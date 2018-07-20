HDP'li vekiller Van'da 3 günlük kampa girdi (2)

TEMELLİ: İHRAÇ KARARINI HÜKÜMET DEĞİL, YARGI VERMELİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Van'da düzenlediği 3 günlük kamp programı kapsamında akşam saatlerinde otelde düzenlenen programda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu personelleri ile bir araya geldi.

Kamu personellerinin ihraç edilmesinde hükümetin kendisini yargının yerine koyduğunu belirten

Temelli, "Eğer insanların bir suçu varsa, bir suç işlediği düşünülüyorsa kovuşturması, soruşturması yapılır. Mahkemeye gidilir, o insanlar hakkında bir hüküm verilirse bu hükme bağlı olarak belli idari işlemler yapılabilir. Oysa şu an ihraç edilenlerin suçlu olup olmadığına karar sadece KHK'yi hazırlayan iktidardır. Bu iktidar insanları ihraç ederken aslında kendini yargının da yerine koyarak bir hüküm vermiş oluyor" dedi.

'İHRAÇ KARARINDA HÜKÜMET KENDİSİNİ YARGININ YERİNE KOYDU'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, KHK ile yüzbinlerce kişinin ekmeğinden olduğunu belirterek şunları kaydetti: