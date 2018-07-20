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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Arkaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

"Ülkemizin o kadar sorunu varken bazı arkadaşlar, Bahçeli'nin elini öpmemi magazin haline getirdiler, çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türkiye'nin birçok sorunu varken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesinin magazin haline getirildiğini savunarak, "Çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil." dedi.

Arkaz, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Afyonkarahisar'da bir toplantı yapacağını, seçim sonuçlarını değerlendireceklerini, nasıl hizmet vereceklerine yönelik önemli kararlar alacaklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğünün anımsatılması üzerine Arkaz, Bahçeli'yi 1975'ten beri tanıdığını ve aralarında "abi-kardeş" ilişkisi olduğunu söyledi.

Arkaz, Ülkü Ocaklarında yetiştiğini, devlet terbiyesi aldığını dile getirerek, "Bunun siyasi amacı yok. Spontane gelişmiş hareketti. Devlet Bey, nezaketen bize 'hayırlı olsun' dedi. Biz de öyle bir harekette bulunduk. Devlet Bey abimiz, büyüğümüzdür. Allah bize utanacak, mahçup olacak bir şey vermesin. Ülkemizin o kadar sorunu, bir sürü sıkıntılar varken bazı arkadaşlar bunu magazin haline getirdiler, çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil." diye konuştu.

İYİ Parti'den MHP'ye geçiş olup olmayacağına yönelik bir soruyu Arkaz, "Şu anda öyle bir şey asla yok. İleride de olacağını sanmıyorum. Biz kendi önümüze bakıyoruz, programlarımız farklı. Biz daha yeni kurulduk, 8 aylık bir partiyiz. 8 aylık bir parti 5 milyon oy, yüzde 10 oy aldı. Kurulup 6 ayda, 1 yılda yok olan çok parti oldu." diye yanıtladı.

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Devlet Bahçeli el öpme HAYATİ ARKAZ İYİ parti TBMM

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