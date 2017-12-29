Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti MKYK toplantısının sona ermesinin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüşen Destici, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin daha önceki görüşmelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, yeni yılını da kutladığını söyledi.

AA