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Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de roman buluşmasında konuşuyor. Erdoğan, "Siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına bakmayın Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurtdışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz'' diye konuştu

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına bakmayın Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurtdışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz.

''IRKINDAN, TENİNDEN DOLAYI KİMSENİN KİMSEYE ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR''

Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı şimdi de olmuyor mu? Elbette vardı az da olsa bugün de oluyor. Toplumun her kesimine yönelik bu tarz davranışlar görülebiliyor. Irkından, teninden dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadır.

''BİZ ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ''

Aynı mahallede doğduk büyüdük demek bak oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş Başbakan da çıkabiliyormuş. Kasımpaşa'ya gidişimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.

Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık. Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. Polis Talimatnamesi'nden ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık. Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımızı meselelerini devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldular.''

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İLK HAMLE BAŞLIYOR.OKU DİNLE ŞİMDİ. YERYÜZÜNDE İLAHİ AKNUNLARLA YÖNETİLEN TEK ÜLKE İRAN İSLAM CUMHURİYETİDİR. ESAS TERÖRÜST ÜLKE AB VE ABD DİR. SURİYEYİ BU DURUMA SOKAN İSRAİL VE ABD DİR. HALKI MUHACİR DURUMUNA DÜŞÜREN YOK EKMEĞE MUHTAÇ EDENLER BATI VE ABD DİR. DÜNYADA NERDE MAZLUM VARSA ONLARI KUCAKLAYAN TEK ÜLKE İRANDIR. BİLMEDİĞİN BİR ÜLKE HAKKINDA ATIP TUTMA SADDAMA KİMYASALI VEREN İNGİLTEREDİR, PAKİSTANDAKİ 8 MİLYON İNSANI ÖLDÜREN İNGİLTEREDİR. CEZAYİRDEKİ 8 MİLYON İNSANI ÖLDÜREN FRANSADIR.IRAKTAKİ 1.5 MİLYON İNSANI ÖLDÜREN ABD DİR,GERÇEK TERÖRİSTLER DAHA NASIL OLMALI DÜNYADA.
YILLARDIR MİLLETE HER TÜRLÜ İŞKENCE ÇEKTİRİLDİ.EKMEK KUYRUĞU, TÜP KUYRUĞU, ÇAY KURRUĞU, PETROL KUYRUĞU,İLAÇ KUYRUĞU,TELEFON KUYRUĞU, SAĞ SOL ÇATIŞMALARI, KÜRT TÜRK ÇATIŞMALARI,ALEVİ SUNNİ ÇATIŞMALARI, HASTANEDEN KOVULMALAR REHİN ALINMALAR, BAŞÖRTÜLÜLERİN DEVLET BİRİMLERİNDEN KOVULMALRI, ZENGİN FAKİR ÇATIŞMASI, ENFLASYON BOMBARDIMANI, YETİMLERE ŞEHİTLERE SEVİYESİZ YAKLAŞIMLAR,AÇ FAKİR AİLELERE SIRTINI DÖNMELER, ..... HEPSİ ÖNLENDİ ŞU AN.EV SAHİBİ OLUNDU, ARABA SAHİBİ OLUNDU, HIZLI TERN GELDİ,METROLAR KURULDU,DUBLE YOLLAR YAPILDI,105 KATRİLYON ÇİFTÇİYE VERİLDİ 15 YILDIR.KİMSE AZMASIN DÜŞÜNSÜN.
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