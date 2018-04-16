Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve Stoltenberg'e desteğin süreceğini belirterek başladığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'dan terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz. Çifte standart ve ayrımcılığa karşıyız. Terör örgütlerinin hepsine karşı kollektif anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer müttefiklerin de bu çizgiye gelmesini arzu ediyoruz. NATO da Türkiye'nin beklentilerini karşılamalıdır."

EGE'DEKİ KRİZ



Ege'de Didim açıklarında Yunanistan bayrağı dikilmesiyle ilgili olarak Çavuşoğlu, "Gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınılmalı yoksa bizim elimizden ya da askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir." ifadelerini kullandı.

MACRON'A TEPKİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi:

"Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron'un açıklamaları yalanlandı. Üçlü zirve öncesi Ankara'ya gelmek istediğini sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya ve İran arandı, İran ise üçlü toplantının ardından Fransa'yla da görüşürüz dedi."