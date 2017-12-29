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Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 20:04 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti MKYK toplantısının sona ermesinin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüşen Destici, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin daha önceki görüşmelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, yeni yılını da kutladığını söyledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti BBP Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Ankara

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Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Okuyucu Yorumları 64 yorum
AKP ile her türlü diyalogda olan partiler yokolmaya mahkumdur.AKP tozundan uzak durun.O çook zararlıdır.Bulaşan iflah olmuyor.
akp nin varlıgı sizleri deli divane etmiş. ama bu daha neki bir yüz yıl daha iktidar yüzü yok size
Cumhurbaşkanına ????%10.7 Emekli Milletvekiline????%10.7 Emekliye ???? %3 Memura ???? %4 MTV'ye ???? %25-%50 İnternete????%50 Emlak vergisine????%50 Şans oyunlarına????%100 Benzine,Motorine günaşırı ????Zam 1 ocaktan itibaren elerktriğe???? %8.8 zam Sen seçmeye devam et.
@ilhansafa Bahçeli nin Mhp yaptığı ihanetten sonra oyların BBP kayacağını düşünüyorlar şark kurnazları bu yüzden kaile alıyorlar desticiyi Akp araaştırmalarında BBP oy çıkıyor olabilir % 2-3 falan oy oranları varsa eğer
@yaaa_yalcin Yaaalaaakaaa Yaaalcıııı nnnnnnnnn
@ilhansafa SIKISTILAR %1 LİK OY PEŞİNE DUSTULER
@ogurgan Bahçeli nin Mhp yaptığı ihanetten sonra oyların BBP kayacağını düşünüyorlar şark kurnazları bu yüzden kaile alıyorlar desticiyi Akp araaştırmalarında BBP oy çıkıyor olabilir % 2-3 falan oy oranları varsa eğer
iyide hep fantazi yapıyorsunuz. AKP ye niye bişey olmuyor. MHP dersen fetöcüler yarısını ele geçirdi. CHP zaten feto ve HDP nin yaveri gibi.
@ilhansafa Doğrudur. zaten çağırdığı kişide zurnanın son deliğidir. Varlık gösteremediler yağcılıkla İkbal bekliyorlar.
bahçeliyi de çağır yoksa küser.IYI PARTİDEN BU KADAR TIRSMAYIN
@ogurgan bence partinin adı çok yanlış kondu ,iyi deyince iyi olunmuyo milleti safmı sandınız millet ile dalga geçilmez,
@ogurgan iyi parti çok şüpheli. %1 bile oy alabileceğini sanmıyorum
@hensar adalet diyince adaletin olmaması, kalkınma diyince kalkınmanın olmaması gibi mi..
@hensar Ak denilince de ak olunmuyor... Siz iyice şımardınız ya hadi hayırlısı...
@ogurgan Bahçeli nin Mhp yaptığı ihanetten sonra oyların BBP kayacağını düşünüyorlar şark kurnazları bu yüzden kaile alıyorlar desticiyi Akp araaştırmalarında bi çıkıyor olabilir % 2-3 falan oy oranları varsa eğer
AHA DESTİCİDE ŞEBEKEYE DAHİL OLUYOR...HAYBEDEN BAKAN OLUR ARTIKK...
ara sıra balans ayarına girmesi lazımmış..
ulan yediler yiğidonun başını, desticiye mi kaldınız...daha reisin kanı yerde be utanın biraz tabi varsa utanma duygunuz.....
Biz bir günlük planı zor yaparken. Elin adamı 100 yıllık plan yapıyor. BU GÜNLERİ HESAPLAYARAK YEDİLER RAHMETLİYİ... Ruhun Şâd Mekanın Cennet Olsun YİĞİT ADAM... Affet; Kanıyın hesabını biz uyuşmuş beyinler soramadık "ALLAH SORAR ELBET"
ÇETEYE YENİ VE İHTİRASLI ELEMANLAR LAZIM..TESTİCİ GAYET UYGUN....
Yalaka arayışında 2019 yaklaşıyor ateş paçayı sardı. Bakalım Destici de Bahçeli gibimi göreceğiz.
bizimkini ( Bahçeli) aldatıyor mu ne????
oda nemalanmak peşinde önce hayır dedi sonra bir şeyler koparım dedi geri ters vites ile evet dedi partisini bile böldü.
@yorhan266 en iyisini yaptı o kazandı..ne işi var fetö cüler ve pkk lıların içinde..
Evet, Destici'nin de girmesi ile yaranma yarışı kızışıyor. Bahçeli'nin tecrübeli olması avantajı yanında Destici de sarayın yeni gözdesi olarak ciddi bir rekabet içerinde bulunacaklar. Bakalım saraya kim yaranacakk.
Desticiye kadar düştülerse Akp son aylarını yaşıyor desticiye Turizim bakanlığı teklif ederler en boş bakanlık o çünkü hükümete göre,destici raya gider ama seçmen İYİ partiye verir oyu ve desticinin adı kara harflerle tarihe yazılır ve bakanlıkta göremez 2019 da akp bommm
AKP OY VERENLER FETÖCU TERÖRÜNE DESTEK VERMEK DEMEKTİR. NEDEN FETÖYU YARATAN AKP
@02remzi Sen uzaydamı yaşıyorsun ! Fetö 40 yıldır var :)
@kaan34ist 40 yıldır var ama sizler kadar kucak açan parsel parsel devlete peşkeş çeken yuvalatan yoktu.
@kaan34ist ben 54 yaşındayım. ama beni kandıramadılar. çünkü bende ayrımcılık yok bu ülkenin vatandaşı herkes aynı hakka sahiptir. ayırsan 1000 yılda gitse kargaşa son bulmaz. ak koyunda beyaz koyunda koyundur. ak insanda kara insan da insandır
koltuk uğruna davasını satan zavallılar
Yeni Süleyman Kurtulmuş'lar, Numan Soylu'lar Yaratılmaya Çalışılıyor,Ne Diyeyim Her İki Tarafa da Hayırlı Uğurlu Olmasın.!!!
Eyyyyyy RTE kimlerden medet umar hale geldin. Demek oluyor ki yolun sonu gözüküyor. Bunca mazlumun ahı seni iflah etmez inşallah.
akp+mhp+bbp karşısında emperyalist şer güçler hadi bakalım ipi chpkk hdpkk ne yazar 60>40 olur
@tahsin.ozkara BENCE TAM TERSİ. BAK
AKP yi ne kadar beğenmesem de Allah kimseyi MHP'nin heleki BBP' yönetimine hiç düşürmesin. Ülkeyi kan gölüne çeviriler. Bunlar Ramazan ayında kapalı alanda gizlice yemek yiyenlere bile saldıran azılı tiplerle dolu.
O kadar masumun ahi çökecektir göreceksiniz.
bahçeli 65 inden sonra bunadı. destici denilen zavallı 50 yaşında bunadı. tayyip bunlara ne içiriyor. metak etmiyor dersem yalan olur.
yeni danışman hayırlı olsun
yeni zamli maaslar hakkinda da biseyler soyleseydi guzel olacakti...
alperenler her zaman devletinin yanında yer almıslardır. kazlıceşme de birlikte türk bayragı dalgalandırdık
Bu da mı yalaka çıktı?Bahçelinin söylediklerini hatırladıkça ancak toplumda uygunsuz iş yapanlara verilen bir ad geliyor aklıma.
ak parti 2030 kadar iktidar da Reis Ke mal kılıçdaroglu na kıyak yapacak somali hükümeti Türkiye ye ada vermiş Reis Ke malı oraya başkan yapacakmış :))
@kaan34ist sen bu hırsızlardan,satıcılardan,yolsuzlardan memnunsan ve makarnayı sevdiysen problem yok.
Evet ülke ırkçı ve kinci dinci zihniyetlilerin tekelinde dönüyor,Teslim alamadıkları tek kesim Kürtlerin yürekli ve onurlu duruş gösterenleri kaldı.Amma korkunun acele bir faydası yoktur,bu ülke insanlığı odağında tutanların sayesinde dünyadaki demokrasiyle adaletli bir ülke olacaktır.Devletin bütün imkanlarını kendi ırkçılıklarını kabul etirmek ve kinci dinciliklerini dayatmaya çalışanların kelleri göründü artık yalanlarla kandıracak kimse kalmadı.Ayrıca halklar ırkçılık değil insanın odakta olduğu bir gelecek istiyor.
@bclaen kürtte onur yürek ne ararla?
Tek adam rejimi isteyen güçler bir tarafta AKP, MHP,BBP... Geri kalan Cumhuriyetçi demokrasi güçleri bir tarafta olacak... Yapılacak seçimin özü budur...
Yeni yil kutlamasimi? Bende Erdogan nin yeni yilini kutlarim ,
Rte işi biliyo.
herkezi alsanda olmayacak destici kim eyy destici sen kimsin yaa
destivi bahçeli ya siz neden parti kurmuşsunuz.sizin boynunuza basarak bitileri ömür boyu saraylarda oturmak ister sizde merdiven basamağı olmuşsunuz.yarın demokrasi istiyen çocuklarınız size beddua etmezlermi
bbp nin genel başkanı muhsin başkanın katilleriyle oturup kalkıyor. allah bunun hesabını hepsinden soracak.
o zaten çoktan şebekliğe dahildi de bunlar toz oyların peşinden koşması daha vahim vah vahh...Nıman dövlet bey ve destli..çok komik...nerelere düştüler lakin artık şapkada düşti....
Acaba Sn Destici'ye hangi bakanlık uygun görüldü?
kim bunlar lider kendisini satan adamdan bırakın lider olmayı insan olamaz. satın alınan her şey değersizdir. sonunda kullanılıp atılan meta olur. tuğrul tekeş
seçim çalışmaları. artık herkes grup olmak zorunda. yeni sistemin getirileri
meee meeee meeeeeeee
Yeni 2 ci cumhurbaşkanı sözcüsü arıyor bahçeli birinciligi kimseye vermez
Bunlar siyasetin cilveleri ,BBP bin her tarafı oy olsa ne olur..Yalnız milliyetçiliği ayağınızın altına aldık denilen yere milliyetçiler kül oldu burası biraz tuhaf...Allah akıl fikir versin
"erdoğan diye bilir gerçeği Allah bilir,,,,ben seni vekil seçtireceğim veya bakanlık vereceğim seçimi erkene alacağım hazır olun beni destekler açıklama yapının......bahçeliyede aynı şekil de olma ihtimali yüksek
Yarabbim bizleri makam mevki sevdası yüzünden gözleri kararan dava adamlarından koru... Aminnnn ...
Eğer ak parti böyle sahtekar şebekleri kaale alıyorsa çok yazık,böyle yalakalar kapıya bile bağlanmaz.
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