Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti.
Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir uyarıda bulunarak,"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var. " dedi.
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 14 yorum