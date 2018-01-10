FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Son zamanlarda yurtdışı gezileri, aşiret buluşmaları ve 696 sayılı KHK'ya verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Girişimini Ararştırma Komisyonu'na verdiği ifade ve yabancı basında çıkan röportajlarında, Fetullah Gülen'le görüşmediğini ve FETÖ ile irtibatının hiç olmadığını belirtmişti.

ABDULLAH GÜL'Ü YALANLADI

Sputnik'in Aydınlık gazetesine dayandırdığı haberinde, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Youtube kanalında 19 Temmuz 2017'de yayınladığı videoda Gül'ü yalanladı.

'HOCAEFENDİYİ ÖZLEDİM. BENİ BİR GÖRÜŞTÜR'

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı döneminde BM toplantısı için gittiği New York'ta, kendisini yanına çağırdığını iddia eden Dumanlı, Gül'ün "Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür" dediğini öne sürdü.

Dumanlı, o videoda şu ifadeleri kullandı:

"(Abdullah Gül) Fetullah Gülen'in ABD'deki vize sorunun çözülmesi için ABD büyükelçiliğine yazı göndermişti. Bu sırada dedi ki, ‘Hocaefendiye sorar mısın AB konusunda çalışma yapıyoruz. Bu İslami midir?' Ben de kendisine ilettim ve cevabını Gül'e aktardım. BM toplantısı için New York'tayız. İç hattan arandım ve Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor diye. Güvenlik önlemlerinin alındığı odaya gittim. Önce yaveri geldi. Sonra Beyefendi geldi. Dedi ki, ‘Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür. Ben de akrabalarından birini aradım yanındaydı ve telefonu Gülen'e verdi. Sayın Gül ve Hocaefendi karşılıklı nezaket içerisinde samimi bir görüşme yaptılar."