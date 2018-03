Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni

Her belediye başkanının yaptığı tüm harcamaların hesabını halkına vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla sizin ödediğiniz vergilerle hizmet yapılıyor, o zaman vatandaşa yaptığınız her işin kaça mal olduğunu, nasıl olduğunu, hangi bütçe imkanlarıyla yaptığımızı anlatacağız. Bir belediye başkanı aynı zamanda ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Onlar gibi kaçak saraylar yapmayacak, halka hizmet etmek için yapacak. Kreş yapacak çocuklarımız gitsin, emekliler için yer yapacak, kadınlar için yer yapacak, üniversite öğrencilerinin yurdunu 15-16 yılda çözemediler. Sözüm söz, CHP iktidarında tüm öğrencilerin yurt sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz."

- "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız"

CHP'li belediyelerin hizmetlerini aktaran Kılıçdaroğlu, kadınlara çağrıda bulunarak, 2019'un kadınların ve demokrasinin eseri olacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız kadın, 'Topuklu efe' diyorlar. Şu konuşmayı yaptı, 'Cumhuriyetin kurulması, cumhuriyet aynı zamanda kadın devrimidir.' dedi. Seçme ve seçilme hakkı geldi. Kadınlar da artık hayatın her alanına girmek, seçilmek ve çalışmak istiyorlar. Şimdi 2019'da, yok olan demokrasiyi yeniden ihya edeceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan en önemli aktörler bu ülkenin kadınları olacak. Sizlere 2019'da güveniyorum. Hangi görüşten olursak olalım. Demokrasi hepimize lazım. Sadece CHP'lilere lazım değil, hepimize lazım. 2019'da bu ülkenin ülkücü demokratları, muhafazalar demokratları, liberal demokratları, sosyal demokratları, hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun bütün demokratları 2019'a birlikte gireceğiz ve 2019'da demokrasiyi beraber getireceğiz. Farklı düşüncelerimiz, kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız olabilir ama bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gerginlikten, kavgadan bıktık. Gerginlik olmasın, kavga olmasın, her evde huzur, her mahallede huzur, her ilde huzur, Türkiye'de huzur istiyoruz."