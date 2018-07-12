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Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylaması tamamlandı. Oylama sonucunda Binali Yıldırım 335 oyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldu.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Gazi Meclis'e yeni görev ve sorumluluklar düşüyor." dedi.

1. TUR SONUÇLARI

15:15 itibariyle Genele Kurul'da 1. tur oylaması tamamlandı ve oylar sayıldı. 1. Tur'da 581 üye oy kullandı.

1. Tur oylama sonuçları şöyle;

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cinahgir İslam: 4

Meclis Başkanlığı seçimlerinde 1 turda gerekli olan 400 oy sağlanamadı ve 2. tura geçildi. Bu turda da oylamada seçilebilmek için üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyor.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ikinci turunda adayların aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Toplam: 584

MECLİS BAŞKANI ADAYLARI

Meclis Başkanı seçiminde adaylar şunlar:

AK Parti adayı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP adayı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP adayı Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş , İYİ Parti adayı İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam.

OYLAMA

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilebilmek için üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyor. İki turda bu oy alınamadığı taktirde üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar yani 301 oy yeterli oluyor.

Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

MECLIS BASKANI

DANIŞMA KURULU CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Yeni seçilecek TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak.

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

15 Temmuz Pazar günü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.

KOMİSYONLARIN BAŞKANLARI SEÇİLECEK

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

OYLAMA ÖNCESİ MUHALEFETTEN İTİRAZLAR

Genel Kurul’da yapılacak TBMM Başkanlığı ilk tur oylaması öncesinde söz alan muhalefet kanadı yaşanan gelişmelere ilişkin tepkilerini dile getirdi. Milli saray ve kasırların cumhurbaşkanlığına bağlanmasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Bu bizim için utançtır ayıptır’ dedi.

Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise partisinin bir milletvekilinin Ankara’daki TEDAŞ misafirhanesinden çıkarılmak istenmesini ‘gündeme getirerek, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından TEDAŞ’ın kararından döndüğünü söyledi.

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TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor. TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştiriyor. AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tams ayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

BAZI VEKİLLER AYAKTA KALDI

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldı.

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Okuyucu Yorumları 76 yorum
Mhp oy verenler ne ye oy kime verdiklerini görsünler???
@i.sezer Kime vermişiz????Biz işimizi biliyoruz MHP ve Akp ,BP. dışındaki parti seçmenleri ,düşünsün diyeceğimde kafa aynı kafa,hala anlayamamışlar kimlerin peşinde gittiklerini ,kimlere taşeronluk yaptıklarını.
Bizim kime verdigimiz bellide sizinki dahada belli
@i.sezer Siz çıkarla iş sahibi olduğunuz için mi sizden farklı düşünenleri “taşeron” sıfatıyla nitelendiriyorsunuz? Ben bir Allah’ı bilirim efendi çok şükür sizler gibi değilim.
@mbodur_1965 mhp türklüğü,milliyetciliği savunan bir partidir.kucağına oturduğu partide türkcülüğü,ve milliyetciliği ayaklar altına alan,liderinin soyuna sopuna laf söyleyen bir adamdır.kim kimin peşinden gidiyormuş.
M7hs8n başkanın ölümüne neden olanların milletvekili oldugu iyi partiye mi..pkk ya mi
Mhp mecliste tesil yetkisi yok mu? Bu nasıl particilik? Devlet bey siz rahatsızmısınız?
@i.sezer Bırakın bu boşa mavallları,laf çakmayı,,Mhp nin etkisini ,yetkisini dost düşman bilir,herkes kendi işine bakacak,dışardan gazel okumaya gerek yok.Sizler kimle ittifak yaparsanız,birlik olursanız olun MHP nin safı bellidir.Söz verilmiştir bir kere.
@i.sezer ya sen nasılsın pkk yla işbirliği yaparak iyileştin mi?
peki siz rahatsızmısınız hangi cüretke bahçeliye böyle ithamda bulunuyorsun aldırayımmı seni.
oyalanıp durmayın nasıl ılsa yıldırım seçilcek seçip işinize bakın.
@takipci_2017 BIRAKIN BAŞKASINA ÇAMUR ATMAYI, ÖNCE KENDİNİZİ ELEŞTİRİN...
@takipci_2017 pkk ile işbirliği filan yapan yok.sadece akp nin haksız yere vekil çıkarıp mecliste at oynatmasının önü engellendi.
@mbodur_1965 :::)))
Binali YILDIRIM seçilecek kimse heycan yapmasın
Mhp adayı neden yok???
@i.sezer MHP limisin neden soruyorsun???MHP liler neden olmadığını çok iyi biliyor,gerisi teneke tıngırtısı hala buradan kuş beyinleri ile MHP nin meclisi adayı çıkartmamasından MHP ye vurmaya çalışıyorlarya acıyorum,yakacaklar bütün devreleri.
ne dye yapıyorsunuz ki ben olsam aday bşle çıkarmam nasıl olsa akp kendi çalıyor kendi oynuyor
borsa 3gündür çakılıyo dolar euro altın çıldırmış ha has memmleket
@onur_mert_1985 KILIFINAuydurmak
Bir meclis başkanlı için aday çıkaramıyorsun yuh olsun yuhnyuh bırakın mhp li olmayı istifa edip akepe geçin utanın utanın bu kadar yalakalık olmaz.
@i.sezer ULA GERİ ZEKALI MHP SENİN BİLDİĞİN PARTİLERDEN DEĞİL .MHP DEMEK DEVLET DEMEK MHP DEMEK BAYRAK DEMEK MHP DEMEK AKSAKALLI DEMEK MHP DEMEK DERİN DERİN DEVLET DEMEK MHP DEMEK KALE DEMEK MHP DEMEK SON SIĞINAK DEMEK MHP DEMEK KIZILELMA DEMEK...MHP NİN ÖYLE BAŞBAKANLIKLA BAŞKANLIKLA VEKİLLİKLE İŞİ OLMAZ MHP DEMEK DEVLETİN MİLLETİN BAYRAĞIN ÇEKİRDEĞİ ÖZÜ DEMEK
niye seçiyorlar ki..niye değerli vakitlerini harcıyorlar ki ... sonuç belli değilmi ki
MHP tabelalarını indirip AKP 2 tabelası asın bence zira MHP diye bi parti kalmadı
@vova Kamadıysa ,niye boşa yorum yapıyorsun,direk MHP den başladığına gör ,ya sancın ağır,veya MHPYa çok sancnı,yaran var veyaMhp gerçektende Ve senin gibilerin bilinçaltında büyük bir dev.
boşa zaman kaybı zaten başkan bellı
kesin binali yıldırım
ben%42 oy verenlere değil de bu%11 veren Türk milletine sesleniyorum. Nokta nokta nokta. daha bir şey demiyorum.
lastik patlar stepne olur, bacak burkulur koltuk değeneği olur !
@smshan Yani bölücülerle,işbirlikçilerle,Fetöşcü ablalarla ,masonlar la beraber olmuyor diye bütün kinininzi kusuyorsunuz,bizler 24 Hazirandan sonra sizler biraz kendinizi topalarsınız zannettik ama nato mermer nato kafa ,hala aynı,burada yazmakla siyaset dizayn edeceğini zanneden kuş beyinliler.
Güzel bir orta oyun ama Avrupa yemiyor böyle demokrasi masallarını. Tebrik eden var mı? YokYok. Kulis yapılıyor aracılara para veriliyor yinede Tebrik kutlama yok. Hacivat-karagöz oyunu.
Binali kazanacaktır kazanmazsa mevzu çıkar.
Kim olacak Binali Yıldırım olacak koltuk elimizde kaldı sözleri ile belli olmuyormu
BİNALİNNİ GÖREV HIZINA YETİŞEMİYORUZ :))) ULAŞTIRMA BAKANI İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYI BAŞBAKANLIK MECLİS BAŞKANLIĞI BU NEDİR YAA BU DEĞİŞİMELRDEN O ÜLKEDE KAZANÇ OLUMRU ??? TAKIM DÜŞÜNÜNÜ SÜREKLLİ OYUNCU DEĞİŞTİRİYOR ASLA BAŞARILI OLMAZ
@onur_mert_1985 Memlekette ondan düşük profillisi yok, o yüzden çok rağbet görüyor.
İ.SEZER SEN KENDİNE BAK .BU BİRLİKTELİK TÜRK İSLAM İŞBİRLİĞİDİR. SİZİNKİ GİBİ CHP FETO HPDKK İŞBİRLİĞİ DEĞİLDİR. ARTIK SİZİN DEVRENİZ KALMAMIŞTIR. GERÇİ 17 SENEDİR KAPALIYDI YA.
@volcano1144 Bu 17 sene devresi, doların 1 liradan 5 liraya çıktığı devre mi oluyor?
Bin Ali olursa büyük süpriz olur, ters köşe olur, anketler yanılır. Ha ha ha. Memleketin hali. Mhp partiliğinden utan.
MHP DİYE BİR PARTİ DAHA VARDI.....ONUN ADAYI KİM...
@ilkerim_can Piskevit
Sen sor diye yok pkk ve partisini yok etmek için yok Erdoğan Gitsin de kim gelirse gelsin isterse savaş çıksın diyenler için yok senin gibi düşünen için yok yok
MHP ÇIKARACAK ADAY BULAMAMIŞ...
ulan saçma sapan konuşman mhp neden çıkarsınki chp gibi çıksın yenilsinmi hemen
binali yıldırım xD xD tipi kes ya bu adam bu ülkeye başbakan oldu hahahaha komedi gibi ülkeyiz xD
yorumdaki mhp lilere bak sen vatan severler dolar 5 i vurdu kardaş sesiniz kesildi sebep? seçimden önce atıp tutanların sesi çıkmıyor yazık garibanı aç bırakın sonra milliyetçi kesilin başımıza
sonuç belli Binali Yıldırım seçilecek 3. Tura neden bırakılıyor meclisin bir an önce işbaşı yapması milletin dertlerine çare için kanun çıkarması gerekmiyor mu neyin inatlaşmasını yaşıyorsunuz CHP HDP SP İYİPARTİ kimin meclis başkanı seçileceğini sağır sultan bile biliyor 3.tura kadar neden meclisi oyalıyorsunuz çıksanız da milletin ısrarla istediği İDAM cezası için kanun çalışmalarına başlasanız olmaz mı Allah rızası için gelecek seçimlere çok uzak değil belediye seçimlerine kadar milletin karşısına bak biz bu kanunlarının çıkması için önayak olduk karar aldık diye bilecek misiniz.
kararnamelerle gidecek bir yürütme var bu meclis hikaye yinede mhp ve iyi ortak hareket etmeli ülkcüler birliğini göstermeli
bu adam şimdi mecliste ne yapacak.vekillerin zaten hiç bir etkisi yok.her şeyi tek adam hallediyor.
körler topallar birbirini ağırlar komik
DESENE MECLİSİN İÇİNE DE DUBLE YOL YAPILACAK YADA TRAMVAY HATTI
20.000 lira maaşa karşılık yaptıkları işe bakar mısınız..her partinin vekil sayısı belli, ittifakı belli, kimin alacağı belli...niyedir bu oy at -- otur.... oy at -- otur... bu mudur 20.000 maaşın karşılığı.. dağılın seçim bölgelerinize, seçmeninizi dinleyin.. şikayetleri kaydedin, meclise taşıyın..enerjik olun..sonucu belli bir oylama için fuzuli yere meclisi işgal ediyorsunuz.. bırakın akp liler 1.turda işi bitirsin, herkes de işine gücüne baksın..boşa elektrik israfı..tabi işin ucunda kandile-fetöye yaranmak var..korku buradan geliyor..
MUALİF PARTİLERİN YERİNDE OLSAM ADAY ÇIKARMAZDIM...KENDİ KENDİLERİNE SEÇSİNLER...
bin ali abime hayırlı olsun
1 ADAM VE KARTONDAN SENARYO
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Son Başbakanı ilk Meclis Başkanı herkese nasip olmaz
IYI ve MHP ortak hareket etmeli ülkücülerin gücü hortumculara destek olmamalı
MUALEFET BAŞTAN BİNALİ YILDIRIMI SEÇİLMESİ İÇİN YARDIMCI OLMUŞTUR ŞU GÖSTERİLEN ADAYLARA BAKARSANIZ NEDEN ABDULLATİF ŞENER DEMEDİNİZ DERSENİZ BELKİ SEÇİLİR Mİ DEDİNİZ YAZIKLAR OLSUN ŞU MALEFETE NEDEN TANINMIŞ BİR İSİM ADAY GÖSTERİLMEDİ
BEN ŞUNU GÖRDÜMMUALEFETİN BİR İDDASININ OLMADIGINI GÖRDÜM MEJLİS BAŞKANININ BİNALİ YILDIRIM OLMASINI ŞİMDİDEN KABULLENMİŞLER
HELAL OLSUN BAHÇELİYİ TAKTİR ETMEK LAZIM DESEM KAÇ KİŞİ BEGENİR
Sonucu belli olan seçim için oylama yapıyorlar Binali Yıldırıma versin herkes işl turdada boşuna meclisi meşgul etmeyin.
okuma yazma bilmeyen kişiye başbakanlık yaptırdılar, şimdi de meclis başkanı yapacaklar. Bu ülkeye her şey müstehak
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