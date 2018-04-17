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Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Bahçeli erken seçim tartışmalarının fitilini ateşledi, iddialar da gündeme gelmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
Bay TİPİ TİP sana ne bundan?
@mkurt tabi ülke babanızın malı ya ona ne?
ne kadar hadsiz,ne kadar terbiyesiz,ne kadar menfaatçi,ne kadar eğitimsiz,ne kadar saygısız,ne kadar her bi b.ktan anlayan ama cahil,ne kadar insanlarî ayrıştıran,bölen,ne kadar dúşünmeyi unutan koyun bi millet olduk ya!!!!
adam İYİ PARTİ ye tuzak kurulduğunu söylüyor. atlamayı hemen. açıklamanın tamamını dinleyin
@mkurt satılmış gargamel korkusundan naptını bilmiyor
zuahha tomrisçilere darbe, oy için kucagına oturdukları cahape den geliyor.
ne kadar temiz bi beynin var. hic kullanilmamis
o CEHAPE engellemiyor bıngıldak özürlü!!! gerçek bir tespit yapıyor adam...darbe CEHAPE den de gelmiyor..İyi Parti'ye yapılmak isteneni söylüyor..Amaç neymiş anla diye..Ama tabi o bıngıldağınla anlaman zor..Cumhuriyet Halk Partisi'ni senin gibilerin anlamasını zaten beklemiyorum.Anlamak ve senin gibileri aynı cümlede kullanmak zaten hata olur.
@sprglvs Tomrisçi diye dalga geçiyorsun da en azından Tomris Türk soyundan olup ilk kadın Türk hükümdarı. Sen neyi savunuyorsun ul*n AT
@kaan8006 Beyin ameliyatı yapmadan bu kadar net bir tespit yapabilmen. Tebrik ederim. Eğer tıp okumadıysan hemen başla. :)
bunlar fetöden daha beter ve kurnaz
Bu savaş çıkarır
MEMLAKETİ KARISTIRILAR VALLA
Demek ki en büyük korkuları buymuş. İttifakçılar İYİ partiden allahtan korkar gibi korkuyorlar diyeceğim ama Allah korkularının olmadığını yaptıklarından görüyoruz. İYİ parti resmen korku salmış.Her geçen gün büyümeye hem de vatansever halkın gönlünde büyümeye devam ediyor. Allahın izniyle tüm zorlukları aşarak ülkemizi aydınlıklara çıkaracaktır.
@downferdaİYİ PARTİ YE KİMLER OY VERİYOR FETOCU VE HAİNLER VE İNLARA KANAN SAF İNSANLAR onlarında oyu % 6 yı geçmez ...
@asiye_imparator_1958 Tespite gel.
sanki girince barajı aşacak (:
Nasıl bir miksersin bahçeli, elektriğini nereden alıyorsun? İplerin kimin elinde sen kimin kucağındasın?
@huseldatyam Devlet adamlığı böyle birşey,oyunları,bozar,işbirlikçilerin kurnazlığını savuşturur,dönmeleri çılgına dönderir.
@mbodur_1965 Bir de barajı geçemez diyecektin unutmuşsun.
Amaç zaten o. bu seferde millet inadına vermez ne MHP nede AKP ye
@bitanem6006 heeeeeeeeeeee
belki ondan korktuklari icin erkenden secime girip onu sokmamaya calisiyorlar
Toplumdan % 20 civarı karşılık bulan bir parti kasıtlı olarak seçim dışı bırakılırsa o seçimin meşruiyeti olmaz. Ülke bunu hazmedemez. Gerçek bu Sn. Özel.
neden erken seçim istedikleri belli oldu. meral hanım ya ittifak yapacak yada partiler seçimi boykot edecek
ağustos da secıme hıç tanık olmadım,eğer olursa bu halk hesabını sorar.iyi partı sadetle yuzde 25 alır.
yahu sanki iyi parti denilen fetöcü çapulcuların barajı aşacaklarını sanıyolar, tayyip reis bir iyilik yapsada şu iyi partiyide seçime girmesini sağlasa, boylarının ölçüsünü alsa, boyunlarına bir dolasa :)))
nerde fesatlık üçkağıtçılık adaletten yoksunluk adaletsizlik varsa hepsi bunlarda korkuyorsunuz titriyorsunuz siz ne ederseniz edin engellemelere ayrıştırmalara rağmen ARTIK MİLLET HAKTAN ALLAHYOLUNDA OLANLARI AYIRT ETMEYEBAŞLADI BİRKAÇ FANATİĞİNİZ ÇIKARÇEVRELERİNİZ VE YALAKALARINIZI DA TOPLASANIZ FAYDA ETMEYECEK MİLLET HUKUKSUZLUĞUDA ÖRÜYOR ÖYLE AĞIZDAN YA ALLAH DEMELER HAK YOLUNDA OLDUĞUNUU İSPAT6 ETMİYOR YAPTIĞINIZ ERTÜRLÜ ÜÇ KAĞIT DÖRT PARMAK GÖSTERMEK SİZE ALLAHUTEalanın izniyle4 aksi tesir yapacak kurtulamayacaksınızey bahçeli şeytanla yatıyorsun cehenneme yaklaştın siyasi sonundur
keşke İYİ partiyi seçimlere almasalar.Bu sefer saray entrikaları ile toplumu yüz yüze bırakırlar.Çözüm çok mu zor ? İyi parti - saadet - dp tek çatı altında seçime girerler.Ha olmadı mı ? Bu sefer MERAL ABLAMIZ chp çatısı altında seçimlere girer. Siyaset mühendisliği yapan bahçeli ve saz ekibide havasını alır !
büyük ekonomik krizi 2019 a kadar geciktirmeleri mümkün değil...eldekine razı olup erken seçime gidecekler herhalde..hele mhp 2019 a kadar sıfırlanır gider...tayyip ittifak filanda yapmaz o zaman...
iyi parti yi durduramazsınız...
Olsun Vatanını seven dürüst milliyetçi namuslu seçmen AKP+MHP artık oy vermez sağda o kadar oy verecek parti var ki misal SP 1990 YILINDA da MHP kurulmamıştı RP oy verdik MÇP adına 3 tane vekil çıkardık Rahmetli şehidimiz Muhsin YAZICIOĞLU-Ökkeş Şemdinli-İsmet GÜR (Sivas-Kahramanmaraş-Aksaray) Şimdi yine Türk Milliyetçileri Gider istedikleri gibi rey verir ama asla AKP+MHP oy vermez, ha MHP benliğine döner aklını başına alır eski MHP olur o zaman tabi ki 40 yıllık partimizdir ilk tercihimiz olur aksi asla olmaz, çünkü Rahmetli Başbuğumuza sözümüz var o söz namustur Ne Mutlu Türküm Diyene
bence girmeli ama kazanması zor nerde devşirme dönme kaçak burda
Yahu hani gerekirse İyi Parti ile ittifak yapardınız??? Ne oldu birden bire? Erken seçim kapıda ya,aman iyi parti girmesin,bizim oyunuz düşmesin derdine mi kapıldınız he!???
İyi parti seçime giremesse Saadetle birleşirler Meral Akşenerde ordan aday gösterilir..
Sayın ittifakçılar, korkunuzun ecele faydası olmaz. İyi parti kadrosu en kötü ihtimalle DP veya SP saflarında yer alıp aynı oyu yine alır.Siz de rezil olduğunuzla kalırsınız. Korktuğunuzu da 7 cihana ilan etmiş olursunuz. Bahçeliyi gerektiği zaman kullanmak için MHP kongrelerine müdahale ettiniz, mahkemelere müdahil oldunuz ama yine de Akşener'in önünü kesemediniz. Yine kesemezsiniz. Bir kez daha söylüyorum korkunuzun ecelinize faydası olmayacak.
korku daglarda bekletirmiş ama bunları dag kabul etmediginden bahçeye inmişler, işin garibi birde arka bahçe olmuşlar yazzıklar olsun bahçeliye tarih olacak korkusu ondan
AKP+MHP'nın adı 'Cumhur İttifakı' olacağına 'Şer İttifakı' olmalıymış.
DEVİT BAHÇALI YA BAK SEN NELERİ HESAP ETMİŞ KENDİNİ ÇOK AKILLI ZANNEDİYOR
zamanında anayasa esmi mahkeme başkanı yekta güngör özden de parti kurup seçimlere girecekti amaaaaa ne yazıkki parti kurma yasasını bilmemediğinden bırak ülkeyi yönetmeye talip olmasını partiyi kuramadı şimdide aynı hikaye erken seçim erken seçim diye meydanlar çıkanlar önce parti yasalarını öğrensinler sonra ülke yönetimine talip olsun
eğer böyle bir hesapları varsa bu millet ne akp yi ne mhp yi affetmez. Baraj altı kalmasın diye chp lisinden diğer tüm parti seçmenine kadar mhp ye oy vermiş bir milletiz. siyasi rekabete tamam ama siyasi ahlaksızlığı bu millet affetmez.
bahçelin antidemokratik kurnazliğini bu millet teper.Saadet ile ittifak olur her halukarda 25'i alir.ula bahçeli şimdiye kadar neyi başardin da 70 yaşinda neyi başaracan:)))
Yusuf yusuf.. Geliyor topuklu Efem hey hey de hey hey
Yani diyor ki Devlet Bey in amacı büyük taruzun yıldönümünü kutlamak değil İYİ Parti seçime girmesin diye 26 Ağustos u seçti 2 aynı tabanlı partinin birinin seçime girmemesi demek oyların bölünmeyeceği demek Buradan şu sonuca varıyoruz MHP üst kadrosu İYİ Parti nin alacağı oydan korkuyor
Bahçelinin amacı iyi partiyi seçime sokmamak. bunun için elinden geleni yapıyor ama o vicdan acaba sızlıyormu? onu merak ediyorum. Kendi hatalarını örtmek için ve de koltuğunu korumak için şu anda memleket aleyhine olan uygulamalara bile ses çıkarmıyor. ama tarih onu bir gün mutlaka yargılayacak.
iyi parti katılmasa bile akp yolcu sanki iyi partiye veren akp ye verecek
Saadet Partisi listelerinden girerler çok mu zor. İsmet paşa ne demişti Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülke de kurtuluş mümkün değildir. Bizler namuslu olduğumuzdan AKP gibi hileden,hurdadan alavere dalavereden anlamadığımız için hem biz hem ülke kaybetti.Artık oyunu AKP gibi oyn amak onun alevere daleverelerine aynı tarzda cevap vererek ülkemizi bu kabustan kurtarabiliriz.İYİ parti seçimde bir şekilde olmalı o da ittifakla olur.
Ak parti ve mhp ülkede iç savaş çıkartmak istiyor
HOOJDONK Bİ SAKİN OL DOSTUM ÇOK ATEŞLİ GÖRDÜM SENİ :)))))))))
mhp barajı geçemeyecek ya ıyi partiyi sokmak istemiyo seçimlere...Ama oranlar ortada istesende istemesende ıyi parti geliyoooooorrrrr
Saadet geliyor,maskeler düşüyor.
İYİ İNSANLARA BÜYÜK TUZAKTIR...HALK BU AYAK OYUNLARINIZI GÖRÜR...PİS HESAPLARIN İÇİNDE BOĞULUN İNŞALLAH
en güzeli açık oy kapalı sayım olsun da rahatlayın ..
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