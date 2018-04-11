Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına bakmayın Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurtdışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur bunu böyle biliniz.
''IRKINDAN, TENİNDEN DOLAYI KİMSENİN KİMSEYE ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR''
Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı şimdi de olmuyor mu? Elbette vardı az da olsa bugün de oluyor. Toplumun her kesimine yönelik bu tarz davranışlar görülebiliyor. Irkından, teninden dolayı kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadır.
''BİZ ROMAN KARDEŞLERİMİZE FRANSA GİBİ FRANSIZ KALMAYACAĞIZ''
Aynı mahallede doğduk büyüdük demek bak oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş Başbakan da çıkabiliyormuş. Kasımpaşa'ya gidişimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.
Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık. Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. Polis Talimatnamesi'nden ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık. Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımızı meselelerini devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldular.''
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