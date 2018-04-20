"Meclis kapanmadan İçtüzük değişikliği görüşülebilir"

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis kapanmadan TBMM İçtüzüğü değişikliğinin görüşülmesinin uygun olacağını söyledi.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun tasarı ve tekliflerinin, esas itibarıyla "Meclis'in mutfağı" diye sayılan komisyonlarda daha çok irdelenmesi, incelenmesi ve teknik düzeyde ele alınmasını istediklerini belirterek, bunu öngören bir içtüzük istediklerini dile getirdi.

Komisyonların esas olmasını, TBMM Genel Kurulunda ise milletvekillerinin özgürce konuşma imkanı bulabilmesini istediklerini aktaran Elitaş, "Yani Genel Kurul, kanun teklifleri ve tasarıları için daha rahat konuşma alanı olacak ve belli bir günde oylama yapılabilmesine imkan verecek bir hale dönecek." dedi.

- "Tasarı ve teklifler komisyonlarda olgunlaşsın"

Mustafa Elitaş, dünyadaki parlamento örneklerinde olduğu gibi, tasarı ve tekliflerin esas olarak komisyonlarda görüşülmesini, Genel Kurulun ise siyasi düşüncelerin ortaya konulduğu bir yer olmasını istediklerini söyledi. Elitaş, "Tasarı ve teklifler komisyonlarda olgunlaşsın, netleşsin istiyoruz." ifadesini kullandı.