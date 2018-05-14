Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC'ye verdiği röportajda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.
'RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR'
Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.
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