HABER

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, "CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı" dedi.

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve SP'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak" iddiası da gündeme geldi.

"CHP VE SP ORTAK ADAY KONUSUNDA HEMFİKİR"

Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.

Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül, İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri medyadan izlediklerini söyledi.

DHA

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Son dakika Abdullah Gül

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 54 yorum
Eğer doğruysa kahrolun hepiniz.ha ali veli ha veli ali.ha tayyip ha gül.farkı varmı.
Abdullah GÜL ün doğru bir aday olduğunu düşünmüyorum. İNCE yada AKŞENER olmalı..
Gül aday birileri tutuştu:)
su chp ye lanet olsun ne farki var gulle tayibin lan bizi zorla sag partilere oy vermeye zorlamayin madem.oyle aksener sun
Chp kaset olayından beri akpye çalışıyor.Baştaki kemali onlar getirdi.
CHP ye saldırmak için firsat mı kolluyorsun..Trolluk yapma ! CHP en büyük fedakarlığı yapmıştır.. Aynı fedakarlığı adalet isteyen herkesten bekliyoruz..
CHP ye neden lanet okuyorsun arkadaş.. Ortada açıklanmış bir şey mi var ?
@r.etkar Delilin biri kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkaramamış...
Ne kadar çok aday akp o kadar az oy gider aday sayısı artmalı
Solcular ile yanyana gelen saadet aslında hainliğin alçaklığın ne olduğunu gösteren bir partidir. ne yapsanızda biz yine Erdoğanı geitrecez.
ortak aday buyuk hata olur hele hele Abdullah gül daha da büyük hata ikinci ekmeletttin hatası olur yapmayın ilk turda tüm partiler kendi adayı ile çıkmalı ikinci turda en çok oy alan adayda birleşmeli ona destek vermelidir
Chp kendi içinden aday çıkarmazsa oy moy yok.
Bir Chp'nin tabelasının değişmediği kaldı karamollaoğlu Chp'ye aday belirliyor ne günlere kaldık.
@yurtsever06 bu nasıl iş ya biz şimdi bu gerici yobazlarla aynı adayı mı destekleceğiz
ekmel konusunda bizi tufaya düşüren chpye bir daha ortak aday çıkarması durumunda asla oy vermem,ABDullah gül necidir ya?ingiliz kraliyet ailesinden üstün hizmet madalyası alan adama oy verdirmezler diye düşünüyorum!
gül ortak aday olursa bir chp li olarak ona oy vermem !!! akşenerden başkası ortak aday olmamalı !!!
Erdoğanın karşışına çıkarmı yahu bırakın bu heveşleri hanımını köşke şokturmadığınız adam şimdi şizden aday mı olur beyninizi kullanın yahu
ikinci ekmel vakasi yasatmayin bu ulkeye gül nedir dikeni oyle bi yerinize batarki ortada bu sefer cumhuriyette kalmaz
Abdullah Gülün cumhurbaşkanlığını mecliste engelleyen CHP değilmiydi yoksa yanlışmı hatırlıyorum. Sistemi tıkadılar bir yasa çıkarıldı halk seçmeye başladı cumhuru.. Şimdi ne değiştide CHP bu adama bel bağlar hale düştü.. Yarabbim sen aklıma mukayyit ol...
Gül adaymış????????
Ya kardeşim bu Chp nezaman piyasaya çıkacak ekmeleddin daha hazmedilmemişken şimdide Abdullah gül komik mi bu şimdi.
chp boyle bir yanlış yapmaz umarım...
Biri diyor Abdullah gül,Biri diyor Akşener,biri diyor ilhan kesici bu Chp nerede gelde içme şimdi.
O ORTAK ADAY OLURSA BAŞINA GELECEKLERİ BİLİYOR,ORTADA SANDIK OYUNUNUDA İYİBİLİYOR ÇÜNKÜ İYİ PARTİ
Meral hanım adaylıktan vazgeçmemeli .
tamam abdullah gül aday olsun anlayamadığım olay CHP mi SAADET mi belirliyor adayı yani aslında saadet partisi yok chp mi var saadet sadece bir oyun mu ?
CHP de adam yok...!!! nokta..dağılın.
Kılıçdaroğlu zaten kaset kumpasıyla başa getirilmiş birisi. Ekmeleddin de onun icadı değil miydi? Yine 40 katır mı 40 satır mı oynuyor.
ıyı gül derse o an ıyı den ayrılırım
Birileri Chp'de yine kulaktan kulağa oynuyor yine bir alicengiz oyunu var gibi herhalde adayı birileri kemal beyin kulağına fısıldadı yine ekmeleddin vakası gibi.
GÜL ADAY FALAN DEĞİL ASLADA OLMAZ AK PARTİYİ BÖLMEK İSTEYENLERİN OYUNU GÜL MÜCADELEDE BUGÜNÜ KADAR HEP HAKKIN YANINDA OLMUŞTUR HAYATI BOYUNCA 15 TEMMUZDADA
bir azınlık grup toplanmış nasıl başa gelirizde ülkeyi aramızda bölüşürüz derdine düşmüşsünüz siyasetçilerin hepsi yatacak yeriniz yok diğer tarafta hepiniz bu yediğiniz mazlumun hakkının hesabının sorulmuyacağını sanıyorsunuz ama o günde gelecek yaradan size hesabını tek tek soracak merak etmeyim şimdilik hem birbirinizi hemde ülkeyi yemeye devam edin
Ulan bunlar adamı zorla Tayyipçi yapıyor
Chp'nin adayı kim kardeşim.
karamollaoğlu gülü aday yapıyormuş bu haberi ona söylemeye giderken yolla unutuyormuş dedem unutmadan güle ulaşırsa onların adalı sayın gül olacak. tabi dedem teknolojiden çok haberi olmadığı için telefonu kullanamıyor bide.
Yalnız Reis bu seçimi de kazanırsa bundan sonra Metal Akşener ve Abdullah Gül kozların bitecek Kemal Bey. O zaman Çare Muharrem İNCE !
Kendiniz bir halt yiyemediniz yumurta tokuşturmaya kalkıyorsunuz.Dünya alem bir araya gelip birini aday göstersenizde yine RTE hepsini ezer geçer.
Dürüstlük adalet ve inanç titreyin Abdullah Gül geliyor
Abdullah Gül hayatınızın hatası olur. Anketse buyrun burdan takip edin. Exeterli birine bu ülkede devlet başkanlığı teklif etmek tam anlamıyla cinnettir.
Iyi parti de tek adayi istiyor. Sadece aksener kendi adaylikta israrci. Bu firsat bi daha gelmeyebilir. Aksener israrindan vazgecmeli.
Doğru bir haber değil bu, akşener ve ince konusuluyor şu anda.
bırakın saadete geçsin eğer chp ye geçerse ilk defa AKP'ye oy veririm bunu da S. Cumhurbaşkanı düzenlemiştir öncelikle Kılıçdaroğlu veya ince olmalı chp adayı
Kılıçdaroğlu Chp tabanının görüşlerini dikkate almayı ne zaman düşünmeye başlayacak acaba?!
CHP,Gül'ü aday gösterirse,AKP ye çalışıyor demektir.vazgeçmeli.
Bu haberlerden CHP tabanı rahatsız.
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.