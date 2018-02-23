HABER

Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 17:03 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen özel görüşmede Başkan Enver Yılmaz, Ordu’nun yerel siyaseti ve kongre sürecine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.AK Parti Genel Merkezi’nde yarım saat süren görüşme sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “AK Parti Genel Merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızla bir araya geldik.

Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen özel görüşmede Başkan Enver Yılmaz, Ordu’nun yerel siyaseti ve kongre sürecine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.
AK Parti Genel Merkezi’nde yarım saat süren görüşme sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “AK Parti Genel Merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızla bir araya geldik. Kendilerine Ordumuzun yerel siyasetine ve kongre süreçlerine ilişkin bilgi verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Mart’ta Ordu ilimize yapacağı ziyaretle ilgili ise talimatlarını aldık” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamları var”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu’ya selam ve sevgilerini ileten Başkan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Mart’ta Ordu ilimize bir ziyaret gerçekleştirecekler. Ziyaret öncesi yaptığımız hazırlıklar ile ilgili kendilerine bilgi verip, talimatlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordumuza karşı özel bir sevgisi var. İlimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminden bu yana Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini aldı. Projelerimizin ve ilimizdeki yatırımların son durumunu ilgiyle dinledi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bizler aracılığıyla Ordulu hemşehrilerimize selam ve sevgilerini yolladı” diye konuştu.

Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomik tedbiri 2017 yılında alındı

Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomik tedbiri 2017 yılında alındı

Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor (2)

Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi doğru şekillendirmek gerekiyor (2)

Kongre öncesinde AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na atama

Kongre öncesinde AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na atama

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner:

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.