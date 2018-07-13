Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler bedelli askerlik ve diğer vaatlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini bugün topluyor. Erdoğan, Hacı Bayram Camii’ndeki cuma namazının ardından yeni bakanlarla ilk toplantısını yapacak. TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 cuma günü Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mebuslar ve Ankara halkı, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde namaz kılmıştı.

İLK MECLİS DUAYLA AÇILDI



Namaz sonrasında heyet sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif eşliğinde Meclis binasına giden yol boyunca dizili askerler arasından geçerek bina önüne gelmişti. Meclis önünde, hatimler okundu, dualar edildi ve kurbanlar kesildi. Büyük Millet Meclisi saat 13.45’te en yaşlı üye Sinop Mebusu Şerif Bey’in nutkuyla açıldı.

İLK 100 GÜN VAATLERİ



Devreye sokulacak kurul ve ofislerin bakanlıklarla eşgüdümü anlatılacak. Kabinenin ilk randevusunda ilk ve ikinci 100 gün ile ardından 6 aylık planlarla ilgili yol haritası da netleşecek. 24 Haziran seçimlerine yönelik vaatlere öncelik verilirken; ekonomi de önemli bir başlık olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan kabine ilk defa bir araya gelecek. Yeni sistemin işleyişinin gözden geçirileceği toplantıda, Külliye bünyesinde kurulan ofisler ve kurullar ile bakanlıkların çalışma sistemi üzerine değerlendirme yapılacak. İlk mesaisi sonrasında yakın döneminde ise kabinenin gündeminde önemli konular olacak.