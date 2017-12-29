Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını belirtirken, 'Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum' dedi.
İşte Akşener'in kişisel Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:
Kendimi Meclis’e atmak gibi bir endişem yok. Milletvekillerinin değil Milletimin imzaları ile Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağım. Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Siyasette olduğum süre boyunca sadece milletime güvendim, yine güveniyorum.
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