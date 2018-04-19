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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın Başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun'un turizm potansiyelinin değerlendirilmesi hakkında yaptığı konuşmada, 2017 yılında Türkiye'nin 31 milyon civarında turist ağırladığını ve sezonu 26 milyar dolar gelirle kapattığını anımsattı.

Bu yıl ise 35 milyon civarında turist gelmesinin beklendiğini, bu rakamın yetersiz olduğunu ifade eden Bektaşoğlu, "Çünkü nüfusu bizden çok düşük olan, turizm potansiyelleri bizden çok az olan ülkeler, dünya turizm pastasından bizden daha fazla pay almaktadır." dedi.

Güneş ve denizden gelir elde etmenin dışında inanç, kültür, tarih, sağlık ve termal turizmi gibi alanların da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bektaşoğlu, "Mevcutlarla birlikte yayla turizminin de geliştirilmesi gerekir. Bu tanıtımda Karadeniz yüzde 100 bu kurala uygundur. Özellikle Giresun, Karadeniz'in cazibe merkezi olmaya taliptir. Giresun'un dünyaya tanıtılması gereken pek çok tarihi birikimi vardır. Kendine özgü flora kültürü mevcuttur. Giresun için yatırımcıları özendirecek desteklemeler yapılmalıdır." diye konuştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de 57. Alay'a ilişkin gündem dışı konuşmasında, Çanakkale zaferlerinin bir başka cephesi 57. Alay'ın anılacağı günlere yaklaşıldığını, 57. Alay'ın tüm fertleriyle şehit olduğunu söyledi.

57. Alayı en iyi ifade eden kişinin Çanakkale'nin Komutanı Mustafa Kemal Atatürk olduğunu aktaran Gider, şunları söyledi:

"Atatürk, bu olayın içerisinde yaşıyor, tespitini yapıyor ve bu milletin içinden çıkmış bir kahraman, bir liderdir. Bu durumun bir benzerini yeni yaşadık. Türkiye'de düşmanın adı değişiyor, ancak saldıran düşman tek, saldırdığı ise Türkiye'nin bayraktarlığını yaptığı İslam coğrafyasıdır. Ne yazık ki kendisine ateş eden de kendisinin büyütüp beslediği askerlerdir. Bugün gururla müşahede ediyoruz ki bu milletin önünde kendisine önderlik edebilecek bir lideri varsa, bugün bunun adı Recep Tayyip Erdoğan. Dün Atatürk'tü, ondan önce Fatih Sultan Mehmet'ti, ondan önce Alparslan'dı. Kendisine liderlik eden bir önderi varsa bu millet ölümden hiç korkmadı. 57. Alay başta olmak üzere tüm şehitlerimizi anıyorum."

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ise Adıyaman'ın sorunları hakkındaki gündem dışı konuşmasında, Adıyaman'da tütün üreticisinin kafasının karışık olduğunu, hükümetin baskıcı tutum sergilediğini öne sürdü.

Üreticinin 2 Temmuz'dan sonra bir kilo tütün dahi satamayacağını savunan Yıldırım, "Çünkü kafalarında birçok soru işareti var. Hükümet zamana yayarak tütünü ortadan kaldırmak istiyor. Bu baskıcı uygulamasıyla da esnafa yönelik ciddi cezalar verilmektedir. Düşün artık bu insanların yakasından. Hükümetin, Adıyamanlı umurunda bile değil. Adıyamanlı bu yaptığınızı unutmayacak." dedi.

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