Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

24 Haziran seçimleri hakkında yorum yapan Fatih Portakal, son zamanlarda muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Portakal Twitter'dan, "Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?" açıklamasını yaptı.

Portakal'ın tweetleri şöyle;

İttifak kulislerinde CHP’yi okuyorum Cumhuriyet Gazetesi'nden, “CHP Gül’de ısrarcı” diyor gazete. Eğer doğru ise 1 hata 2 kere yapılmaz. Yine eğer doğru ise kendi içinden 1 aday bulamayan bu parti kapısına kilidi vursun. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra ülke meselekerine ne kadar müdahil veya taraf olmustur. Şu anda en etkili rakip, bir kurtarıcıymıymış gibi gösterilmesine anlam veremiyorum. Bir AKP’linin yerine 1 AKP’li mi? Bence hayır."

En doğalı her partinin kendi ilkeleri içinde adayını bulup açıklaması. 1. tura bu şekilde katılması. Sonrasını konuşmak için erken.

Abdullah Gül’ün bir manifesto yayınlayacağı iddia ediliyor... Bir manifestoyla her şey hallolur mu? Bir siyasetçinin manifestosu geçmiş tüm siyasi yaşantısıdır. Birkaç sayfa ağdalı sözle mi değişecek her şey?

