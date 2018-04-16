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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Ege'deki bayrak kriziyle ilgili olarak, "Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve Stoltenberg'e desteğin süreceğini belirterek başladığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'dan terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz. Çifte standart ve ayrımcılığa karşıyız. Terör örgütlerinin hepsine karşı kollektif anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer müttefiklerin de bu çizgiye gelmesini arzu ediyoruz. NATO da Türkiye'nin beklentilerini karşılamalıdır."

EGE'DEKİ KRİZ

Ege'de Didim açıklarında Yunanistan bayrağı dikilmesiyle ilgili olarak Çavuşoğlu, "Gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınılmalı yoksa bizim elimizden ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir." ifadelerini kullandı.

MACRON'A TEPKİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi:

"Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron'un açıklamaları yalanlandı. Üçlü zirve öncesi Ankara'ya gelmek istediğini sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya ve İran arandı, İran ise üçlü toplantının ardından Fransa'yla da görüşürüz dedi."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, sözlerine "Ankara'ya yedinci gelişim, bu kadar çok ziyaret ettiğim başka bir ülke olmadı" diyerek başladı.

"Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. DAEŞ'le mücadele için NATO uçakları Konya'dan havalanıyor. Afganistan'da da Türkiye önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye'deki batarya konuşlanmamızı genişlettik.

Başka hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır. Türkiye, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Bugün NATO'nun Temmuz ayında Brüksel'de yapılacak zirvesini ele aldık. Çavuşoğlu, Afrin harekatın konusunda beni bilgilendirdi."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eyy fransa sen kimsin ya !
Hükümetin bu açıklamalarını dikkate almıyorum tava kapağı bile bu kadar dönemez.
ona kar şıyız buna karşıyız ab ye karşıyız bze kazık atıyorlar ama biz peşlerinden ayrılmıyoruz bune perhiz bune lahana turşusu biraz dikdurunda yolları ayırık ozaman bu millet size inanır yalandan kim ölmüş at yalanı nasılsa dinleyen inanan bizim gibi salaklar var millet aç eve ekmeği nasıl götürecem diyor adeletsizlik almış yürümüş adamın varsa paran varsa işin tamam yoksa canın çıksın nasılsa kimseye sesini duyuramayacak biliyorsunuz ben akp li olarak hakkımı helal etmiyorum ahırette iki elim iki yakanızda varın artık siz düşünün
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