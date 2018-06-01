Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağış

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sosyal medyada örgütlenen AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için açılan banka hesabına bağışta bulundu.
Sivas'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen AK Partili yaklaşık 300 kişi, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylardan Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak amacıyla bağışta bulundu. Bağışta bulunanlara AK Parti İl Başkanlığı yönetimi de eşlik etti. Halk olarak her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini söyleyen Müşerref Kerem, "Nene Hatun'un torunları olarak çok görmüş geçirmiş insanlarız. Bugünleri gördüğümüze çok şükrediyoruz" dedi.
Kampanyaya bağışta bulunan, 1995 yılında Batman'da terörle mücadele de şehit olan Jandarma Çavuş Ömer Daştan'ın annesi Selma Daştan ise "Vatana her şey feda olsun. Canımız dahi feda olsun. Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca feda olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz onun daima arkasındayız" diye konuştu.
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