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Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan STK’lara Ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 09:56 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine devam ediyor.Halkın her kesimiyle iç içe olan ve vatandaşın her ihtiyacında yanında olan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan STK ziyaretlerini sürdürüyor.

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan STK’lara Ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine devam ediyor.
Halkın her kesimiyle iç içe olan ve vatandaşın her ihtiyacında yanında olan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan STK ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde Marangozlar, Hızarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Yıldırım’ı ziyaret etti. Ardından Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ömer Demir ve şehit aileleri ile görüşen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Şehit ailelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Şehit ailelerimizin yanında olmak ise boynumuzun borcudur” dedi.
STK ziyaretinin ardından Sağlık Müdürlüğü’nü de ziyaret gerçekleştiren Başkan Özkan il müdürü Ertan Değirmencioğlu ve sağlık müdürlüğü personeline görevlerinde başarılar diledi.

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