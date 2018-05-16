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Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

Demirtaş için Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunuldu. Demirtaş’ın avukatlarının önceki gün yaptığı tahliye başvurusu henüz sonuçlanmadı. Demirtaş’ın avukatı Karaman, Demirtaş’la ilgili yaptıkları başvuruyla ilgili bilgi verdi.

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

K24’e konuşan Demirtaş’ın avukatı Karaman, Demirtaş’la ilgili yaptıkları başvuruyla ilgili bilgi verdi.

Karaman şöyle konuştu: “Sayın Demirtaş’ın şu ana kadar bırakılmaması zaten başlı başına bir ayıp. Hukuki bir ayıptır. Özellikle cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ve adaylığı resmi olarak açıklandıktan sonra tutulması hukuki bir kabul edilemez. Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek.”


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş avukat

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Erdoğan düşmanlığından dolayı bu vatan haini teröristin serbest bırakılması için bağıran Cumhurbaşkanı adayları da bi taraflarına zil takıp oynarlar yazık ki bi taraftan Atatürk diyip diğer taraftan terörist seviciliği yapanlara ve onlara bunları göre göre oy verenlere keşke Atatürk bu günleri görseydi
Yok artık Yuh artık ,Teröristi Cumhurbaşkanımı yapacak bu Şanlı Millet yani ? Ulan ihanet ettiğiniz bu Ülkemde hala Oksijen soluduğuna dua et !
Ahanda diyorum tahliye edilirse Ben olaya Ak Parti ile Hdp anlaşmıştır. diye bakarım. ingilterede mutabakata varılmıştır. Artık Devlet Bahçeli düşünsün gerisini.
Seçimden önce zor tahliye olur.Seni ve partini ne kadar sevmesem de seçimlerin adil olması açısından herkes eşit şartlarda mücadele etmeli.
medya zaten bunu hazırlıyor, bunu isteyen ve medyada yayınlanmasını isteyen, algı yaratmak isteyen hükümetin kendisi. seçimden önce çıkacağını herkes biliyor.
bu adam, adam gibi adam bu ülkedeki tüm halklar için çaba sarfediyor. hiçkimsenin kuşkusu olmasın ki bu adam bu ülkeye huzuru barışı kardeşliği getirmek için ömrünü adadı
İLK MİTİNGİNİ DE KANDİLDE YAPAR ARTIK
Hukuken henüz mahkumiyeti yok iken ve YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmiş ise bence de tahliye edilmelidir. Seçim süresi sonunda milletvekili de olamayacağından, dokunulmazlığı da olmayacaktır. Hukuki süreç ertelenmiş olur. Zaten gecikmiş bir hukuki süreç var nasılsa... HDP li, kürt veya Demirtaş hayranı değilim. Demokrasiden yanayım.
bi düzenek var derim bırakılmamalı terörist nasıl bırakılır aslaaaaaa
DEVLET BAHÇELİ NİN AF KONUSUNDA HAKLI OLDUĞU ORTADADIR. GENEL AF ÇIKMALIDIR.
Aç tavuk ve darı ambarı...
bu adam temiz kagıdı alabılıyormu
hodri meydana cıkacak
ne 1 dolara vatanı satmaya kalkanlara , ne de 1 oy için vatanı satmaya kalkışanlara selamımız yoktur.istediğiniz koltuk olsun yeterki adam gibi oturmasını bilin.
yoruma kapalı
RAHAT DUR DEMİRTAŞ, ÇIKINCA İNSAN OL. ORTALIĞI KARIŞTIRMADAN İNSAN GİBİ YAŞA.
Deniz Yücel için de önceden tahliye edileceğine dair başbakan tahmin(!) yürütmüştü. Sonra hayret ...tahliye oldu. Perde arkasında neler dönüyor, ne hamleler yapılıyor... Ortalama kürtajcı aklı ile Türkiye nereye ''Gideyeaa...'' vallaha 155'i ararım bak...Ha-inn!
SEÇİM ÖNCESİ İŞLER KARIŞACAK YANDI KETEN HELVA
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