HABER

Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 20:20 | Son Güncelleme 6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını belirtirken, 'Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum' dedi.

İşte Akşener'in kişisel Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:

Kendimi Meclis’e atmak gibi bir endişem yok. Milletvekillerinin değil Milletimin imzaları ile Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağım. Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Siyasette olduğum süre boyunca sadece milletime güvendim, yine güveniyorum.

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Cumhurbaşkanlığı Milletvekili Meral Akşener aday İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Okuyucu Yorumları 129 yorum
alır üçün birini
kadın bir cumhurbaşkanı mükemmel olur...2017 de aldığım en güzel haber
daha önce kadın başbakanı da gördük
@caglarisozen olur tabi. Asenalar,tomris hatunlarTÜRKİYEM İYİ OLACAK İNNŞALLAH.
@murat_1976_kybgz O KADIN BAŞBAKAN. O BAYRAK ORDAN YA İNECEK, YA İNECEK DEDİ VE O BAYRAK 10 SAAT İÇİNDE İNDİ.. ŞİMDİ YUNANLILAR ADALARI İŞGAL EDİP KUZU ÇEVİRİYORLAR, SAVUNMA BAKANLARI, SIKIYORSA GELİN ALIN DEDİ AMA HEYYY TRAMP, HEYY BİLMEM KİM DİYE HAYKIRAN DÜNYA LİDERİ :) TISSSSSSSSSSSSS
@sen_baskasin45 Yüreğine sağlık kardeşim. Bu kara troller bilmez onları. Oraya çıkan komutanı da ıçeri tıktı bunlar.fetöyle beraber. Ama o yiğit İYi partide şimdı
Oyumuz sülalecek sana Meral Ana..
sülalen hain anlaşıldı
ilk tur tercihim kesinlikle ve elbette CHP adayı olacaktır.. ikinci tura siz kalırsanız, oyum kesinlikle size..
sülalen nereli gayri meçhul anlaşıldı ????????????
@statik236 o hainse sende vatan hainisin
vallaha benim hanim senin tarafa geçti meral hanim gözün aydin
Yüce Türk Milleti de sana güveniyor Umut Akşener. Allah yolunu açık etsin
@Aliercanhbgkrb yüce türk milleti sizin amıza öğle bi koyacakci sasıracaksınız herseyi
@sametturgut al işte denyonun biri daha....önce bir düzgün konuşmasını öğren...
İşte eğitim bu yüzden kasıtlı olarak yerlerde... Maalesef halkın büyük kısmının en iyi yaptığı şey küfür etmet... "AÇ AMA MUTLU" çünkü oy verdiği parti kazanıyor. Çıplak ayak gezse ne olur ki..!!! Kıt kanaat geçinmeyi lütuf sayıp, Onun içinde Allah yerine başkalarına şükür ediyorlar.
@sametturgut İŞTE TİPİK BİR AKP Lİ KARA TROL.
@sametturgut öküz bile senden daha akıllıdır,bide adamım diye çıkmışsın.
aç tavuk kendini buğday ambarinda zannedermis Meral Akşener saskimi
@burak162009 tabi sen seçimlerde kazandığın makarnayla tıka basa doldurdun işkembeyiii seni gidi köftehor seniii ;)
aman diyeyim bide sen çıkma başımıza git evinde yemek yap torunlarına bak
2017 de aldığımız en iyi haber ,kutluyoruz,bayan bir cumhurbaşkanı hepimize yakışır
ANKET CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HANGİ ADAYA OY VERECEKSİNİZ? R.T.ERDOĞAN DİYORSAN BEĞEN K.KILIÇDAROĞLU DİYORSAN BEĞENME
@yilmazkeskin61 MERAL AKŞENER DİYORUM. NOLCEK ŞİMDİ
Allah yolunu açık etsin
Bir Aen Eksiktin..K.K da katılır Kılıç Kalkan Ekibi Tamamlanır...Ama sonunda Yine Reis Kazanır.HAK kazanır..
oyum sana be kadın
@murat_lindemann_1982 aklı kısa bunun,,,kafası fetö de takılı kalmış,,,,ALLAH ESİRGESİN ÜLKE mizi...
SAYIN AKŞENER.. BENCE VAZGEÇİN.. SİZ BU ÜLKEYE LAZIMSINIZ.. .. VEKİLLİK... VEYA BAKANLIK BİLE YAKIŞIR.. DOST.. ACI SÖYLER... DİNLEYİN. BENCE.. SAYIN RTE..NİN VİZYONU.. ÇOK YÜKSEK..
@ismail_sen_1971 En az 3-5 kandırılma 3-5 aldatılma VİZYONA BAK ):):):
@ismail_sen_1971 -- Hani oylar önemliydi, ver oyunu Akşenere onun vizyonu çok yüksek olsun, baştan yenilgiyi kabullenme,
Selahattin demirtaşdan ne eksiğin var sen de aday ol..
Kıyamam :)
@cagdas_danacioglu verdiğin oylarla kıydın zaten bak ne hallere düştük ;)
oyumuz size bu sefer hükümette metal yorgunluğu var.
sağlam ve dik durursa neden olmasin!
ANKET CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HANGİ ADAYA OY VERECEKSİNİZ? R.T.ERDOĞAN DİYORSAN BEĞEN K.KILIÇDAROĞLU DİYORSAN BEĞENME
@yilmazkeskin61 kk nın aday olmayacağını bilmiyosun sanırım onda koltuğu bırakma cesareti yok
@yilmazkeskin61 ---Eeee noldu, beğeni desteklediğin bu anketinden belliydi de, olmadı senin istediğin gibi olmadı, böyle olacağı belli değilmiydi, sen hiç pazara, markete gidiyormusun, piyasadan haberin varmı, kimilerinin umurundamı, yaslanmışlar bilmem nereye, vur patlasın çal oynasın, ama o bazıları var ya bazıları, sürünürler, hala da bildiklerinin(Bilmediklerinin) dışına çıkmazlar, onlara ne demeli. (16 kişiden 3 beğenme, 13 beğenmeme)
@e458 sana birşey dicem 2019 da piyasayıda sonucuda görecen sen yine kudurtcaz sizi yine rte baskan yapıcaz :)
C.C ALLAH YAR VE YARDIMCINDIR.
TÜRK MILLETI'NIN BIRLIGININ HUZURUNUN ADRESIDIR...AKŞENER EZILEN HORLANAN MAZLUMLARIN SESIDIR... AKŞENER ZULME KARŞI CESARETIN DIKTATORLIGU KARŞI HAKKIN HUKUKUN ADALETIN SEVGININ ADRESIDIR.. AKSENER
sen adaysan bende oy dan sana yanayım.,tek çare akşener gerisi kaos kan ve gözyaşı.
@apnekeo senin nick bktan ,,keferelik mi var,,,,
yolun açık olsun şansın yüksek
BE KADIN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY ZATEN OLAMAZSIN. İLK SEÇİMLE BAŞKANLIĞA GEÇİLİYOR. HİÇ TE GÜLECEĞİM YOKTU.
@55namso Ha işte o da o seçimde aday olacak zeki !!!! kardeşim ):):):
işde lider işde türk milliyetcisi buna ancak şapka cıkartılır
@eminbakircioglu türk milliyetçisi mi emperyalistlerin kuklası demek daha doğru
Cumhurbaşkanı inş Kılıçdaroğlu geliyor gümbür gümbür bekleyin
Kılıçtaroğlu Man adasına muhtar bile Olamaz
hani cumhurbaşkanlığına HAYIR dı ne oldu ballandimi ? bu kadına inanmıyorum
Bi sen eksiktin.Tam oldu şimdi :::))
en son ben başbakan olacam demişti . çoooooooook gülmüştüm. şimdi ben cuhurbaşkanı olacam diyor varın gerisini siz düşünün
Oyum sana Meral hanım.Sen annesin,yanlış yapmazsın.
eski fenatik ak partili biri olarak oyun sanadır iyi insan iyi lider
gel bakalım fetonun son kalesi
@metto333 ULAN SİZDEN ALA FETÖCÜMÜ VAR.SEVMİYORUM KADINI AMA ESAS FETÖCÜ AKP NİN 100/100 Ü FETÖCÜ.
ne emek verdiniz bu milletede aday olacakmis yalandan baska neyiniz var gulunc durumdasiniz
@tipu Ulan git de bak fetönün dizinden kalmayanlar iç işleri olduğu dönemde millete ne emek vermiş gitsin bi baksın bu işler kandırılmaya benzemez.
ee hani başbakan olacaktın :))
AKŞENER ANCAK KENDİ KENDİNE TAKİP OLUR BOŞ LAF BUNLAR
ilk imzayı ben atmak isterim. sonuna kadar yanınızdayız. çevremden bir çok imzayı da sizin için toplamayı tahattüt ediyorum.
ALLAH'ın yardımıyla başarılı olacaksın inşAllah. Allah yar ve yardımcın olsun, zira korkuttuklarınla 'adil' bir yarışa girmeyeceksin. Bir tarafta devletin bütün imkanlarını kullanacak olan biri, diğer tarafta sen. Neden sen dedim, zira diğerlerinden senin kadar korkmuyorlar. Şimdi sana fetocu diyerek iftira atacaklar hemde ellerinde 'delil' olmadan, belki bir resim gösteren olacak. İşin garibi fetoya kucak açanlar ve senden korkanlar bunu yapacak. Üstelik, nasıl olsa kazanamaz kazanacak olan belli diyenler seninle adil bir yarışa giremeyecek, destekçisi olanlar da bunu isteyemeyecek...
Oyum sana Meral hanım, sana güveniyorum. Siyasete rekabet gerektiğini düşünüyorum, çok uzun süren iktidarlar tek adamlığa dönüşüyor...
bunu def calar oynatirlar
şansı olmayacak..Ama taktir ettim Kendi Partisinde Genelbaşkanlıktan başka herhangi biyere Adaylığını açıklayamayan Kılıçtaroğlu istifayı düşünürmü acaba
Kısaca milletin adamı ile fetönün kadını yarışacak.Ülke ya fetöye teslim olacak ya da İyi kötü erdoğanla devam edecek.Kararı da biz vereceğiz sevinci de üzüntüyüde biz paylaşacağız.
@mahmutca57 fetocu arıyorsan akepe ye bak
@mahmutca57 ya sizin kafanız nerelerde ya milletin aklıyla dalga geç meyin
Diğer Haberler
AK Partili başkan istifa etti

AK Partili başkan istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül'e KHK yanıtı!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül'e KHK yanıtı!

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi

Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi

HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var

HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.