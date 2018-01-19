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Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

POLİTİKA HABERLERİ | 19.01.2018 19:29 | Son Güncelleme 44 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bedelli askerlikle ilgili 'Kaç zamandır bedelli askerlik çıkmıyor. Neden? Çünkü bunların bedelli ile işleri bitti. Kendi çocuklarını kurtardılar' dedi. Akşener, ayrıca 'Afrin'e harekat yapmak isteyen, çeneyi kapatır, verir talimatı' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e gerçekleştirilmesi beklenen harekata ilişkin "Davulla zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarınız, tedbir alır, tuzak kurarlar. Afrin'e harekat yapmak isteyen, çeneyi kapatır, verir talimatı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Akşener, açılış öncesi toplanan kalabalığa seslendi. İYİ Parti'nin önce cesurlar sonra ise kadınlar harekatı olduğunu söyleyen Akşener, "Bu parti, milletimizin talebi üzerine kuruldu. Kuvvetli bir seçenek, güçlü bir alternatif olarak İYİ Parti kuruldu. Aziz Türk milleti, bize destek verdi, biz de yola çıktık" diye konuştu. İYİ Parti'yi oluştururken, çok zorluk çektiklerini kaydeden Akşener, şunları söyledi:

"Allah, hepinizden razı olsun ki bu tehditlere pabuç bırakmadınız. İYİ Parti'yi kurdunuz. İYİ Parti'yi Türkiye'nin gündemine bir güneş gibi doğurdunuz. Bugün İYİ Parti'yi iktidar yok sayıyor. Televizyonlarda İYİ Parti tartışılıyor. Maden işçileri grev yaptılar. Milletvekili arkadaşlarımız işçilerimizin yanında olmak için Zonguldak'a gideceklerini duyurdu; ama dakika bir gol bir, gecenin 11'inde grev bitti. Sonra Ankara'da gazilerimiz saldırıya uğradı. Ziyaret etmek için hastaneye gitmeye karar verdik. Hastaneye bildirdik. Bizim gideceğimiz saatten önce ifadesi alınmak için savcılığa çağrılmış. İYİ Parti binasını açtıktan sonra meclisin önünde geçim sıkıntısı nedeniyle kendini yakan kardeşimizi ziyarete etmeye karar verdik, ziyaret yasaklandı. Madem İYİ Parti yok hükmündedir, bu kadar niye uğraşıyorsunuz. Evet korkuyorlar. Her AK Parti'li yönetici, kendi partisinden çok İYİ Parti'yi takip ediyor, inceliyor."

'İYİ PARTİ MENSUPLARI GAYRİ MİLLİ Mİ? HADİ ORADAN'

AK Parti ile MHP arasında kurulacak bir ittifaka itirazlarının olmayacağını belirten Akşener, "Bu ittifakın gerekçesini 'Milli ve yerli gruplar bir araya geliyor', buna karşılık Sayın Erdoğan'ın tek adamlık rejimine 'hayır' diyenlerin oluşturduğu iradenin mensuplarına 'gayri milli, küreselciler, NATO'cular' derseniz buna söyleyecek sözümüz olur. Sayın Erdoğan, ‘BOP eş başkanı olduğunu şerefle, sevinçle’ söylediniz. ‘Diyarbakır'ı kalkıp BOP'un başkenti yapacağınızı’ söylediniz. Siz ‘milli ve yerlisiniz’ buradaki İYİ Parti mensupları gayri milli öyle mi? Hadi oradan" dedi.

'KENDİ ÇOCUKLARINIZI BİRLİKLERİN İÇERİSİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ'

Olası Afrin operasyonu için devletin verdiği kararın yanında olduklarını vurgulayan Akşener, "Ama itirazlarımız var. Davulla, zurnayla harekat yapılacağı bir devlet tarafından duyurulamaz. Bunu söyledik; Sayın Çavuşoğlu, bize cevap verdi. Beyefendi, bizim söylediğimiz son derece açık. Diyoruz ki bir karar alınabilir, bir harekat yapılabilir. Davulla zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarınız, tedbir alır, tuzak kurarlar. Olan bizim analarımızın doğurduğu çocuklara olur. Bizim söylediğimiz tedirgin olduğumuz bu. Kaç zamandır bedelli askerlik çıkmıyor. Neden? Çünkü bunların bedelli ile işleri bitti. Kendi çocuklarını kurtardılar. Ben diyorum ki madem operasyona bu kadar heveslisiniz kendi çocuklarınızı gönderin bu kadar basit. Kendi çocuklarınızı bu harekâtın ön saflarında, birliklerin içerisinde görmek istiyoruz" diye konuştu.

'ABD BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ'

ABD'nin 30 bin kişilik koridor oluşturma tutumundan vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Meral Akşener, şunları söyledi:

"Bu tutuma karşı Türk milleti, ABD'nin bu tutumundan vazgeçmesi için irade koymaktadır. Bunun için adım atılması gerekir. Hadi yüreğiniz yetiyorsa İncirlik'i kapatın. Malatya'daki füze üssünü kapatın. Milleti aldatmayın. Afrin'e harekat yapmak isteyen, çeneyi kapatır, verir talimatı sonra da gerekliliklerini yerine getirir. Ondan sonra sonuçlarını takip eder. Bağırarak, çağırarak, harekatın ilan edilmesi demek, 'Gelin bizi ayırın' demektir."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşmasının ardından ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
senin erkek çoçuğun varmı meral hanım varsa kaç yaşındadır. birde ordan öyle laf salatası yapma savaşmak erkek işi ama projelendirme yapılır oyun sahasıda deyildir orası karşında acımasız düşmanlar var hemde bir tane deyil bu oyunda kuranda oynayanda var onun için bu oyunu kuranları ilk önce berataraf yapacan sonrada bu oyunu kendi kurallarına göre oynuyacan sen git evinde otur çoçuklarını bak
meral hn doğruları konuşuyor ama hala bazı kesimler anlamıyor çeşitli iftiralar atmaya devam ediyor yok fetocuymuş yok proje partisiymiş vs vs ispat varmı yok sırf doğruları söylediği için iftiraya uğruyor ..
% 5.5 oy oranınla kendini yoruyorsun çıtayıda yükseltemiyorsun
helal olsun Meral Akşener.. bunlar anket bile yaptırmıştır afrin için
TÜRKİYEDE İLLAKİ BİRİLERİ CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN BAKAN BÜROKRAT İŞADAMI BELEDİYE BAŞKANI vb OLACAK BEN OLAMADIKTAN SONRA HA ERDOĞAN HA AKŞENER HA KILIÇDAROĞLU vb OLMUŞ BENİM ZERRECE UMRUMDA OLMAZ BENİM İÇİN ÇOK FAZLA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAZ ama SANDIKTA TERCİHİM ERDOĞAN ve AKP OLUR
bedelli askerlikle işleri bitti....aynen meral akşenerin dediği gibi...
Şu ifadeye bakarmısın Türkiye Cumhuriyetini seçilmiş Cumhurbaşkanı na kapa çeneni sınır güvenliği için 30 bin terörist yerleştiren kahpe Abd ye tutumunu gözden geçir önce dostumsun düşmanlığın biz senin tavrını anlayalım Abd ye yumuşak konuşmanı kim söylüyor meral Ayşener....
İnsAllah..AKŞENER gelecek... BOZKURTLAR dirilecek... TÜRKLÜK şahlanacak... TURAN kurulacak... Atalarimiz OĞUZ KAĞAN BUMIN KAĞAN BILGE KAĞAN PAPA ya boyun egen degil diz Turk milleti hic bir doneminde TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan arapmason karması TÜRKLÜK düşmanı PAPA sevici surekli KANDIRILDIM diyen basiretsiz yoneticiler tarafindan yönetilmedi.. Kursulerde 82 kerkük 83 musul Şam'da cuma moskovada akşam diye esip gurluyor..TÜRK olmadiklari halde Türkün gazini al.. inince kivirir.. 1974 kibris harekati..
Meral Ayşener akşam akşam verdin beni....
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