HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağış

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sosyal medyada örgütlenen AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağış

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sosyal medyada örgütlenen AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.
Sivas'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen AK Partili yaklaşık 300 kişi, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylardan Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak amacıyla bağışta bulundu. Bağışta bulunanlara AK Parti İl Başkanlığı yönetimi de eşlik etti. Halk olarak her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini söyleyen Müşerref Kerem, "Nene Hatun'un torunları olarak çok görmüş geçirmiş insanlarız. Bugünleri gördüğümüze çok şükrediyoruz" dedi.
Kampanyaya bağışta bulunan, 1995 yılında Batman'da terörle mücadele de şehit olan Jandarma Çavuş Ömer Daştan'ın annesi Selma Daştan ise "Vatana her şey feda olsun. Canımız dahi feda olsun. Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca feda olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz onun daima arkasındayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağışSivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağışSivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağışSivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağış

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Ümraniye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destekÜmraniye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek
Bahçeli: İktidar Ramazan Bayramı öncesi adım atarsa af çıkmasında yarar varBahçeli: İktidar Ramazan Bayramı öncesi adım atarsa af çıkmasında yarar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor

Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor

CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti

CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.