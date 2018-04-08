Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz" dedi.

BATI'YA DOĞU GUTA TEPKİSİ

Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz.