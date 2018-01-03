Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yarın Genel Merkez’de ziyaret edecek.
Görüşme CHP Genel Merkezi’nde yarın saat 12.00’de gerçekleşecek.
16 Nisan referandumu sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aralarında Saadet Partisi’nin de yer aldığı ‘Hayır’ blokunda yer alan siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunmuştu.
Karamollaoğlu’nun da bu kapsamda iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi.
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