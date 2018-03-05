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Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Saadet Partisi’yle ittifak görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken bir yazı geldi.

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından “seçim ittifakı” konuşulmaya başlamıştı. Bu görüşmenin ardından 'Cumhur ittifakı' için kurulan Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Partili üyesi Mustafa Şentop da Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. İkili arasında görüşmenin ardından Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, “İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok” demişti.

Saadet Partisi’yle ittifak görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken bir yazı geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, bugünkü yazısında “Saadet Partisini anahtar parti yapmaya çalışanlar, onu CHP ve İYİ Parti ittifakının dinamosu gibi göstermeye çalışanlar hem kendilerini, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i çok kötü aldatıyorlar… Belli ki bu işten hiç anlamıyorlar… Saadet Partisi anahtar falan değil ve bulunmaz Hint kumaşı hiç değil” ifadelerini kullandı.

“SAADETİN GÖSTEREMEDİĞİ KIVRAKLIĞI…”

“Birileri Saadet Partisi’nin oylarının yüzde 4 ila yüzde 5 olduğunu pompalayıp CHP’nin gelecek seçimlerde yüzde 30 oy alacağını, Meral Akşener’in partisinin ise yüzde 14 alıp neredeyse yüzde 50 oya ulaşıp AK Parti’yi zora sokacaklarının hayalini görüyorlar… Yandaş kamuoyu yoklamaları da onları bu şekilde kandırıyor…” diyen İlnur Çevik şöyle devam etti:

“Hâlbuki tablo çok açık… Saadet’in şu anda seçim olsa alacağı oy yüzde 0,6’yı geçmez. İYİ Parti ise ancak yüzde 4 veya 5 oy alabiliyor… CHP’nin yüzde 25 oyunu da buna eklerseniz ittire kaktıra ancak yüzde 31 ediyor… Hadi biraz da torpil yapalım ancak yüzde 35… Bununla ne Meclis’te çoğunluk elde edilir ne de AK Parti’ye tehdit oluşturulur…

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı ise daha şimdiden yüzde 50’nin üzerine oy alıyor… Saadetin gösteremediği kıvraklığı ise Büyük Birlik Partisi gösteriyor… BBP gerçekçi, yüzde 1’in üzerinde oyu var ama bunu akıllıca TBMM’de sandalye tahvil edecek… Beş tane milletvekilliği alıp hiç milletvekili çıkaramayacakken Meclise girecek… Hem de ittifakı sıkıntıya sokmadan… BBP ‘oy pusulasına amblemimi koymasanız da olur’ deyip hem AK Parti’yi hem de MHP’yi rahatlatıyor…

Buna karşılık Saadet yükseklerde oynamaya çalışıyor. Zaten Saadet liderliğinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en ufak bir muhabbet hisleri beslemedikleri ortada… Hatta ‘nefret’ sözcüğü bile kullanılır… Saadet başkanı Temel Karamollaoğlu ile daha Cumhurbaşkanımız Afrika’da iken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop uzun uzun görüşüyor ama bir netice alınamıyor… Çünkü Saadet çoktan Meral Akşener’e ‘Erdoğan’ı bitirelim’ ittifakına dâhil olmuş durumda…”

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Okuyucu Yorumları 83 yorum
ne oldu istediğiniz olmayınca çamur atmaya mı başladınız. büyük ortadoğu projesi eş başkanını savunduğunuz kadar memleketi savunsanız bence daha iyi olur
halk isterse bitirir, bunda ne var? oy dağılımını sizin keyfinize göre mi yapacaksınız. erdogna oy %1 çıkarsa ülkenin %99u haindir mi diyeceksiniz? dersiniz. tabi karşınızda bunları sormayan sorgulamayan büyük bir kitle olunca atıp tutmak kolay ve keyifli oluyor.
@erkan_can_j2 dogru halk isterse bitirir. kaç. seçim oldu sayamadım da 8-9 ? halk istediği için akp tek başına %47 den aşağı inmedi. Sizler yıllarca akp ye oy verenlere hain,koyun demediniz mi ? şimdi neden zorunuza gidiyor anlamış değilim
GÜLERMİSİN AGLARMISIN MADEM ÖYLE OYU FALAN YOKTA NEDEN AYAGINA KADAR GİTTİNİZ OLMAYINCA YARİN FETOCU HATTA TERÖRİST BİLE DERSİNİZ BU NASIL Bİ ZİHNİYET ALLAH AKILI FİKİR VERSİN.
@tek_dilegim_mutluluk hadi mhp yi akp sevmiyorsunuz saygı duymuyorsunuz anlarız buna saygı duyarız ama en azından mhp nin görüşü duruşu belli. Şuan askerlerimiz suriyede kimle çatışıyor ? ve çatıştığı kişileri mecliste kim temsiil ediyor ? işte sırf erdoğan gitsin düşüncesiyle şuan askerimizin çatıştığı kişileri temsil eden serefsislerle ittifak peşindesiniz. kendinizden utanın
inşallah seçimlere de bu kafa ile hazırlanırsınız. mezarlıklar kendilerini tepede gören partilerle dolu. inşallah diyorum sizde nasılsa bu dünya fani. sizfe o kalıcı olan baki çöplükte ilk seçimde yerinizi alırsınız.
Erdoğan'ı bitirelim derken ?? Şimdi seçim kaybedince bitmiş mi olunuyor ?
@dinaftes chp-mhp- 8-9 seçim kaybetti bittilermi ? varsın erdoğan da bir defa seçim kaybetsin :)
Saadet sizin kimyanızı bozdu. Siz çok güçlüğdünüz. %51 zaten oyunuz var, mhp ile birlikte %65 buluyordunuz niye Saadeti istiyorsunuz. Akp+Mhp ittifakı menfaat ittifakına karşı İYİ+SAADET AYYILDIZ ittifakı kurulacaktır. İnsanlar bıktı artık yalanlarınızdan, sizin kandırılmalarınızdan. Çünkü hep sizi kandırdılar ama bunun bedelini siz değil halk ödedi, canıyla malıyla. Ülkemi artık İyİ ve Saadetli günler bekliyor...
bizim buralarda bir tekerleme var çok özür dilerim BOKLUDA TIRIKLIYA GÜLERMİŞ...T.karamolla kim yav çoook abartınız çok, kim alırsa alsın alan satan hayrını görsün..artık onların devri bitti...inanın oyu0,5,,kendini fasülyeden nmet sanıyor...
55 MİLYAR MAAAŞLI DANIŞMAN AKEPEYE BİR ŞEY OLURSA SENİN HALİN NE OLUR ACEP .
sen o yazdıklarına inanıyormusun şu an yüzünü görür gibi oluyorum rengin kacmış kendi kendini teselli ediyosun sp anahtar parti chp nin oyun belli iyi parti fırtına gibi geliyor akp mhp ile boğuşsun dursun sana acıyorum ekmek kapın kapanacak
Hep aynı terane; yanlarında olmayanları karala! Oh ne âlâ! Saadet ittifaka katılsaydı oylarını en az % 7 gösterip göklere çıkarırlardı...
hic sadet partisini pohpohlamaya haber yapamya gerek yok . onumuzdeki secimde insallah yine sayin cumhurbaskanimiz baskan olacak Rabbim saglik sihhat versin. amin
herkes reisinize tapmak zorunda değil. korkudan kaleme alınmış algı yaratma yazısı
bırakın bu algı operasyonunu baktınız koltuk gidiyor saçmalamaya başladınız inşallah 2019 sonunuz olacak
AKP: %50 CHP: %24 HDP: %10 İP: %7.5 MHP: %2.5
aklı selim düşünen müslüman türkler 2. turda akp karşısında en yüksek oyu alan partide adayda birleşirse bu hırsızlardan, hainlerden sonsuza kadar kurtuluruz ama derseniz ki illede akp o zaman hiç ağlamayın heryer vergi çoluk çocuk açız hastanelerde sürünüyoruz diye
İlknur hanim siz ancak kendinizi kandirirsiniz 17 yıldır bu millet ne çektiğini biliyor artık herkesin gözü açıldı. korkulariniz olmasa bunca vaatlerde neden bulunuyorsunuz voor çiftçiye hibe yok 300 koyun yok emekliye 2 binlira prim şimdiye kadar nerdeydiniz kusura bakmayın ama artık yemiyoruz
@djcumcum123 bey diyeceksinzi...:)))) ilknur çevik erkek yahu:)))
AKP DE ANLADI BİTECEĞİNİ
yalancının .... :) ulan var yaa sorun bakalım nerden cıkmıs eyyy tayyıp başkan o çıkarken ben milli görüş gönleğini çıkardım diyerek gitti parti kurdu yaniii taaa o zaman neysee neyse ben biliyorum neyin ne oldunu bunlar konuşsun dursun !! eger bbp de yazıldıgı gibi ittifaka gireceksen onşarada ayrı bi yazıklar olsun !!!! israil de göz altına alınmıştı bbp başkanı destici demekki onu da siyonistler avcunun içene almış yuuuh diyorum başka bişey demiyorum !!!
SP neden bu kadar abartılıyor? %1 oyu yokken bu derecede önemli gösterilmesi komik duruyor.
sizin topunuz gelse bitiremez
reis dışında kim kazanırsa kazansın asıl kazanan feto. Amerika ve diğer Türkiye düşmanları olacaktır.. ama allahın izniyle buna kimsenin gücü yetmiyecek
varsa yoksa akp olmazsa Türkiye olmayacak sanki partiler gelip geçici Türkiye ilelebet devam edecektir.
Ya bi bırakın artık bunu! Kimse demokratik olmayan yöntemle erdoğan ı gönderemez nokta! Kendisi demokratik olmayan yöntemlerle görevde kalmaya çalışmasın yeter. Millet ne derse Allah ın izniyle o olur. Millet Erdoğan a 18 yıl verdiği şansın özellikle de son dönemlerde hiçte iyi kullanılmadığını düşünüp desteğini çekiyorsa buna saygı duyacaksın. Bu kadar dönem görevde kalıp hala milleti mutlu edememişse bir siyasi yenildiğinde bunu kabul etmesini de bilmelidir. Tamamen samimi ve şeffaf bir seçim olursa başkanlık erdoğan a bence gelmez. Muhalifler en az 55-60 puan çünkü. İYİ partiye oyum artık.
ülkeyi bitirdiniz milleti yok ettiniz Devleti yok ettiniz Devleti ve milleti yok olacağına Siz Yok olun sizi bitirelim kurtulalım artık yeter yani bu kadar kanlı gözyaşı bu kadar Dış güçlerle işbirliği yaparak mu vatana iyi yemediniz bitiremediniz ama bu millet sizi bitirecek
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olduğunda,Başbakan olduğu zamanda da yanlışlarını da burdan yazdım eleştirdim,doğrularını da burdan öğdüm onayladım,yorumlarım ortada,,,tamam yanlışlar hatalar olabilir hangisi kim yapmamış hata,önemli olan bunları fark edip görüp doğruyu bulmaktır.Sayın Cumhurbaşkanı mız 15 temmuz sonrası çok değişmiştir bunu görmemek kör olmak demektir.Şu Milli duruşta bile birlik olmayıp ta Erdoğanı bitirelim demek sizlerin tek isteği,Vatan Bayrak Milli duruş Afrin Suriye terörist vs.olayları değil,Erdoğan gitsin de ne olursa olsun yeterki onun gitsin,,,yazık sizlere
herkes bir gün bitmek zorunda..........
BBP meclise girmek için her yolu yapıyor yani tıpkı MHP gibi. "Aman koltuk gitmesin de ne olursa olsun" Türkiye koltuk sevdalılarından çok çekti... Yeter artık. Koltuğu düşünmeyen adam gibi adamları istiyoruz
Yalakalık sınır tanımıyor tabii ki
Panik yok her şey İYİ olacak. TÜRKİYE de Allah'ın izniyle milletten büyük güç yok millet getirir millet götürür.EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. Anket meselesine gelince kimlerin kaç yıldır anketle yatıp anketle kalktığını herkes biliyor.
O halde ne geziyorsunuz adamın dötünde diye sorarlar adama ...! Sonra siz tıklamadığınız sıpaya yem vermezssiniz, 14 yıldır bunu anlamayan ahmaklara gelsin bu köşe yazın, eleştirin, anlaşılan çok ağrınıza gitmiş. Bu kez o hileleriniz kar etmeyecek diye ümit ediyorum, yakındır milletin yakasından düşeceğiniz günler.
O zaman bu tepiştiniz neden.%0,6 oy içinmi saadet parsisi ile saatlerce hatta günlerce görüşüp pazarlık yapıyorsunuz.BBP sini davet ediyorsunuz.Bir şeyler Söylüyorsunuz kendiniz bile inanmıyorsunuz.
Karşınızda CeHaPe yok. Din üzerinden yüklenmek sonuç vermez. Hatta ters tepebilir. Geçmiş üzerinden vuramazsınız. Geçmiş ortak... SP7ye söylenecek her söz İktidar Partisi’ni de bağlar Demokratlık üzerinden hava atamazsınız. Karşınızda 28 Şubat’ın gerçek mağdurları duruyor Maneviyat da ‘malzeme’ olamaz! SP’nin yıllardır değişmeye duruşu ortada Hırsızlık, yolsuzluk zaten yok... Dış güçler, iç mihraklar diye yüklenmek de olmaz. Bunlar SP’nin mücadele alanını oluşturuyor FETÖ diyemezsin, İsrail diyemezsin, Alman Vakıfları diyemezsin, CIA diyemezsin...
şu konuşmaya bi bakarmısınız ......sende kendini fasulye gibi nimettenmi sayıyorsun
Bunlar nabız yoklama hamleleri. Aç tavuğun darı ambarı rüyası gibi.........
Lan madem %65 siniz ne halt yemeye bu kadar çabalıyorsunuz..AKP nin Haziran seçimlerinde aldığı %41 oyu nerenize sokacaksınız ? Oturmuş masa başında anket yapıyor asıl sizin her seçim çuvallayan anketçileriniz sallıyor reizin gözüne girebilmek için..İYİ Parti 5-6 tıymışta SP %0.6 mıyşta o derelerin altından çok sular geçti ..Korkmasanız bu palavraları sıkmazsınız..Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor..
yandaş kamuoyu anketleri sadece akpde var o kadar güveniyorsanız ilk defa bu seçimde hile yapmayın çalmayında görelim
REİS 15 yıldır bu kıl kuyruklarlamı geldiki bunlarla gitsin reisin arkasında halk var miliyetci vatan sever ha bu nederse desin dindar ve miliyetci kanat ölüsü yüzde 52 bulur karşı trafta ne kadar ahin fetöcü pkklı varsa orda gidin sizde orya kılkuyruk herif
Önemli olan Saadet'in oy oranı değil, önemli olan sağdan böyle namuslu bir ve dürüst muhalefetin yapılıyor olması. .Ayrıca niteliksiz iktidar yalakalarının tek korkusu geldikleri çöplüğe geri dönmek..
@mezargedigi fetödua ediyor. ve bu birliğe sabah akşam pandispanya papazhanesinde dua edip haç çıkarıyor
Vah ....Vah....vaaaaah,Erdoğan bitecekmiş ay vallahi çok üzüldük, bitsin bak hemen o gün lokma dağıtacaklar.
1. madem oyu yok saadetin niye peşinden ayrılmıyprsunuz 2.oylarla ilgili hadi birazda torpil yapalım dedin.evet torpil sizden sorulur 3.bbp gibi kıvrılarak gel diyorsun dik duran bir partiyi sen mhp bbp falan sandın heralde.
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