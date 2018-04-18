İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından herkes bu soruya yanıt arıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, tartışmalara noktayı koydu.
Çıray, "Baskın seçim talebi İYİ Parti'den duyulan korkunun sonucudur. İYİ Parti seçimlere girmeye ilişkin bütün şartları karşılamıştır. İYİ Parti seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duyar" ifadesini kullandı.
'ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİ'
Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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