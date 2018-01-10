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FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 20:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "FETÖ lideri Fetullah Gülen ile hayatım boyunca hiç görüşmedim" sözlerini yalanladı ve Gül'ün kendisine 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dediğini iddia etti.

Son zamanlarda yurtdışı gezileri, aşiret buluşmaları ve 696 sayılı KHK'ya verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Girişimini Ararştırma Komisyonu'na verdiği ifade ve yabancı basında çıkan röportajlarında, Fetullah Gülen'le görüşmediğini ve FETÖ ile irtibatının hiç olmadığını belirtmişti.

ABDULLAH GÜL'Ü YALANLADI

Sputnik'in Aydınlık gazetesine dayandırdığı haberinde, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Youtube kanalında 19 Temmuz 2017'de yayınladığı videoda Gül'ü yalanladı.

'HOCAEFENDİYİ ÖZLEDİM. BENİ BİR GÖRÜŞTÜR'

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı döneminde BM toplantısı için gittiği New York'ta, kendisini yanına çağırdığını iddia eden Dumanlı, Gül'ün "Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür" dediğini öne sürdü.

Dumanlı, o videoda şu ifadeleri kullandı:

"(Abdullah Gül) Fetullah Gülen'in ABD'deki vize sorunun çözülmesi için ABD büyükelçiliğine yazı göndermişti. Bu sırada dedi ki, ‘Hocaefendiye sorar mısın AB konusunda çalışma yapıyoruz. Bu İslami midir?' Ben de kendisine ilettim ve cevabını Gül'e aktardım. BM toplantısı için New York'tayız. İç hattan arandım ve Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor diye. Güvenlik önlemlerinin alındığı odaya gittim. Önce yaveri geldi. Sonra Beyefendi geldi. Dedi ki, ‘Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür. Ben de akrabalarından birini aradım yanındaydı ve telefonu Gülen'e verdi. Sayın Gül ve Hocaefendi karşılıklı nezaket içerisinde samimi bir görüşme yaptılar."

GÜL'DEN 'İNGİLİZ ABDULLAH' DİYE BAHSEDİLİRDİ

"Şimdi ben bunları anlatıyorum, tırnak içinde söylüyorum ‘Reis'çi troller de, ‘Abdullah Gül'ün aleyhine şunu anlattı bunu anlattı diye çok sevinmesin… Reisleri ile de anlatacağım çok şey var. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman Erdoğan'ın yakın çevresinin gazetecileri toplayıp haber yapın Abdullah Bey adaylığını geri çeksin diye baskı yapmaları. Hatta en yukarılarda Abdullah Gül'den 'İngiliz Abdullah' diye bahsedildiğini unutmadım."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ekrem Dumanlı Fetullah Gülen FETÖ

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Okuyucu Yorumları 127 yorum
siyasete geri dönücek diye karalama kampanyası bence
Bir pislik çukuru ki anlatmakla bitmez ülkedeki siyasi seviye hiç bu kadar aşşaya düşmemişti.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
RTE de, bitsin bu hasret ! gel artık muhterem hocam ! diye milyonların önünde yakarmıştı !
@bratko bunların hepsi fırıldak kumpascı..hepsi hocaları gibi yok farkları..boynuzlar kulagıda gecti
@bratko HERALDE YANİ. BO BEYAN KİMİN İŞİNE YARIYOR. ONA BAKIN. DEMEKKİ FETÖ HALEN AKP Yİ İSTİYOR VE DESTEKLİYOR. NİKAH TAZELİYORLAR. YEMEZLER AGAM.
tabi Erdoğanın en iyi yaptığı iş muhalifleri gördüğü an foyası meydana çıkacak diye saldırıya geçmek????
Fetocu başka bir fetocuyu niye deşifre etsin ki?
Abdullah gülün tavrını tüm türkiye gördü 15 temmuzda , abdullah gül iyi bir adam, zaten khkdaki problemi eski bir cumhurbaşkanıyım bu yüzden yorum yapma gereğinde bulundum dedi
@netsohbet gördük tabi..Darbecileremi yoksa Darbecilere direnen Milletemi seslendiğini kimse çözemedi
Şaşırdımmı ?? tabiki hayır...alayı ayni.
Reis in Abdullah Gül konusunda yanıldığını daha öncede yazmıştık "Sayın Abdullah Gül Kemal Bey 'in Kayığına binmedi Çünkü Muhteremin öndegideni Hocasının Kayığından Hiç İnmedi 17_25 te "Sayın Erdoğan'ı Gülen hakkında BİZ Yanılttık.Gülen'e BİZ KEFİL OLMUŞTUK" diyen Sayın ARINÇ ta Hep o Kayıktaydı" demiştik hadi çıkında "_yok dememiştin" deyin ))
@palermo544 kimse inmediki o kayıktan..kayıktan birbirlerini atmaya calısıyorlar
şu ifadelere göre fetö tayyip erdoğanı destekliyor demektir.abdullah gül'ü karalamakla bunu itiraf ediyorlar.recö eşittir fetö.bugün ülkeyi fetö zihniyeti yönetiyor.istedikleri her şeyi darbe maskesi kullanarak yaptılar.bugün hangi güç jandarmayı tsk dan ayırmaya cesaret edebilirdi.ama merak etmeyin bu yılanların da başı ezilecek elbette.bunlar sorguya alındığında bülbül gibi ötecekler çünkü en ufak baskıya dayanamazlar.bir bir hesabını vereceksiniz vatan hainleri
Reis hazretleriyle de ilgili anlat anlat, seni dinliyoruz balık baştan kokmuş zaten ...
6 ay öncesinin haberi,nerden çıktı şimdi bu haber? birileri abdullah gülü karalama talimatı vermiş gibi geldi bana.
haydi hayırlı işler....fakat, şimdi herkes bu söylediğiniz Abdullah beyin görüşme olayına inanır ve doğrudur der....amaaaaa iş reise gelince ağzınla kuş tutsan ,hatta ses kayıtlı yada görsel video bile yayınlasan kimse inanmaz sana, çünkü biatçılar böyledir,itaatkardırlar,reis yalan söylemez derler.... ANLATTIKLARIMDAN BİR ŞEYLER ANLAMIŞSINDIR VATAN HAİNİ EKREM DUMANLI.......
Ekrem dumanlı şahsiyetsizinin bunu söylemesine gerek yok zaten biz bunları biliyorsuk cumhurbaşkanımızın da geçmişte söylediği gibi ben buradan haykırıyorum erdoğan bu yolda yanlız ve yanlız kalacak allaha şükğr bahçeli bu oyunu gördüde müdahale etmeye çalışıp destek vermeye çalışıyor kaderin üstünde kader vardık diyerek yola çıktık biz kim ne oyun kurarsa kursun oyunların en hayırlısını rabbim kurar inşallah sizde bunu 2019 da göreceksiniz
at çamuru tutmasa da izi kalsın bu ülkede kimlerin fetöcü olduğunu beşikte ki çocuk dahi biliyor kandırmayın kimseyi anca kendinizi kandırırsınız
tayibin iftirasıdır inanmam
Feto AKP'nin kılcal damarlarıdır... Feto AKP'nin kurucusudur.. Feto AKP yöneticilerinin alayının hocasıdır. şayet para dolu kasları sıfırlanan milyon dolarları elleri ile koymuş gibi bulmasaydı... hala fetoşun sümüklü mendilini yalayacaklardı.. alayı fetoş ürünüdür......
Bir de bitsin bu hasretlik dön artık ne olur diyenler vardı
tamamdir artik firar etmene gerek yok iftirani attij reis simdi seni affedebilir.
abdullah gül adam gibi adam bence
bu akpde hoca efendiyi sevmeyen saymayan özlemeyen yalakalık tapmayan tek kişi varmıydı kıvırmanın anlamı yok akp nin temeli fetodur bunu en iyi ortaya koyan chp lilerdir chp liler fetoş derken siz sayın hoca efendimiz diye savunuyordunuz laf söyketmiyordunuz
atıp tutan İYİPartinin trolitleri nerdesiiiz len))
yenimi?aklına gelmiş.zamanlama süper...
ABDULLAH AMCANIN FETOYU YALADIĞI ZATEN BELLİYDİ
hepiniz aynısınız; çok değil daha 5 yıl önce bu ülkenin tüm sağcıları cemaatçiydi, çok az bir bölümü hariç. .
Sana bunu Tayyar dedirtmiş olmasın :)
BA BA BA BA BU SÖZLER KİME YARIYOR..? DEMEKKİ NEYMİŞ. FETÖ FİRARİSİ BUNLARI SÖYLÜYORSA AKP+FETÖ ORTAKLIĞI DEVAM EDİYOR DEMEKMİŞŞŞ
dumanlı da firari haberimiz yok asıl fetöcüler hep kaçmış demek. birde akpyi destekleyici açıklama yapıyorlar.
Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı kimmiş? Firari FETÖ zanlısı... Önce kendini temizle, sonra yalakalık yap derler ... İtirafçı olup kurtulmayı mı düşünüyor acaba... Tayyip bu yalakalığı için kesin bunu affettirir.
Yav yeni bir şey anlatın,akp li olupta fetoyla beraber olmayan övgüler dizmeyen,Bir kişi var mı,Bu gün sözde fetoyla en çok mücadele ettiğini söyleten Sn.Erdoğanın Fetoyla geçmişte neler yaptığını,ne istedinzde vermedik,Gök ne verdi de yer kabul etmedi,Gel artık bitsizn bu hasret dediğini,17 aralıktan sonra,A.Gülle beraber Fehmi Koruyu Fetoya gönderdiklerini bilmeyen var mı.
Ziyaaaaaaa
Arkadaşlar bir araya gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirmeye veya bölmeye kalkmışlar. Yani insan arkadaşını kıramayınca böyle oluyor demek ki. sahtekarlar yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. Esas diktatorya siz adalet bilmez, millet hakkı tanımaz, şeytanlarsınız
Gül erdoğan sen hepiniz aynı hamamın tellaklarısınız.O yüzden kendi aranızda istediğiniz kadar sabun savaşı yapın ne olduğunuzu biliyoruz.
Bu ülkeye Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insana bu ne saldırganlık, niye? MAN adasının hesabını VATANDAŞa vermeden, Zarraftan alınan Rüşvetlerin kimler arasında pay edildiğini anlatmayanlar şu kirli tezgahlarıyla daha da dibe Çukura uçuyorlar.
Dökün eteklerinizde'ki taşları nasılsa sizin için suç ve ceza yok. Cumhuriyet ve sözcü gazetesi yazarları Feto'cu olmakla suçlanıp hapse atılır ama hiç bir AKP'li suçlanamaz.Bence asıl önemlisi AKP'de bu suçlamalar sonrasında ayrışma olacak'mı?Sn.RTE birileri düğmeye bastı bizi bitirmeye çalışıyorlar diyordu acaba şimdi bu aşamada'mıyız?
pişmanlık yasası niye çıktı. bu ve bunun gibi köpekler iftiralar atsın diye... vatan hainliğinin affımı olur... iyi ozaman hepsi itirafçı olsun herpsi çıksın... darbeye inanmadığım gibi bu dümenlerede inanmıyorum...
yediklerini içtiklerini anlatırlar da,beraber çevirdikleri dolapları nedense hiç anlatmazlar
feto en çok akparti döneminde büyüdü ne hikmetse bir akpliyede dahi kelepçe vurulmadı
Başladı KARALAMA kampanyası camur at,olmadı tehdit olmadı HAPIS cezasi millet anlıyor bunlari artık
Bu İKTİDAR VE ZENGİNLİK MÜCADELESİNİ, DÜNYA MALI KAVGASINI, BU DÜNYA BOŞ DÜNYA, BU DÜNYADAN BİR BUÇUK METRE KEFENDEN BAŞKA NE GOTUREBILIRSIN DİYEN INSANLAR. BU DÜNYA YALAN DÜNYA DEYİP KUL HALKINA GASP EDEN MÜSLÜMAN MUHAFAZAKAR İNSANLAR BUNLAR. İŞTE İSLAM İN EN BÜYÜK AÇMAZI BU. KEFEN İÇİN SİYASETE ÇIKAN KEFENİN CEBİNİ DOLDURAYIM DIYOR
Dejenerasyon çalışmaları başladı...!!!
Hocalı Abdullah Gülü hocasız erdoğana tercih ederim. Daha az zarar verebilirler.
bu açıklamalar yapılalı aylar oldu. sizin bu haberi niye tekrardan verdiğinizi zaten kimse anlamadı!
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