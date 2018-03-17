Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan huzurevine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinden fırsat buldukça memleketi Antalya'da vatandaşlarla vakit geçiren Çavuşoğlu, ziyaret ettiği Alanya Huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Çavuşoğlu, burada İhsan Uvaçin'in tavla isteğini de geri çevirmedi.