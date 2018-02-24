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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Afrin'de sivillerin hedef alındığı iddiaları için "Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var" dedi. Ardından kongrede konuşan Erdoğan "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş il kongresi öncesi konuşma yaptı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız. Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz." ifadesini kullandı.

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"SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR GÖREVE HAZIR OLSUN"

Konuşmasının ardından kongre salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok" dedi. Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na bir talimatta bulunan Erdoğan, "Bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu yola çıktığımızdan bugüne siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerle güç bulduk. Bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık. 16 yıldır, gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz bizim heyecanımız oldu, bizim coşkumuz oldu. İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve beraber gidiyoruz dediğimiz anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerimden şu anda mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm. Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

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"KİMSE KALKIP DA 'NİÇİN BU SINIRLARI KORUYORSUNUZ?' DİYEMEZ"

Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz.

Son yıllarda ülkemize o kadar saldırı oldu ki artık sabır kalmadı bıçak kemiğe dayandı. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak bizi kardeşlerimizden koparmak istiyorlar.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİ VE ARKALARINDAKİ GÜÇLERİ ÇÖKERTECEĞİZ"

Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

Bugün de terör örgütleri ve arkalarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz. Buna inanıyoruz. Biz şuna inandık. 'Allah'ın yardımı yakındır, bunu müjdele' diyor. Biz bu müjdeye inanıyoruz. Gitme kararını verdiğimiz zaman biz sizi buralarda bırakmayız.

Bugün artık maziden atiye kurduğu köprüyle kim olduğunu bilen, bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye gitmek istediğinin şuurunda bir Türkiye vardır. Bize hala dünkü Türkiye gözüyle bakan, bu şekilde muamele edenler yavaş yavaş gerçeklerin farkına varmaya başladılar.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ALLAH TAYYİP BABAYI MEMLEKETİMİZDEN BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN YAPTIKLARI YAPACAKLARININ TEMİNATIDIR YOL-SU-ELEKTRİK-BARAJ-ULAŞIM-UÇAK -TANK-BOMBA-HELİKOPTER-HASTANE EĞİTİM BUNLAR ARTIK SIRADAN GÖREV HALİNE GELDİ TÜRKÜN MÜSLÜMANIN DÜNYADA SESİ DUYULMAYA BAŞLADI.. BAZILARI TAYYİP BABAYA DEVLETİ AİLESİ GİBİ YÖNETİYOR DİYE SESLENİYOR BENDE BURDAN O ABLAMIZA SESLENİYORUM NE GÜZEL İŞTE ALLAH RAZI OLSUNKİ SAHİPLENEREK İÇİNDEN GELEREK ÇALIŞIYOR İSTANBULA DA HAKKARİYEDE H.LİMANI AYRIM YOK SAYIN C.BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE .TEŞEKKÜR ETMEK AZ KALIR ALLAH BENİM VE AİLEMİN ÖMRÜNDEN ÖMÜR KATSIN BAŞKOMUTANIMA
Roboski deki 34 kişi sivîl değilmiydi?
NE İŞİN VAR BATAKLIK TA BENİM ASKERIMI SENİN HIRSIN HÜSAMETTİN DEN BABA NE GİT KENDİ ŞAHSİ HIRSINI ESEDİ Mİ ESADIMI KENDİN TEMİZLE BU.MILLETIN OCAĞINA ATEŞ DÜŞÜRME BENİM ÜLKEYE GELEN ROKET BOMBALARI ENGELLE SINIRIMI KORU MILLETINI
demesi senin için kolay tabiki bunları yapması için bize ihtiyacı var adam daha ne yapsın bee!
Batının kışkırtması bunlar,,,,TÜRK ASKERİ vicdanlıdır,,,
Türkoglu Türk üz kadına bebe elinde sılah tutmayanın başı gövdesınde kalıq
simdi sorsak bizim kanimizda hirsizlik yolsuzlukta yok der kesin. bos konusuyorsun boss.
ALLAH ASKERİMİZE SIKINTI GÖSTERMESİN
SEN ÖNCE SEFER GÖREV EMRİ İÇİN İKİ OĞLUNU HAZIRLA.
1. bilalde hazırmı seferberliğe 2.ülkemizde yaşayan SURİYELİ gençlerde hazırmı
YANGINI ÇIKARAN GİTSİN KARDEŞİM.SİZİN EVLATLARINIZA ÇÜRÜK RAPORU BİZE SEFERBERLİK EMRİ.ARTIK BU HAMASET YEMİYOR ARTIK BİLESİNİZ.
bizler vatan için görevden asla kaçmayız ama AKP yandaşlarını görelim sağlık raporlarını almaya başlasınlr çünkü menfaat meselesi izin aranızdaki ilişki...
ZOORRRLAA. BİZİİİ ŞAVAŞAA SOKTUNN BUNDAN BİRSENE ÖNCE. ESATT. AYNISINI YAPIYORDUU. ONA DEMEDİNİİ. BIRAKMAMIŞTIN. AYNISII SEN YAPIYORSUN ŞUANN HIRS İLEE TÜRKİYEYİİ CUKURAA CEKİYORSUN.
Türk Askeri Dünyanın en şerefli askeridir. Bunlar zırvalık Diğer taraftan Vatandaş olarak hepimiz Askeriz zaten Sefer görevi olsun olmasın. Ama Sn. Cumhurbaşkanımızın 2 Oğlununda Askere gitmemiş kişiler olması kanıma dokunuyor. Bence Önce Çocuklarını göndersin oraya sonra Halktan istesin ne isteyecekse.... Bizler Mustafa Kemalin Askerleriyiz. EvvelAllah durum oluşursa kimsenin çağrı yapmasını beklemeyiz.
Savaşı büyütüp seçim yaptırmayacak. %50+1 bulunamadı.
sefer görev emrim var 3 de çocuğum var yeminle bu ülke için hazırım kanım canım feda olsun ALLAH yolunada bu topraklar içinde
sefer emri olanlar abd ile olan savaşta kime katılır acaba.ben abd ordusuna giderdim.aslında düşman yahudi de olsa türklere karşı onların ordusuna girmek en iyisi olurdu.rabbim bu milleti yeryüzünden silsin inş.
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