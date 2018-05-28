Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş sahneye çıktı.
Vatandaşla selfie çektiren İnce diğer tarafa döndüğü anda korumalar vatandaşı sahneden savurup aşağı attı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti.
Kazara vurulan astsubay şehit oldu!
Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu
Paris’te kahraman genç balkondan sarkan çocuğu kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum