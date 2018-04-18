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İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Erken seçim haberinin ardından herkes 'İYİ Parti seçime girebilecek mi' sorusuna yanıt arıyordu. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada 'İYİ Parti seçimlere girmeye ilişkin bütün şartları karşılamıştır' dedi.

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından herkes bu soruya yanıt arıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, tartışmalara noktayı koydu.

Çıray, "Baskın seçim talebi İYİ Parti'den duyulan korkunun sonucudur. İYİ Parti seçimlere girmeye ilişkin bütün şartları karşılamıştır. İYİ Parti seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duyar" ifadesini kullandı.

'ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİ'

Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
komiksin... Fetonun ablasına bu millet oy veeeeeer meeeeez
Namaz kılmayı biliyorlar mı? Biliyorlar sa Başörtüsü teferruattır diyen HAİN fetönün fetvasına uygun mu davranırlar kendileri..AÇ tavuklar kendilerini darı ambarında zannederler miş...Piyonlar sizi....
gerçekten korktular
ŞÜKÜR NAMAZIMI AKŞENERMİ. BİR YANLIŞLIK OLMASIN.BAY KEMAL AKŞENER DEMİRTAŞ BELKİ AYİN YAPARLAR VE İSTAKOZMU İSTAVROZMU İ ORTAKLAŞA ÇIKARIRLAR
ki engelleme çıkarsa ülkede büyük sorunlara bir yenisi eklenir
Yolunuz açık olsun. TÜRKIYE İYİ OLACAK İNŞALLAH...
aç tavuuk kendini dari ambarinda gorurumuş guluyorum sizee
20 TEMMUZ 2016 DAN BU YANA HERGÜN 13 YASİNİ ŞERİF OKUDUM ELHAMDULİLLEH.OKUYALIM ÖNEMLİ. OOOHHOOOOOOO BUĞDAY AMBARINDA GÖRRÜRMÜŞ AÇ TAVUK KENDİNİ....ERKEN SEÇİM BİRİLERİNE KARŞI AÇILMIŞ BİR GİZLİ SAVAŞTIR ŞU AN.SEÇİME EN HAZIR PARTİ KİM ÇOK İYİ BİLİYORUZ ŞİMDİ AÇIKLAMAYACAĞIZ.ZAMANI VAR.SONUÇ ÇOK BÜYÜK SÜPRİZ OLACAK.ORTADOĞUYA SAHİP ÇIKAN PARTİ EN BAŞA OTURACAK BU SEÇİMDE.NOKTA.
bu adam harbi cahil ya daha 2 ay olmadı kongre yapalı zonguldskta bile teşkilatnız ypk ne seçiminde bahsediyorsun.
3 Kasım 2019 da dolar 7 euro 8 benzin 8.5 mazot 8 lira olacak açıklamasına katılmayanın aklı yoktur. Herkes bunun farkında. Seçimlerin öne çekilmesinin ilk sebebinin bu olduğunu görmeyen kördür.
bunlar varya bu iyihanet tayfası, girin sizde alın boyunuzun ölçüsünü
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