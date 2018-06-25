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Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Deniz Baykal, en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'in ilk oturumunu yönetme hakkına sahip. Ciddi sağlık sorunları yaşayan Baykal'ın katılamaması halinde oturumu yönetme hakkı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçecek.

Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından 27. dönemde TBMM’deki ilk oturumu yönetecek isim de netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha CHP’den Antalya Milletvekili olarak Meclis’e giren 79 yaşındaki Deniz Baykal, en yaşlı üye sıfatıyla ilk oturumu yönetecek. Ancak ciddi sağlık sorunları olan Baykal oturuma katılamazsa yerine en yaşlı üye olarak 70 yaşındaki Devlet Bahçeli Meclis’i açacak.

EN YAŞLI İKİNCİ ÜYE BAHÇELİ

Baykal’ın Meclis’e gelememesi durumunda ise bu görev MHP Lideri Devlet Bahçeli’de olacak. Çünkü Meclis’e giren vekiller arasında 79 yaşındaki Baykal’dan sonra en yaşlı üye 70 yaşındaki Devlet Bahçeli.

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal Devlet Bahçeli meclis

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sn Bahçeli yaşınız siyasete uygun değil . emekliliginize ayrılın emeklilik ha en yaşlı üye değil de en genç üye açmali meclisi. sn bahçeli herkese azarlayacak tansiyonu dolar gibi çıkacak :)
BUNDAN BİR CACIK OLMAZ...
senden olur mu?
Onur yok haysiyet yok ilke yok karakter yok ar yok... koltuk sevdasına kandil yetiştirmesi dediğiyle ittifak kuran milliyetçi (!) lider. Ve bu çöp siyasetçiye oy veren 100 de 11 ülkenin özetidir. bunca sene ne yapmıştır da bundan sonra ne yapacak. söylediği herşeyi yutabilen birinden ülkeye ne fayda gelir... vah benim güzel ülkem vah.
65 den sonra siyaset yasağı gelmeli
Gelse ne olacak baykaldan bir cacık olmaz! Bahçeliye değil meclis bşk lığı, Reis, başkanlık yakışıyor. O KADAR.
bu koltuk nasil bi koltukku biri hasta hala meclus derdinde biri hala tandaslik derdinde ikiside galiba vadesi yeterken bile koltuga yapisacaklar .lan bende siyasete atilacam bakiyim bu koltuk nasil biseyy
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