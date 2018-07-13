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Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler bedelli askerlik ve diğer vaatlerde

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 08:20 | Son Güncelleme

Yeni yönetim sistemine geçişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabinesini bugün topluyor. Erdoğan’ın yeni bakanlarla ilk toplantısı, Hacı Bayram Camii’ndeki cuma namazının ardından gerçekleşecek. TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 Cuma günü Atatürk ve tüm mebuslar Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde namaz kılmıştı. Kabine toplantısında gözler bedelli askerlik ve diğer vaatlerde olacak.

Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler bedelli askerlik ve diğer vaatlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini bugün topluyor. Erdoğan, Hacı Bayram Camii’ndeki cuma namazının ardından yeni bakanlarla ilk toplantısını yapacak. TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 cuma günü Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mebuslar ve Ankara halkı, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde namaz kılmıştı.

İLK MECLİS DUAYLA AÇILDI

Namaz sonrasında heyet sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif eşliğinde Meclis binasına giden yol boyunca dizili askerler arasından geçerek bina önüne gelmişti. Meclis önünde, hatimler okundu, dualar edildi ve kurbanlar kesildi. Büyük Millet Meclisi saat 13.45’te en yaşlı üye Sinop Mebusu Şerif Bey’in nutkuyla açıldı.

İLK 100 GÜN VAATLERİ

Devreye sokulacak kurul ve ofislerin bakanlıklarla eşgüdümü anlatılacak. Kabinenin ilk randevusunda ilk ve ikinci 100 gün ile ardından 6 aylık planlarla ilgili yol haritası da netleşecek. 24 Haziran seçimlerine yönelik vaatlere öncelik verilirken; ekonomi de önemli bir başlık olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan kabine ilk defa bir araya gelecek. Yeni sistemin işleyişinin gözden geçirileceği toplantıda, Külliye bünyesinde kurulan ofisler ve kurullar ile bakanlıkların çalışma sistemi üzerine değerlendirme yapılacak. İlk mesaisi sonrasında yakın döneminde ise kabinenin gündeminde önemli konular olacak.

EKONOMİ İLK SIRADA

Ekonomi kurulun ajandasında önemli bir yer tutacak. Bu çerçevede kurdaki yükselişe karşı alınacak önlemler, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, gıda fiyatları konusunda atılacak adımlar bunlardan bazıları. Terör ile mücadele de yeni dönemde de büyük önem taşıyacak. FETÖ ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülmesi için alınacak önlemler de gündemde olacak.

MEYDANLARDA VERİLEN SÖZLER ÖNCELİKLİ

Erdoğan’ın meydanlarda açıkladığı bazı adımlar da yine ilk toplantılarda değerlendirilecekler arasında. Bu kapsamda bedelli askerlik, öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri milyonlar bekliyor. İlk ve ikinci 100 gün ve ardından 6 aylık planlar netleşmiş olacak.

Yeni Şafak

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Yeni Kabine Bakanlar Kurulu bedelli askerlik Recep Tayyip Erdoğan

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