı.

2013 yılında devlet başkanı olarak göreve başlayan Xi Jinping’in aynı zamanda yeniden Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına seçildiği de açıklandı.

Xi’nın sağ kolu devlet başkan yardımcısı oldu

Öte yandan, Xi Jinping’in beş yıldır yürüttüğü yolsuzlukla mücadele kampanyasının başındaki isim Wang Qishan de devlet başkanı yardımcılığı görevine seçildi. Xi’nin sağ kolu olarak bilinen Wang Qishan, geçtiğimiz Ekim ayındaki parti kongresinde görevinden ayrılmıştı. Xi Jinping’in 69 yaşındaki tecrübeli isimden vazgeçmeyeceği, Wang’ın yine kritik bir göreve getirileceği belirtiliyordu. Wang Qishan, 1 ret oyuna karşı 2 bin 969 evet oyuyla devlet başkanı yardımcılığına getirildi.

Çin’de geçtiğimiz günlerde yapılan kritik anayasa değişikliği ile devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısının art arda iki dönem görevde kalabilmesinin önü açılmıştı.