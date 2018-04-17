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OHAL 3 ay daha uzatılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu

Olağanüstü Halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Ocak 2018 tarihli ve 1178 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan OHAL'in 19 Nisan 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasını öngörüyor.

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meclis OHAL OHAL Tezkere

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