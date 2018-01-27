Erdoğan'dan Kocaeli'de son dakika mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Vatan şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman tarla olmaktan çıkar. İşte böyle yaptık bu vatanı. Terör örgütleri birbiri ardına üzerimize salınarak rahat bırakılmayacağımız bize hep hatırlatıldı.

Gençler bakınız Türkiye'de partimizin kuruluşundan önce seçilme yaşı 30'du. 30'u 18'e biz indirdik. Niye? Seçme yaşı 18'de seçilme neden olmasın. Bir çağı kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet değil mi? Bizde onun torunları olarak bu adımı attık.

Afrin'in kenar kıyılarına gittim. Komutana "Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?" dedim. Şimdilik yok dedi. Olduğu anda beraber gideceğiz. Ne diyor şair, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan" İşte bunu yapacağız.

Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarının ötesinde sorumluluklar yüklenmiş bir ülkedir. Bugünde bu mirası sürdürüyoruz. Sınırlarımız boyunca yaşanan tacizler karşısında daha fazla sabretme imkanımız kalmamıştı. Zira bıçak kemiğe dayanmıştı... Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır.