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Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 07:46 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin korumaları, bir anda sahneye çıkarak İnce ile selfie çektiren bir vatandaşı sahneden tutup aşağı fırlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş sahneye çıktı.

Vatandaşla selfie çektiren İnce diğer tarafa döndüğü anda korumalar vatandaşı sahneden savurup aşağı attı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti.

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