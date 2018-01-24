HABER

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'mankafa' eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 09:57 | Son Güncelleme 21 dakika önce

CHP Genel Başkanlığına aday olan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Ben kendime mankafa dedirtmem" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.

Kanal D Haber'e konuşan İnce, "Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna, "Kendime mankafa dedirtmezdim" şeklinde cevap verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

"KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ"

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Okuyucu Yorumları 23 yorum
CHP ACİLEN KILIÇTAROĞLUNDAN KURTARILMALI
Bir de hdp zihniyetinden.Atatürkçüler tektük artık chp de kürt faşistleri çoğunlukta
Muharrem ince olmalı başkan çünkü bizim millet hitabedi seviyor aynı Tayip erdoğan gibi Muharrem incede o işi iyi yapıyor..
muharrem ince sende bi hoşsun, bu zr günlerde nelerle uğraşıyorsunuz, zor günleri atlattıktan sonra istediğinizi yapın ama şimdi birlik beraberlik günü, kendinizi düşünmeyin ülkeyi düşünün.
@semazubeyde :) bu zor günlerde işede gitmeyelim.. camilerde oturup dua edelim istersen..
çok doğru söylemiş sayın ince
sn İNCE yerden göğe kadar haklısınız RTE yi eleştirenler en az onun kadar onlarda ellerindeki parti gücünü kullanmakta artık değişim zamanı oldu oldu yoksa 1-2 yıl sonra hiçbirşeyin gereği kalmayacak
..KILIÇDAROĞLU TERTEMİZ PIRIL PIRIL BİR SİYASETÇİ....AMA ARTIK DEĞİŞİM ŞART..
C.başkanı kendine muhalif olanlara bilmem napıyor hani demokrasi, nerede özgürlükler bu adam diktatördür diyen CHP sn. genel başkanı aynını yıllardır siz de yapıyorsunuz. Sadece size karşı olanları değil, sizi eleştirenleri bile partiden veya kurullardan atmaya çalışıyorsunuz sn. İnce'nin de dediği gibi lehinize sürekli baskılarla idare etmeye çalışıyorsunuz. Ve tekrar sn. İnce'nin de dediği gibi kaybeden değişmezse kazanan hep kazanır
Adam çok güzel bir tespitte bulunmuş. ''Kaybedenleri değiştirmezseniz, kazanan değişmez'' harika bir tespit. görüşü, duruşu, zihniyeti ne olursa olsun bu sözü herkes iyi düşünmeli. seçim olan her kurum bunu iyi algılamalı.
çok geç kalınıyor , bir an önce chp yönetimi değişmeli ve yeni bir yönetimle hızlı bir şekilde seçime hazırlanılmalıdır.
Aday olacaksan adam gibi çıkar ben de bu ülke için delegelerimin tercihi ile bu göreve talip oldum dersin.Daha ilk günden çıkmış partide ne var ne yok yerle yeksan edecek derecede ağzına geleni söylüyorsun.Daha parti adabını bilmeden düstur bilmeden yüzünden düşen bin parça gibi gözüken yüz ifadenle sen mi genel başkanlığa alternetif olacaksın.Bırak bu martavalları.Kılıçdaroğlu senin gibi deniz baykal gibi chp zihniyeti dışında düşünenlei dışlayan zihniyetten partiyi zor bela kurtardı.Adam gayet güzel partiyi idare ediyor ama ne yapsın sizler gibi isayancı,kendi çıkarını düşünen adam çok.
doğru söylemiş artık gitmesi gerekiyor
Kılıçdaroğlu iyi dürüst ama ikinci adam olabilir(İnönü gibi) Muharrem İnce iyi ama sözcü olabilir, Kocasakal da iyi o da hukuk işlerinden sorumlu yardımcı olabilir..CHP ye Atatürk gibi (olamasa da ona yakın) bir lider lazım...
bir lider olarak bir yere koyamam muharrem inceyi. Türkiyeye faydası olacağını da sanmıyorum. Ama hitap şekli iyi. chp'de bunu yapabilecek tek kişi. Ama kendi genel başkanına mankafa kelimesini kullanmasından da belli olacağı gibi bir lider değil. akepeye zarar verir ama türkiyeyede zarar verir. Kılıçdaroğlu gitsinde yerine gelecek olana bakarız. 15 kez seçim kaybetimiş kılıçdaroğlundan iyidir.
2019 seçimlerinde Kemal'i değil Mustafa Kemal'i çıkarsanız REİS in karşısına şansı çok zayıf.
Kendime mankafa dedirtmezdim o yüzden genel başkan adayıyım.Buda güzelmiş.Kader gelince aklın zirvesi olsa şaşırır kalırmış.Sizin mağlubiyetiniz kaderin eliyle.Her şeiyn elbet sebebi var lakin sebeplerin sebebi yüce Allah tır.Üniversite kapılarında ağlattığınız kadınların çocukları şimdi 18 19 20 yaşında değilmi hesaplayın 1997 98 ?Daha yeni başladı bakın derece yapanlara hep başörtülü kızlar ve başörtülü anllerin çocukları oğulları.Sizin o bozuk kafanızıda bozuk zihniyetinizide yıllarca anlattığınız yalanlarıda ezip geçecekler...
mesele kılıçdaroğlu veya ince değilki mesele chp.başına kimi koyarsanız koyun alıp alabileceği oy bu kadar. başına erdoğan geçse yine iktidar olamaz.bu kadar ah almış sıkıntı yaşatmış halada yaşatan bir parti iktidar olamaz seneler içindeki siyasetteki yeride bunun kanıtıdır.chp en son ne zaman iktidar olmuş.bir ihtimali var iktidar için Gazi Atatürk dirilirde tek parti dönemi olursa kafadan iktidar olur buda ne mümkün. yani aslında boşuna uğraşmasınlar kapatsınlar evlerine gitsinler bıraksınlar bu devlet yönetme işini yapabilen partiler yapsın
Çok komiksiniz ya bu seçim BEN DAHA BÜYÜK HAINIM seçimi olduğuna göre ne farkederki..
kılıçtaroğluda CHP yi bitirecek kararlı
kendime mankafa dedirtmem diyor ama sokaktaki vatandaşa küfür etmesini biliyor siz önce kafaları değiştirin gerçi değişse ne olur nato kafa nato mermer
değişim iyidir
Eğer Muharrem İNCE genel başkan olursa, ilk defa sol partiye oy vereceğim..
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.