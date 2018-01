Bilgisayar bağımlılığına karşı 'teknoloji detoksu'

Aşırı bilgisayar ve internet kullanımının ilişkileri olumsuz etkilerken, stresi de her geçen gün artırdığını belirten Uzman Psikolog Betül Küçükardalı “Bunun yanı sıra dikkat dağınıklığı, odaklanmada güçlük, hareketlilik ve bağımlılık gibi ciddi problemlere de sebep olabiliyor. Ebeveynler ise her geçen yıl çocuklar üzerindeki kontrolü daha da kaybedip çaresizlik yaşıyor. Oysa teknoloji çağında çocuklarımızı her tehlikeli şeyden korumamız mümkün olmasa da zamanında atılan doğru adımlarla onların kendilerini koruyabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri onlara kazandırabiliriz” diyor. Uzman Psikolog Betül Küçükardalı, bilgisayar bağımlılığına karşı 7 etkili yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

DENGE OLUŞTURUN

Gerek kendinizin gerekse çocuğunuzun teknolojiyi ne kadar bilinçli kullandığınızı daima sorgulayın ve bir denge oluşturun. Çocuklar bu dengeyi kendi başlarına sağlayamayacakları için çocuğunuz adına gerekli sınırlamaları siz yapın. Teknolojiyle geçireceği toplam sürenin günde 1-2 saati aşmamasına özen gösterin. En önemlisi bu sürede izledikleri veya oynadıkları şeylerin yaşlarına uygun olup olmadığını kontrol edin. Yaşına uygun bulmuyorsanız bunun nedenini çocuğunuzun yaşına uygun şekilde anlatıp, erişimini engelleyin.