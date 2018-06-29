HABER

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2018 20:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 43 yaşındaki hasta, kalbinin ve karın içi organlarının ters yönde olduğunu öğrendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Karın ağrısı nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesi'ne başvuran ve birtakım tetkikler yapılan Nevin Durak'ın iç organlarının ters yerlerde olduğu bildirildi.

Aynı zamanda hastada tespit edilen safra kesesi iltihabı ve safra kanalındaki taşa bağlı sarılık, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla tedavi edildi.

AA'nın haberine göre, Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muzaffer Şenveli, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın iki gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi. Hastayı birtakım testler gerçekleştirdiklerini belirten Şenveli, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA NADİR OLAN BİR OPERASYON"

"Yapılan incelemeler sonucunda toplumda çok nadir görülen, 'total situs inversus' denilen vaka ile karşılaştık. Yani hastanın organlarının yer değişikliği ile karşı karşıya kaldık. Cerrahi hekimlerimiz, Türkiye'de ve dünyada nadir olan bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Hastaya ERCP ve stend işlemleri ile endoskopik safra kesesi ameliyatı aynı anda uygulandı. Hastamız yarın şifa ile taburcu edilecek."

ne

Ameliyatı Opr. Dr. Erdem Sarı ile gerçekleştiren Opr. Dr. Alpaslan Fedai Çalta da şunları kaydetti:

"Yapılan tetkiklerde hastada safra kesesi iltihabı ile beraber safra kanalında taşa bağlı sarılık saptandı. Ultrasonografide de çok nadir görülen bir anomali olan total situs inversus saptandı. Bu anomalide kalp ve bütün karın içi organlar ters tarafta yerleşimlidir. Hastaya öncelikle ERCP yöntemi ile safra kanalının temizlenmesi işlemi yapıldı. Daha sonra kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yaptık."

DOKTORLARA VE PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Nevin Durak da başarılı bir ameliyat geçirip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek emeği geçen doktorlara ve personele teşekkür etti.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi! Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!
'Yemeğin ne olduğuna aile, ne kadar yiyeceğine çocuk karar vermeli''Yemeğin ne olduğuna aile, ne kadar yiyeceğine çocuk karar vermeli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma karın ağrısı şikayeti Doktorlar bile şoka girdi Nevin Durak sağlık sağlık haberleri

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

İlginizi Çekebilir

Saç ekiminde büyük tehlike!

Saç ekiminde büyük tehlike!

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!

Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!

Mide balonu nedir? Mide balonu obezite hastalarına umut oldu

Mide balonu nedir? Mide balonu obezite hastalarına umut oldu

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Yüz gençleştirme estetikleri

Yüz gençleştirme estetikleri

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Yazın nasıl beslenmeli? Uzmanlardan yaza özel 7 beslenme önerisi

Yazın nasıl beslenmeli? Uzmanlardan yaza özel 7 beslenme önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.