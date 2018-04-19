TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın Başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun'un turizm potansiyelinin değerlendirilmesi hakkında yaptığı konuşmada, 2017 yılında Türkiye'nin 31 milyon civarında turist ağırladığını ve sezonu 26 milyar dolar gelirle kapattığını anımsattı.

Bu yıl ise 35 milyon civarında turist gelmesinin beklendiğini, bu rakamın yetersiz olduğunu ifade eden Bektaşoğlu, "Çünkü nüfusu bizden çok düşük olan, turizm potansiyelleri bizden çok az olan ülkeler, dünya turizm pastasından bizden daha fazla pay almaktadır." dedi.

Güneş ve denizden gelir elde etmenin dışında inanç, kültür, tarih, sağlık ve termal turizmi gibi alanların da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bektaşoğlu, "Mevcutlarla birlikte yayla turizminin de geliştirilmesi gerekir. Bu tanıtımda Karadeniz yüzde 100 bu kurala uygundur. Özellikle Giresun, Karadeniz'in cazibe merkezi olmaya taliptir. Giresun'un dünyaya tanıtılması gereken pek çok tarihi birikimi vardır. Kendine özgü flora kültürü mevcuttur. Giresun için yatırımcıları özendirecek desteklemeler yapılmalıdır." diye konuştu.