Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni

İlk olarak belediye başkanlığını kazandıkları andan itibaren, bir partinin değil tüm beldenin belediye başkanı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaksınız. Belediye başkanı, beldenin seçimle gelmiş amiridir. Ayrım yapılmaz. Geçen gün iktidar partisinin yani AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, 'Metro yapacağız. Önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız.' Hala ve hala topluluğu ayırmaktan, bölmekten kendilerini alamadılar." ifadesini kullandı.

"Size sözüm var İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Denizli'yi alacağız, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim işimizdir. Biz ayrılık gayrılık yapmayız. Kim bizim beldelerde yaşıyorsa herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ayırım yapmak bizim kitabımızda, inancımızda yoktur, bizim ahlakımızda da yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar biz toplumu kaynaştıracağız, birleştireceğiz. Toplum çok gerildi. Hele bir zat var sabah, öğle, ikindi, gece yarısı konuşur, bir kalkarız sabah yine konuşur ve toplum geriliyor. Fazla konuşmayla ülke kalkınsaydı kişi başına gelirimiz en azından 35-40 bin dolar olurdu. Fazla konuşuyorlar dolar, işsizlik artıyor. Fazla konuşuyorlar çiftçi perişan, esnaf perişan."

- "Belediye başkanı aynı zamanda ahlak abidesi olacak"

Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınmasını istediklerine işaret ederek, "Haklarını, hukukunu ve adaletini sonuna kadar savunduk. Şimdi sınav yapıyorlar, taşeron işçi alalım mı almayalım mı? Ne sınavı kardeşim. Çalışıyor, alın teri döküyor, sen çalıyorsun o çalmıyor, sen götürüyorsun malı o götürmüyor, alın teriyle kazanıyor. Hiçbir ayrım yapmadan, hangi partiden olursa olsun bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım. Eğer birisini çıkarırlarsa sözüm söz 2019'da ona o görevi tekrar vereceğim." dedi.