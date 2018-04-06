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"Operasyonlarla dış güçlerin emelleri boşa çıkarıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde terörü, teröristleri hareket edemez hale getirdik" - "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi, terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı" - "Gerek Cerablus'ta gerek Afrin'de yapılan operasyonlarla ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da dış güçlerin bu emelleri boşa çıkarıldı. Onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi"

MLATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde terörü, teröristleri hareket edemez hale getirdik." dedi.

Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardında açıklamalarda bulunan Tüfenkci, Türkiye'nin terörle yıllarca mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi.

Tüfenkci, terör ayrımı yapmadıklarını, "şu terörist iyidir, şu terörist kötüdür" demediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde terörü, teröristleri hareket edemez hale getirdik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi, terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı. Allah'a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu. Gerek Cerablus'ta gerek Afrin'de yapılan operasyonlarla ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da dış güçlerin bu emelleri boşa çıkarıldı. Onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir. Özellikle ülkemizin Afrin'e yönelik oradaki teröre, insanların iradelerine konan ipoteğin kaldırılmasına, barışa ve kardeşliğe yönelik bu operasyondan rahatsız olanlar olabilir. Şu veya bu şekilde ona destek verenleri eleştirenler olabilir ama operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz. Bundan sonra da daha iyi göreceğiz."

Tüfenkci, Malatya'nın önceden beri kardeşlik ve huzur kenti olarak bilindiğini belirterek, bu anlamıyla kentin sevgi ve hoşgörünün bulunduğu bir şehir olduğunun altını çizdi.

- "Malatya oluşturulan algıyı hak etmiyor"

Kentin sosyal yapısı itibarıyla "hassas" olarak değerlendirilen kentler arasında yer aldığına dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Ama burada yaşayan insanların kardeşlik, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir il. Özellikle Malatya'ya yatırım yapmak, dışarıdan kente gelmek isteyenler son zamanlarda oluşturulan haklı veya haksız iddialarla sanki 'Malatya huzur kenti olmaktan çıkma yolunda ilerleme kaydetti' gibi bir algı oluşturuldu. Bunun böyle mi, doğru mu, yanlış mı olduğu noktasında kentte görev yapan arkadaşlarla istişare ettik. Gördük ki, rakamlara baktığımızda, oluşan kanaatlere baktığımızda esasında Malatya, Türkiye ortalamalarının çok altında suç oranlarıyla, organize suç örgütleri oluşumlarıyla gerçekten oluşturulan algıyı hak etmediği noktasında görüşlerimiz ortaya çıktı. Arkadaşlarımız da gerekli hassasiyetleri sürdürerek suç ve suç örgütleriyle her birim kendi sahasında devam ettirecek. Arkadaşlarımız Malatya'da hiçbir organize örgütün, bırakın dal salmasına, yeşermesine bile izin vermezler, veremezler, veremeyeceklerini de ifade ettiler. Mücadelelerine de bu şekliyle devam ediyorlar."

- "Şehir efsanesi oluşturulmaya çalışılıyor"

Malatya Valisi Ali Kaban ise kentte bazı güvenlik sorunları olduğu iddiaları üzerine, Tüfenkci'nin talimatıyla bugün bir araya geldiklerini belirterek, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güvenlikle ilgili birimlerin toplantıda ayrıntılı sunumlar yaptığını anlatan Kaban, "Burada da açığa çıktığı üzere, aslında sadece bir şehir efsanesi şeklinde bir hadise oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Daha önce İl Emniyet Müdürlüğümüzün de hazırladığı bu anlamdaki analiz raporunda da bunlar çok net ortaya konulmuştu. Bizi burada üzen, huzurlu olan vilayetimizi sanki bir sorunlar yumağı gibi göstermek suretiyle, bir taraftan zaaf olduğu izlenimi vererek terör örgütlerine yol açmak, öbür taraftan da büyük bir gayretle güvenliği sağlamaya çalışan kardeşlerimizin, bu emeklerinin hiçe sayılmasıdır. Bu anlamda sanki bir güvenlik zaafı varmış gibi, hükümetin bir sıkıntıya sokulmak istenmesi gibi bir durumun oluşması üzücüdür."

Öte yandan, toplantı öncesi valilik binası çevresindeki vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliğinde vatandaşların talep, öneri ve sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla hizmete sunulan "Açık Kapı" bürosunu da ziyarete etti.

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Bülent Tüfenkci Malatya toplantı

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