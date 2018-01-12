Yıldırım'dan AYM kararı hakkında son dakika açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, 'partilerin kimliklerini koruyarak seçim ittifakı yapabilmelerine ilişkin' düzenlemeye olumlu baktıklarını belirterek, AKP ile MHP'nin oluşturdukları komisyonların bunun detayları üzerine çalışacağını kaydetti.
Yıldırım Ankara'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin 'ittifak' konusundaki sorularına şu yanıtları verdi:
*AK Parti olarak seçimde ittifak (düzenlemesine) olumlu bakıyoruz
*(AKP ile MHP'nin) arasında teşkil edilen komisyon bunun detaylarını çalışmak üzere bir araya gelecek.
Yıldırım, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken "İdlib'de saldırıların artması orada yeni bir göç hareketine sebep olacaktır. (Saldırıların sürmesi) Suriye barış sürecini akamete uğratmaktan başka işe yaramaz. Esad rejimine Rusya ve İran'ın daha fazla telkinde bulunması zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım'ın gazetecilere yaptığı açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:
AYM’ye bireysel başvuru hakkını bizim hükümetlerimiz getirdi. Dolayısıyla hukuk alanında hak arama konusunda en büyük reformlarımızdan birisi. Hukuk yolları tükenmiş hak kaybına uğramış olanların müracaatları burada değerlendirilmektedir.
AYM’nin kararını beğeniriz beğenmeyiz. Bunun incelenmesi değerlendirmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de AYM de bilmiyor. Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir.
AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmış. Görülen bir şey var. Burada verilen kararın iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir.
İddianame ve sonrasındaki durumlarda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır.
Bizim idare olarak beklentimiz FETÖ ile mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır.
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