Anne-babalara özel karne tüyoları! Yaklaşımınız doğru mu?

Son Güncelleme 21 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 16:38 |21 dakika önce

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Arzu Önal Sönmez, anne ve babalara özel, karne değerlendirme tüyoları verdi.

Sömestri tatili yaklaştıkça hem çocuklar, hem de ebeveynlerin heyecanı da giderek artıyor. Aslında bu heyecanda biraz tatil sevinci biraz da karne merakı birleşiyor... Ama karneyi görünce duygularınız ne olursa olsun her durumda çocuğunuza doğru yaklaşmanız, eğitim hayatının devamı için son derece önemli. Peki karneye ne kadar anlam yüklenmeli? Karne için geriye sayım başladı. Çocuğunuzun başarısını merak ettiğiniz karne tatiline günler kala, yine aynı soru gündeminize geldi: Karne en doğru nasıl değerlendirilmeli? Yalnızca karne notlarına bakarak ‘başarılı ya da başarısız’ olarak değerlendirmenin çok doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Arzu Önal Sönmez, anne babalara çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu. HER ZAMAN ONUN YANINDA OLDUĞUNUZU SÖYLEYİN Öncelikle karneyi çocuğunuzla birlikte değerlendirin. İyi bir karne almışsa bunun anlamı ve değerini kavramasına yönelik kendisiyle konuşun. Kötü bir karne almışsa da nerede hata yaptığını, bu hataları düzeltme konusunda yalnız olmadığını ve ailesinin hep yanında olduğunu hissettirin.

SONUÇLARDAN KENDİNİZİN DE SORUMLU OLDUĞUNU UNUTMAYIN Çocuğun öğretmenleri ya da okuluyla çok fazla ilgilenemeyen ve durumunu karnesinden öğrenen ebeveynlerin şok yaşayabildiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez, karnenin bir sürecin son basamağı olduğunu ve sonuçlardan ailenin de kendini sorgulaması gerektiğine işaret ediyor. Karne ile gelen sonucun ne kadarının çocuğu yansıttığı, ne kadarının aile içi ilişkilerle ilgili olduğunu saptamak önem taşıyor. Bu nedenle başarı ya da başarısızlığında mutlaka ailenin de payı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Üzerinize düşen sorumluluklar konusunda tekrar düşünmeye çalışın. ONU DİNLEYİN... Başarısızlık durumunda ebeveynlerin en sık yaptığı hata, öfkeyi kontrol edememe ve çocuğu dinlemeyi reddetme oluyor. Aslında başarısız olması için sayısız neden sunabilen çocuk, bu sonuçtan ebeveynini bile suçlayabiliyor. Bu nedenle konu ne olursa olsun önce mutlaka çocuğu dinleyin. Yılın kısa bir özetini size anlatmasını isteyin. Hangi deneyimleri kazandığını, mutlu olduğu, hayal kırıklığı yaşadığı, eğlendiği, üzüldüğü şeyleri hatırlamasını sağlayın. Farkındalık kazanmasına yardımcı olun ve sonucun değil sürecin önemini anlamasına destek olun. Durum değerlendirmesi yaptıktan sonra mevcut hatalar ve sorunları birlikte belirleyip, çözüm önerileri getirip yıl içinde yapabileceklerini birlikte planlayın.

YAKLAŞIMI ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE BELİRLEYİN Küçük yaşlarda alınan ilk karneler daha çok oyun ve motivasyon amaçlı iken, ortaokul ve lise gibi bir sonraki basamakta daha değerli hale geliyor. Çünkü ileriki sınıflarda notlara verilen önem ailenin ve okulun tutumuna göre artıyor. Dolayısıyla ebeveynlerin karneleri değerlendirirken sergilediği tutum ve davranışlarda çocuklarının yaşını dikkate almaları gerekiyor. Küçük çocuklarda şefkatli ve destekleyici, yol gösterici bir tutum sergilemek önem taşıyor. Ancak, daha büyük çocuklarda ve gençlerde çözüm önerisini onlara bırakmak daha doğru bulunuyor. POZİTİF OLUN, ABARTILI SÖYLEMLERDEN KAÇININ Başarılı çocuk bütün bir yıl boyunca emeğinin karşılığını alabilecek olmanın heyecanı içerisindedir. Sadece karnesindeki takdir yeterli olmayabiliyor, ebeveynlerinden de hak ettiği takdiri görmek istiyor. Bu nedenle ona başarı öyküsünü özetlemenin ve yaşadığı hayal kırıklıklarını nasıl aştığını hatırlatmanın önemine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez, şöyle konuşuyor: “ ‘Zaten bu senin görevin’ gibi sert cümleler yerine, ‘bir öğrenci olarak üzerine düşen görevleri çok güzel bir şekilde yerine getirdin, tebrik ediyorum, bu bizi de çok mutlu ediyor’ demek daha pozitif bir yaklaşım olabilir. ‘Zaten sen dünyanın en zeki, en akıllı, en başarılı çocuğusun, başka türlü bir karne beklenemezdi’ gibi realiteden uzak, abartılı ve beklenti düzeyi çok yüksek söylemlerden de kaçının.