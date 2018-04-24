Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

Ekşi Sözlük'te CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına yönelik bir anket hazırlandı. Ankette, 12 isim öne çıktı. Öne çıkan isimler, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener (Ortak aday), Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen, Zülfü Livaneli, İlker Başbuğ, Mansur Yavaş, Uğur Dündar, Ali Koç, Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener.

Ankette, seçenekler arasında bir de 'diğer' yer alıyor.

İLK 3'TE HANGİ İSİMLER VAR?



Anketin şu ana kadarki sonuçlarına göre, ilk 3 sırada, sırasıyla, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Abdüllatif Şener yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 5. sırada yer alıyor.

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in "ortak aday" olarak yazıldığı listede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi de öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıklamış, konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulamıştı. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.