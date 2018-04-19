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Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika habere göre, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.

Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna “Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz” karşılığını vermişti. Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

KARAMOLLAOĞLU: İTTİFAK SEÇİM KARARINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAR

Erken seçim ile ilgili dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak iddialarına ilişkin "Biz ittifak görüşmelerine falan başlamadık, onu söyleyelim. İttifak ancak seçim sath-ı mailine girdikten, seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Şu anda bu kesinleşmedi. Ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi, bir rahatsızlık geçirdi, telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir. Aynı zamanda Sayın Akşener de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şu anda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz" demişti.

İYİ PARTİ'DEN İTTİFAK SİNYALİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partisinin erken seçime girmesini engellemesi durumunda "DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…” dedi. Kongrelerin yapıldığını belirten Özdağ, "“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız. İYİ Parti seçime mutlaka girer" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
%49 herşeye inanıyor garip bir toplumuz rte erken seçim ilkel toplumlarin işi diyordu bizde ilkeliz demek ki.
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