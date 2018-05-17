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Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 21:26 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 5. Celsesi başladı. Demirtaş, seçim çalışmalarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmayarak mazeret gönderdi.

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz yargılanan davaya Selahattin Demirtaş'ın avukatları katıldı. Edirne F tipi cezaevinde olduğunu ve savunmasını tam olarak hazırlayamadığını gerekçe gösteren Demirtaş, mahkemeye mazeret dilekçesi yolladı.

Mazeret dilekçesindeki ‘seçim çalışmalarından dolayı duruşmaya gelemediği' hususu dikkat çekti.

"PARLAMENTO KARARI İLE OLMASI GEREKİR"

Ardından sanık avukatı, HDP Cumhurbaşkanı adayı olan vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişki süreci daha önce de izah ettiklerini belirterek; “Dokunulmazlığın kaldırılması parlamento kararı ile olması gerekir. Yürütmenin bu konuda bir karar alarak dokunulmazlığı kaldırması Anayasa'ya aykırıdır. Bu durumun yürütmenin onayına hiçbir şekilde sunulmaması gerekir. Bu sebeple daha önce talep ettiğimiz hususun kanuna uygun şekilde verilmesine istiyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz celselerde sanık avukatları davanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Mahkeme, sanık avukatlarının Anayasa'ya aykırılık hususundaki taleplerinin reddine karar verdi. Demirtaş'ın mazeret dilekçesini kabul eden mahkeme, bir dahaki celsede hazır bulunması halinde savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi MAZARET duruşma

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu adam bırakılmamalı, kobani olaylarında insanları sokağa süren ve hendek olaylarını başlatarak ülkede kaos yaratmak iç savaş çıkarmak isteyen bu kişi değil miydi? cezaevinde bile şarlatanlık yapmaya kalkışıyor.
bu durumda bile espriyi patlatmiş adamsın :)
adami yukaridan emir alarak icerde tutmak icin hakimlerin adaleti oyun hamuruna cevirmesi bu olsa gerek
komik olan ne ?
gazeteciliğinizi mesleğinizi düzgün kullanın komikmiş gibi adamı soğutma çabalarınız utanç verici
al sana mesaj seviyorum bu adamı:))
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