CHP'li muhaliflerin "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle başlattığı imza süreci devam ederken, gençlere seslenen Muharrem İnce, "Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı." ifadesini kullandı.

- İnce, gençlere seslendi

CHP'de olağanüstü kurultay için süreç devam ederken, parti içi muhalefetin genel başkan adayı Muharrem İnce ise Twitter hesabından gençlere ve öğrencilere seslendi. Gençlerin, başarıyla yürütülen 50 günlük kampanya sürecinin mimarları olduğuna işaret eden İnce, şu mesajı paylaştı:

"Gençliğinizin heyecanı, tazelenmiş umutlarınız, hayata pozitif bakış açınızla kampanya döneminde harika işlere imza attınız, büyük emek verdiniz. Birlikte 81 milyon Türkiye'ye yeni bir iklim, yeni bir nefes getirdik. 50 günlük kampanyanın sonunda 'barışacağız, büyüyeceğiz, adilce bölüşeceğiz' inancıyla aynı anda atan 15 milyon yürek olduk."

Çok kısa zamanda ve kısıtlı olanaklarla bir kampanya süreci yaşadıklarını aktaran Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımızı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım. Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım. Bu konuda sergilediğiniz destek kadar, yaptığınız eleştirilerin de başımın üstünde yeri var. Desteğiniz ve eleştirileriniz, aramızdaki samimiyetin sonucudur. Bu sonuç benim size olan güvenimi artırmaktadır.