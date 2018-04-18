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İrlanda sorunu çözülene kadar Brexit anlaşması yapılmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İrlanda sınır sorunu çözülmedikçe İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma ve sonrasında geçiş anlaşmasının yapılmayacağını söyledi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den ayrılma ve sonrasında geçiş anlaşmasının İrlanda sınır sorunu çözülmeden yapılmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İrlanda sınır sorunu çözülmedikçe İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma ve sonrasında geçiş anlaşmasının yapılmayacağını söyledi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den ayrılma ve sonrasında geçiş anlaşmasının İrlanda sınır sorunu çözülmeden yapılmayacağını söyledi. Tusk, "İngiltere’nin AB’den ayrılmayı istemesi bu soruna neden oldu ve İngiltere’nin bunu çözmesi gerekiyor. Sınır sorunu çözülmezse AB’den ayrılma ve geçiş ile ilgili anlaşma yapılmayacak" dedi.

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