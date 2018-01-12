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Yıldırım'dan AYM kararı hakkında son dakika açıklama

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin soruları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın haklarının ihlal edildiği yönündeki kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, 'partilerin kimliklerini koruyarak seçim ittifakı yapabilmelerine ilişkin' düzenlemeye olumlu baktıklarını belirterek, AKP ile MHP'nin oluşturdukları komisyonların bunun detayları üzerine çalışacağını kaydetti.

Yıldırım Ankara'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin 'ittifak' konusundaki sorularına şu yanıtları verdi:

*AK Parti olarak seçimde ittifak (düzenlemesine) olumlu bakıyoruz

*(AKP ile MHP'nin) arasında teşkil edilen komisyon bunun detaylarını çalışmak üzere bir araya gelecek.

Yıldırım, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken "İdlib'de saldırıların artması orada yeni bir göç hareketine sebep olacaktır. (Saldırıların sürmesi) Suriye barış sürecini akamete uğratmaktan başka işe yaramaz. Esad rejimine Rusya ve İran'ın daha fazla telkinde bulunması zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın gazetecilere yaptığı açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

AYM’ye bireysel başvuru hakkını bizim hükümetlerimiz getirdi. Dolayısıyla hukuk alanında hak arama konusunda en büyük reformlarımızdan birisi. Hukuk yolları tükenmiş hak kaybına uğramış olanların müracaatları burada değerlendirilmektedir.

AYM’nin kararını beğeniriz beğenmeyiz. Bunun incelenmesi değerlendirmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de AYM de bilmiyor. Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir.

AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmış. Görülen bir şey var. Burada verilen kararın iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir.

İddianame ve sonrasındaki durumlarda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır.

Bizim idare olarak beklentimiz FETÖ ile mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Yani diyor ki ilk derece mahkemesi sen kararında diren gerisini bana bırak.Bağımsız yargısı olan bir ülkede yürütme yargı kararına açıklama yapar mı ? Olsun gene de Avrupa'nın mahkemeleri bağımsızsa bizim mahkemelerde bağımsız yav! :)
bunu başbakan yapanda kabahat :)))
her şeyi anlasa başbakan yaparlar mı ? Saraya hizmet için başbakan değil boşbakan lazım..
Bizdeki adalet; sadece ben doğruyum mantığı.
ASRIN LİDERİ ŞUNU ANLAMIYOR KANDIRILMAYLA BU İŞLER OLMAZ SEN SINIFTA KALDIN HER TÜRLÜ
onun için diploman da yok zaten ...
başbakanın konuşmalarından vatandaş birşey anlamıyor. lafı uzattıkça uzatıyor. cümlelerini bitiremiyor. sonuç sıfır. az konuş öz konuş başbakanım,
Yazıklar olsun siz adaletin içine ettiniz...Bir başbakın adalete emir verdiği mudahale ettiği dünyanın en ilkel adaletine sahibiz
NEYMİŞ FETÖ İLE MÜCADELEYMİŞ.ADAM DİYOR Kİ BEN İSTEDİĞİMİ HAPSETTİREYİM AMAN KARIŞMAYIN.BUNUN BACANAĞININ İZMİR LİMAN İHALESİNDEN RÜŞVET ALMA GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER VAR DI. SONUÇ NE OLDU.SAVCI TEHDİT EDİLDİ.DOSYAYI KAPAT DİYE.BİNALİ BU TOPRAĞIN BİRDE ALTI VAR.
ADAMLARI YANDAŞ HAKİMLERE DELİLSİZ HAPSETTİRİYORLAR.MAHKEMELER DELİL OLMADIĞI İÇİN CEZADA VEREMİYOR.KORKUDAN SERBESTTE BIRAKAMIYOR.HİÇ SUBNİMİNAL MESAJ SUÇ OLURMU.YANİ BİLİNÇALTINDAN DARBEYİ BİLDİRMİŞ.
adamlar hem diyo yargı bağımsız dır biz karışamayız sonra iş kendilerinin işine gelmeyince yanlış diyolar
Çok zor be işleri Düşünsenize bu BOŞbakan dünya tarihinde ilk kez tv ekranlarına çıkıp bana gerek yok dedi... Madem bu kadar gereksizsin hala ne konuşuyorsun... Avane çok olunca Kerkenez kendini alim sanarmış.
Madem bu kadar vatan sevdalisiniz neden 7 Haziran da koalisyon yapmadınız da ülkeyi zarara soktunuz.Alayiniz üçkağıtçı da ondan.
BURADA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ HÜKUMETİNİ SUÇLAYAN ZALİMLER CHPNİN HDPKKNIN ABDULLAH GÜLÜN ADAMLARI AKLINIZI BAŞINIZA ALIN. ABD DENİLEN ZALİM ZARRAF DAVASINDA TÜRKİYENİN EGEMENLİK HAKLARINA SALDIRIYOR. TÜRKİYEDE OLAN OLAY İLE İLGİLİ FETOŞUN ÇAKALLARININ ÇALINTI DELİLLERİ İLE ABD DE DAVA AÇIYOR. REFERANDUMDA HOLLANDAYA GİDEN BAKANIMIZ KENDİ KONSOLOSLUĞUMUZA SOKULMUYOR BU OLAYLARDAN ADALETTEN NEDEN BAHSETMİYORSUNUZ. KILIÇDAROĞLU ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE HDPKK İLE TERÖRİST DHKPC MARŞI SÖYLEDİ ZALİM HAÇLI MAŞALARI NEDEN SESİNİZ ÇIKMADI. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ KORUSUN.
@efekan0848 sen kımsın lan mılletı tehdıt edıyon türkıye adam gıbı yargılasaydı orada yargılanmazdı coluk cocuk ile iş tutan hükümetlerın sonu bu işte
ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN. ALLAH C.C CHP HDPKK MERAL GÜL VE DESTEKÇİLERİNİ BİZLERDEN UZAK ETSİN.
en üst hukuk merci kararları yorumlanıyor, ağzı olan konuşuyor, bu maskaralık bu palyaçolarla devam edemez. atalarımız boşuna dememiş, biliyorsan konuş ilham alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar
Yargılanan adamları hiç sevmem Fetö İslami Dinci örgütünün ve başındaki köpeğin sempatizanları, borazancıları olduğundan şüphem yok,çünkü bunu gözümüzün içine baka baka yaptılar, öte yandan AYM nin kararının uygulanmaması tam bir vahamettir,ülkem adına üzülüyorum,çok kötü işler oluyor.Bu işin ucunda kızılcık şerbeti olsa AYM.nin kararlarına saygı gösterilmeli,adalet mülkün temelidir.Adalet varsa devlet var.
AĞIR CEZA MAHKEMESİ,KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANSIN SONRA BAKARIZ DEMİŞ.PEKİ SİZCE AYM KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANIR MI.BOZDAĞ BUNA MİZİN VERİR Mİ.
cumhurbaşkanı ne demiş.. onun sözünün üstüne söz söylenir mi falan dememiş bu sefer. ilginç kendisi yorum yapabilmiş
sızmı getırdınız güldürme mılletı sız bütün yolları kapattınız cahıl
yaa 10 sene evvel kapatsaydın Allah ın lanetini almış partiyi bugün bu sıkıntılar hiç olmayacaktı
EGERKİ MAHKEMELER KARARLARINI HİÇ BİR TESİR ALTINDA KALMADAN VERİRLERSE İŞTE OZAMAN ÜLKEMDE ADALET MÜLKÜN TEMELİ OLMUŞTUR BİZLERDE VATANDAŞ OLARAK BU DURUMDA OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ HİÇ BİR SUÇUN KARŞILIKSIZ KALMAYACAGI BİR ÜLKE DİLİYORUM İŞLLH
iyi la ülke iyiye gidiyor arasıra başbakanada konuşma hakkı veriliyor çok demoğratız
AYM. dosyayı bilmiyor,dosyaya hakim demek nedir,böyle bir şey olur mu? CAHİLLİK İŞTE BÖYLEDİR. KOSKOCA ANAYASA MAHKEMESİ DOSYA İÇERİĞİ BİLMEDEN, BAŞVURUCUYA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİ BİLMEDEN İHLAL KARARI MI VERİR? FAKAT TABİ SİZ İŞİNİZE GELEN KARAR İÇİN ÇOK İYİ, İŞİNİZE GELMEYEN İÇİN ÇOK KÖTÜ, TU-KAKA DERSİNİZ. YARGI KARARLARINA SAYGI SİZİN LÜGATINIZDA YAZMAZ. FAKAT ÇOK KALMADI. BUNLARIN HEPSİNİN HESABINI O BEĞENMEDİĞİNİZ ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖNÜNDE YÜCE DİVAN SIFATIYLA VERMENİZE ÇOK AZ ZAMAN KALDI.SABREDİN BİRAZ DAHA. BİZİM İÇİN GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKLAŞTI...
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