Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.
Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu dönemde Gazi Meclis'e yeni görev ve sorumluluklar düşüyor." dedi.
1. TUR SONUÇLARI
15:15 itibariyle Genele Kurul'da 1. tur oylaması tamamlandı ve oylar sayıldı. 1. Tur'da 581 üye oy kullandı.
1. Tur oylama sonuçları şöyle;
Binali Yıldırım: 331
Erdoğan Toprak: 134
Meral Danış Beştaş: 65
Hayrettin Nuhoğlu: 43
Nazır Cinahgir İslam: 4
Meclis Başkanlığı seçimlerinde 1 turda gerekli olan 400 oy sağlanamadı ve 2. tura geçildi. Bu turda da oylamada seçilebilmek için üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyor.
İKİNCİ TUR SONUÇLARI
Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ikinci turunda adayların aldığı oylar şöyle:
Binali Yıldırım: 336
Erdoğan Toprak: 131
Meral Danış Beştaş: 65
Hayrettin Nuhoğlu: 42
Nazır Cihangir İslam: 4
Toplam: 584
MECLİS BAŞKANI ADAYLARI
Meclis Başkanı seçiminde adaylar şunlar:
AK Parti adayı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP adayı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP adayı Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş , İYİ Parti adayı İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam.
TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.
MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?
TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilebilmek için üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyor. İki turda bu oy alınamadığı taktirde üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar yani 301 oy yeterli oluyor.
Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.
DANIŞMA KURULU CUMA GÜNÜ TOPLANACAK
Yeni seçilecek TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak.
Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak.
15 Temmuz Pazar günü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.
KOMİSYONLARIN BAŞKANLARI SEÇİLECEK
Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.
TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.
Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.
OYLAMA ÖNCESİ MUHALEFETTEN İTİRAZLAR
Genel Kurul’da yapılacak TBMM Başkanlığı ilk tur oylaması öncesinde söz alan muhalefet kanadı yaşanan gelişmelere ilişkin tepkilerini dile getirdi. Milli saray ve kasırların cumhurbaşkanlığına bağlanmasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Bu bizim için utançtır ayıptır’ dedi.
Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise partisinin bir milletvekilinin Ankara’daki TEDAŞ misafirhanesinden çıkarılmak istenmesini ‘gündeme getirerek, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından TEDAŞ’ın kararından döndüğünü söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor. TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştiriyor. AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tams ayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.
BAZI VEKİLLER AYAKTA KALDI
Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldı.
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