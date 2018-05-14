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Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

BBC'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili 'Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım' dedi.

Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC'ye verdiği röportajda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

'RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.

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erdoğan abdüllatif şener BBC

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan
Sen kendinden başka kimi adam yerine koydun ki? Gidişinin tek nedeni de bu olacak. Şimdiden güle güle.
Adamsın Reis
REFERANS, O BAKAN İKEN BAŞBAKAN OLAN KİŞİ. O ADAM ADAM DEĞİLSE ONU ADAM YERİNE KOYAN ADAM KİM Kİ.
#DEVAM
nasıl bi kibir nasıl bi ego var senin insan küçümsemek hor görmek farklı bi ses çıkmasın istiyor
burda haklı kıymeti harbiyesi yoktur şenerin
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