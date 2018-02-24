Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş il kongresi öncesi konuşma yaptı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız. Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz." ifadesini kullandı.

"SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR GÖREVE HAZIR OLSUN"



Konuşmasının ardından kongre salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok" dedi. Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na bir talimatta bulunan Erdoğan, "Bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: Bu yola çıktığımızdan bugüne siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerle güç bulduk. Bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık. 16 yıldır, gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz bizim heyecanımız oldu, bizim coşkumuz oldu. İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve beraber gidiyoruz dediğimiz anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerimden şu anda mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm. Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız. "KİMSE KALKIP DA 'NİÇİN BU SINIRLARI KORUYORSUNUZ?' DİYEMEZ"



Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz. Son yıllarda ülkemize o kadar saldırı oldu ki artık sabır kalmadı bıçak kemiğe dayandı. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak bizi kardeşlerimizden koparmak istiyorlar.