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Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Trabzon'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden... Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti.

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir uyarıda bulunarak,"Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var. " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Trabzon ak parti

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah Reis in yardımcısı olsun bürokraside bu tür olaylar herzaman oldu ama bir türlü önüne geçilemedi bir nevi sabotaj yapma şekli.. MHP ile ittifak çok doğru bir karardı geç bile kalındı ama enazından Doğru olanı yaptılar Bundan sonrasını Çakallar düşünsün
helalbe reıs yuru kım tutar senı
Reis, Millete hizmet etmek için doğmuş, 2. Viyana Kuşatması'ndan beri devam eden geri çekilişe tam anlamı ile dur demek için doğmuş, helal olsun
Allahım ömrüne ömür katsın bu ülkeyi suriye libya ırak gibi yapmalarına engel olduğun için senden allah razı olsun.
iyide bu ülke yönetimi sizde sen ne iş yaparsın biz sana neden maaş veriyoruz bunları düzelt diye
Sayın Cumhurbaşkanım; Allah senden razı olsun.
Anladık ki hangi parti olursa olsun en fazla iki dönem kalmalı... Fazlası hem ülkeye çok zarar veriyor. hep halka... İki dönemden sonra kendilerini kral zannetmeye başlıyorlar....
dolar 4,euro 5,benzin 6,et,süt,peynir,çarşı,pazar...fiyatlar uçuyor başkan.birazda bunlardan bahsets ene.doları düşüremiyorsan ver istifanı git.ülke ekonomisi batıyor.acil değişim şart.erken seçime gidelim ülkenin başına ekonomiden anlayan bir parti gelsin artık.dolar euro düşmesse sana kim oy verecek?çok merak ediyorum % kaç alacaksınız 2019 mart ta.% 30 u geçemezsin bu gidişle bak demedi deme.
sen bı gıt devamı gelır
Seçim dışında yapacağın ne var mesela? Bir şey yaptığınız yok sizin işiniz gücünüz siyaset başka ne yapıyorsunuz ki?
sizin gibi sığırlar varken en büyük çiftlik bankı reisiniz yönetiyor. sayenizde reisiniz bizide sağıyor sığır olmadığınız halde
hayatımda akape ye oy vermedim. ama sayın cumhurbaşkanı bu konuda çok haklı. bu işi çözsün bütün sülaleme oy vermsi için baskı yapacağım. iş yapıyoruz geçen mayıs da verdiğimiz projeler hala imzada bekliyor. bütün incelemeler yapıldı mühendisler imzaladı başkan bey imzalamıyor. neymiş efendim para yokmuş. ne kadar projeci tanıdığım varsa hepsi aynı şekilde aylardır bir müdürün yada başkanın keyfi imzasını bekliyor. onların keyfi yüzünden bizlerin eve ekmek götürmesini engelliyor.
Anladık ki hangi parti olursa olsun en fazla iki dönem kalmalı... Fazlası hem ülkeye çok zarar veriyor. hep halka... İki dönemden sonra kendilerini kral zannetmeye başlıyorlar
onu bilmem sayın cumhurbaşkanım fakat son 1 yıldır bürokrat ve kurumlarda millet üzerinde belli bir baskı var şunu yap yapmasan ceza kime millet peki onu yapıp kulan diye verene yok ceza her gün bir ceza okumaktan artık haber bakmaya korkkar oldum bankalar özlikle bir kredi almış olan insaların üzerinde çeşitli oyunlar oynamakta bununda sebeb bkdk dur onu işi milleti banakaya karşlı denetlemekd eğil bankaları milleti kazıklamasın diye deneltmeke şu an piaysalar da bi rantitecji bir finans çoğaldı milleti cendere altına alıyor millet kokruyor resi daha ne deyim nefes almaya korkkar oldum
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