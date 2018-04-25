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Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde muhalefinin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olup olmayacağı tartışılırken Fatih Portakal’dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Portakal, "Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra ülke meselelerine ne kadar müdahil veya taraf olmustur. Şu anda en etkili rakip, bir kurtarıcıymıymış gibi gösterilmesine anlam veremiyorum. Bir AKP’linin yerine 1 AKP’li mi? Bence hayır." dedi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

24 Haziran seçimleri hakkında yorum yapan Fatih Portakal, son zamanlarda muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Portakal Twitter'dan, "Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?" açıklamasını yaptı.

Portakal'ın tweetleri şöyle;

İttifak kulislerinde CHP’yi okuyorum Cumhuriyet Gazetesi'nden, “CHP Gül’de ısrarcı” diyor gazete. Eğer doğru ise 1 hata 2 kere yapılmaz. Yine eğer doğru ise kendi içinden 1 aday bulamayan bu parti kapısına kilidi vursun. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra ülke meselekerine ne kadar müdahil veya taraf olmustur. Şu anda en etkili rakip, bir kurtarıcıymıymış gibi gösterilmesine anlam veremiyorum. Bir AKP’linin yerine 1 AKP’li mi? Bence hayır."

En doğalı her partinin kendi ilkeleri içinde adayını bulup açıklaması. 1. tura bu şekilde katılması. Sonrasını konuşmak için erken.

Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?

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24 haziran seçimi Abdullah Gül fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hele şükür çok şükür biride çıkıp doğru bir şey söyledi.AKP İktidarının NOTERİ olan biri CHP veya diğer Partilerin ne kadar savunucusu olur?Yaşa sen PORTAKAL.
doğru söylemiş. bir ara çankayada noterlik hizmeti veren bir şahıstan bahsediliyo..
ulan ilk defa doğru söz söylemişsin herkes kendi parti ideolojisine uygun aday çıkarmalı..
Ali babacan daha iyi olur bence
CHP'den olacaksa İLHAN CİHANER Olsun yada MERAL AKŞENER olsun
meral hanım gümbür gümbür geliyor tek başına yeter başkasına gerek yok .
bence muhalefet partılerın adayı meral aksenel olmalı
Abdüllatif Şener en uygun adaydır eğer CHP Abdüllatif Şener’i aday gösteremiyorsa demekki konuları yada çıkarları Türkiye değil EGO’ları üste çıkmış bu zihniyet yerine Akp yönetsin bunlardan ne adam olur nede siyasetçi ilkokul talebesi bunlardan daha mantıklı yol alır. Kimlere hesap veriyorlar kim bunlar için karar veriyor Sayın Kemal sizi tebrik ediyorum öyle bir makamı uzun süre işgal edebilme yeteceğine sahip olduğunuz için şimdi siz karar verin kim koyun?
GÜL AMCA PARLEMENTER SİSTEME DÖNME BU YÜZDEN İŞE YARAMAZ .
İşte siz busunuz.sokcu ve bölücüler daha bir aday bile cikaramiyorsunuz'ki...
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