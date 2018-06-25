Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından 27. dönemde TBMM’deki ilk oturumu yönetecek isim de netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha CHP’den Antalya Milletvekili olarak Meclis’e giren 79 yaşındaki Deniz Baykal, en yaşlı üye sıfatıyla ilk oturumu yönetecek. Ancak ciddi sağlık sorunları olan Baykal oturuma katılamazsa yerine en yaşlı üye olarak 70 yaşındaki Devlet Bahçeli Meclis’i açacak.

EN YAŞLI İKİNCİ ÜYE BAHÇELİ



Baykal’ın Meclis’e gelememesi durumunda ise bu görev MHP Lideri Devlet Bahçeli’de olacak. Çünkü Meclis’e giren vekiller arasında 79 yaşındaki Baykal’dan sonra en yaşlı üye 70 yaşındaki Devlet Bahçeli.

