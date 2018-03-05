Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından “seçim ittifakı” konuşulmaya başlamıştı. Bu görüşmenin ardından 'Cumhur ittifakı' için kurulan Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Partili üyesi Mustafa Şentop da Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. İkili arasında görüşmenin ardından Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, “İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok” demişti. Saadet Partisi’yle ittifak görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken bir yazı geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, bugünkü yazısında “Saadet Partisini anahtar parti yapmaya çalışanlar, onu CHP ve İYİ Parti ittifakının dinamosu gibi göstermeye çalışanlar hem kendilerini, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i çok kötü aldatıyorlar… Belli ki bu işten hiç anlamıyorlar… Saadet Partisi anahtar falan değil ve bulunmaz Hint kumaşı hiç değil” ifadelerini kullandı. “SAADETİN GÖSTEREMEDİĞİ KIVRAKLIĞI…”

“Birileri Saadet Partisi’nin oylarının yüzde 4 ila yüzde 5 olduğunu pompalayıp CHP’nin gelecek seçimlerde yüzde 30 oy alacağını, Meral Akşener’in partisinin ise yüzde 14 alıp neredeyse yüzde 50 oya ulaşıp AK Parti’yi zora sokacaklarının hayalini görüyorlar… Yandaş kamuoyu yoklamaları da onları bu şekilde kandırıyor…” diyen İlnur Çevik şöyle devam etti: “Hâlbuki tablo çok açık… Saadet’in şu anda seçim olsa alacağı oy yüzde 0,6’yı geçmez. İYİ Parti ise ancak yüzde 4 veya 5 oy alabiliyor… CHP’nin yüzde 25 oyunu da buna eklerseniz ittire kaktıra ancak yüzde 31 ediyor… Hadi biraz da torpil yapalım ancak yüzde 35… Bununla ne Meclis’te çoğunluk elde edilir ne de AK Parti’ye tehdit oluşturulur… AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı ise daha şimdiden yüzde 50’nin üzerine oy alıyor… Saadetin gösteremediği kıvraklığı ise Büyük Birlik Partisi gösteriyor… BBP gerçekçi, yüzde 1’in üzerinde oyu var ama bunu akıllıca TBMM’de sandalye tahvil edecek… Beş tane milletvekilliği alıp hiç milletvekili çıkaramayacakken Meclise girecek… Hem de ittifakı sıkıntıya sokmadan… BBP ‘oy pusulasına amblemimi koymasanız da olur’ deyip hem AK Parti’yi hem de MHP’yi rahatlatıyor…