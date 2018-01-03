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Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 15:46 | Son Güncelleme 1 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yarın Genel Merkez’de ziyaret edecek.

Görüşme CHP Genel Merkezi’nde yarın saat 12.00’de gerçekleşecek.

16 Nisan referandumu sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aralarında Saadet Partisi’nin de yer aldığı ‘Hayır’ blokunda yer alan siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

Karamollaoğlu’nun da bu kapsamda iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partis temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
rahmetli erbakan hocanın kemikleri sızlıyor yazık beyni sulanmış birine kaldı koca dava adamın naptığı belli değil allah ıslah etsin kişi sevdikleriyle beraberdir...
evet sizliyordur. bop başkani ve arkadaşlari nasil sattilar erbakani.
Ne davası , Neyin davası ? Bı anlat da anlayalım şu davayı .
Mollaoğlu parayı sevmiyor
@asus61 rahmetlinin dediği gibi "HADİ ORDAN HADİ ORDAN" Sayın Erbakan'nın sözleri AKP ye oy veren cehenneme bilet almıştır. AKP siyonist ideallere hizmet eden bir partidir. Sayın Erbakanı sırtından bıçaklamıştır. Bukalemun gibi oy için her kılığa girer
kayık baya geniş wikinglerinki gibi????
@fikret_savas_1964 temel neden bob başkanının kayığına binmiyorsun.
@fikret_savas_1964 demokrasi kayıgı gucludur cok çeker
Vaybe nereden nereye bu hızlı değişimi rt. Düşmanlığınamı borçluyuz..
erbakan'da son zamanlarinda ayni telden çaliyordu
@yakup.333 erbakanıda satmıstı herkesese yaptıgı gibi hatırlıyoruz...
NE YAPMAK İSTİYIOR BT KILICDAROGLU.İKİNCİ BŞE EWKMELETTŞN VAKASI MI?
@kamayrak15 Ne yazdığın anlaşılmıyor, Türkçe bilmiyorsun galiba:)
bu saadet partisinin il başkanlarından tut genel başkanlarına kadar hepsi aynı zihniyet uyuz olmaya başladım artık
Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
@msamilx recep tayip erdoğan arkadaşları kim söyle bakayım
@msamilx nevyorkta yahudi lobisini ziyaRET eden bob başkanı bir diyeceğin yok mu
ne var bunda ziyaret edebilir genel başkanımızı
Kiliclarogluna: Rusvet yemek veya ayda 800000 TL soygun namussuzluktur dedirebilirmisin ?
Allah ıslah etsin Rahmetli Necmettin ERBAKAN hocamızın kemikleri sızlıyordur
TAYYIBEYE KORKU SARMIŞ.SARAYDA DEVAMLI 1000 ODADAN ODAYA GECİYORMUŞ BİŞEY YAPARLAR DİYE.KORKMA 2019 DA SECİLEMESSEN SÜLALE BOYU HESAP SORULACAK O ZAMAN KORK.
Abesle iştigal . Rahmetli Erbakan hoca sağ olsaydı . partiye sokmazdı bu devri bitmi,ş tipleri
Bular mı ülkemizin siyasetçileri hadi ordan güldürmeyin insanları
düşmanımın düşmanı dostumdur şeriatçı pkk lı ermeni yahudi farketmez .. büyük adammışsın vesselam Tayyip ....
BAŞKA BULAMADIN MI KILIÇDAROĞLU Bİ KANDIRAN DAHA
yorumlara bakıyorumda biz bitmişiz. kimsenin kimseye tahammülü yok. partilerin birbirini ziyaret etmesi fikir alışverişi ne kaybettirir bize. tam tersi kazandırır. bu kadarmı kör olduk. bu kadarmı nefret doluyuz. yazıklar olsun. Keşke tüm partiler birbirleriyle görüşüp fikir alışverişi yapsa. akıl akıldan üstündür beyler bunu unutmayın. birliğin kimseye zararı olmaz faydası olur.
Kılıçtaroğlunun en çok sevdiği kişiler ,,,dinciler 10 senedir rozet taktı,aday yaptı şimdi flört filan ...Bundan dolayı oyunu %1 bile arttıramazsın...CHP yi Allah bu şahıstan kurtarsın...
KÖRLER SAĞIRLAR, BİRBİRİNİ AĞIRLAR
mhpye akpnin bastonu diyenler bazı partilerin çöp kutusu olmuş haberleri yok
Saadet partisinde gömleğini çıkarmamış milli görüşçüler var ondsm uyuz olmuşssundur.sende de gömlek yok herjalde
önem arzetmeyen bir haber... %0,01 oy oranı olan bir parti ne kadar önemli olabilirki
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