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Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te 24 Haziran seçimleri öncesi 'CHP'nin adayı kim olsun?' sorusuna yönelik bir anket hazırlandı.

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

Ekşi Sözlük'te CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına yönelik bir anket hazırlandı. Ankette, 12 isim öne çıktı. Öne çıkan isimler, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener (Ortak aday), Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen, Zülfü Livaneli, İlker Başbuğ, Mansur Yavaş, Uğur Dündar, Ali Koç, Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener.

Ankette, seçenekler arasında bir de 'diğer' yer alıyor.

İLK 3'TE HANGİ İSİMLER VAR?

Anketin şu ana kadarki sonuçlarına göre, ilk 3 sırada, sırasıyla, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Abdüllatif Şener yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 5. sırada yer alıyor.
İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in "ortak aday" olarak yazıldığı listede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi de öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıklamış, konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulamıştı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

chpADAYI

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
MUHARREM İNCE VATAN SEVDALISI TEK GEÇİYORUM SİZİ YOLUNUZ AÇIK OLSUN
şener chp den gül sp den aday olsun iyi partiden meral hanım sonra üc yerden gelen oylar meral da toplansın akp yi önce böl sonra yutarsın yani ıkın cı turda herkes aynı yere yuklensın
@ondersezen_2016 Bence de en iyi seçenek bu.
En iyi aday Yılmaz Büyükerşen'dir.
Düşük profilli aday istiyorsanız olabilir..
Bunların en büyük adayı Şeytanın en yakını şimdi onu saptamaya çalışıyorlar.
Kim olursa olsun ne kadar da önemli bir konu sanki,kim olacak, Parti'nin Genel başkanı olmayacak mı? Siyasi partiler ülke yönetimine talip olmak amaçları değil mi? Sonuçta başkanlık sistemine göre bu yerde başbakan i seçiyoruz,parti başkanı aday lmalidir yok olmuyorsa Cumhurbaşkanı adayı parti başkanı olmalıdır cehapede vesselam
CHP ! RAHMİ KOÇU ADAY OLMAYA İKNA EDERSE RAHMİ KOÇ BAŞKANLIĞI ALIR SADECE KOÇ HOLDİNG ÇALIŞANLARI VE AÎLELERİ OY VERSE 15-20 MİLYON OY EDER %100 KAZANIR HERKESEDE BU TÜYOYU VERMEM
en iyi aday abdüllatir şener ..
Resmin üstüne tıklayıp oy verebilirsiniz
eğer gerçekten ülkenin bekasını istiyorsa millet IYI diyelim gitsin bu illet
CHP de Muharrem İnce bey İYİ partide Meral hanım. Kim 2. tura kalırsa onu desteklemek lazım. ikiside ülkesini seven vatan evladı. 2sininde halkta karşılığı var.
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