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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Teröristin ağzı ile konuşanlara, cehenneme kadar yolunuz var diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz" dedi.

BATI'YA DOĞU GUTA TEPKİSİ

Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan cumhurbaşkanı ak parti Siirt terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şaka gibi ::)) teröristle iş yapan kendileri başkasına laf aatıyor.. ciddi sorunlu
Türkiyede şehit edilen evlâtlarımızı rakam olarak geçiştirirken Suriye'dekiler için çırpınıyor . Ülkemizde yan gelip yatan çalışmadan maaş alan Suriyelileri gönderin gitsinler savaşsınlar vatanlarında. Neden herhangi bir yerde savaş çıkınca halk katılmak yerine kaçıyor? Düşmana karşı gelip ülkesini refaha çıkarmak için çabalasın.
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