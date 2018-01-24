Boğaz ülseri hakkında bilmeniz gerekenler

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, boğaz ülseri hakkında şu bilgileri verdi:
BOĞAZDAKİ ÜLSERİN NEDENLERİ
Kanser için uygulanan belirli kemoterapi veya radyasyon tedavileri
Bakteriyel enfeksiyonlar
Bir maya enfeksiyonu olan pamukçuk gibi mantar enfeksiyonları
Coxsackie A virüsünün neden olduğu herpangina (ağız blisterleri) ve el, ayak ve ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlar.
Behçet sendromu gibi ağız, cinsel organlar ve vücudun diğer bölgelerinde ülserlere neden olan iltihaplı hastalıklar
Kanser
YUTAKTA GÖRÜLEN ÜLSERLERİN NEDENLERİ
Gastrointestinal reflü hastalığı (GERD)
Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), bifosfonatlar ve bazı antibiyotikler
Candida türleri (maya), Herpes simpleks virüsü (HSV) ve HIV
Turunçgil ve sirke içeren asitli gıdaların; kafein ve alkol içeren içeceklerin aşırı tüketimi
Amonyak veya sodyum hidroksit gibi korozif maddelerin içilmesi
Kemoterapi veya radyasyon tedavileri
Aşırı kusma
Alerji
SES TELLERİNDEKİ ÜLSERİN NEDENLERİ
Entübasyondan (boru takma) kaynaklanan yaralanma
Ses tellerine temas eden mide asidi
Gastroözofageal reflü hastalığının neden olduğu iltihap
Aşırı öksürme veya sesi kullanma
Kanser
SEMPTOMLAR
Boğazda ülseri semptomları, altta yatan şu nedenlere bağlı olabilir:
Boğaz ağrısı
Ateş ve titreme
Eklem ağrısı
Yutma zorluğu
Mide asidi yetersizliği
Göğüs ağrısı veya yanma (mide ekşimesi)
Boğazda bir yumru hissetmek
Mide bulantısı
Kan kusma
Boğulma hissi
Ses değişiklikleri
Sık öksürme veya boğazı temizleme
Tat değişiklikleri (ağızda asidik, acı veya ekşi tat)
Koku değişiklikleri
Kulak ağrısı
EVDE ALINABİLECEK TEDBİRLER
Bazı boğaz veya yutak ülseri tipleri daha kapsamlı bir tıbbi müdahale gerektirir ve insanlar tedavi seçeneklerini doktorlarıyla görüşmelidir.
Boğazdaki ülser belirtilerini tedavi etmek ve yönetmek için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri ve modifikasyonları arasında şunlar olabilir:
Asitli veya baharatlı gıdalardan ve alkollü içeceklerden kaçınma
Tütünden kaçınma
Peynir, patates püresi ve yoğurt gibi yumuşak, kremsi ve hafif gıdalar yeme
Cips, fındık ve bazı meyve ve sebzeler gibi kaba ve sert gıdalardan kaçınma
Tuzlu veya sodalı suyla gargara yapma
Ilık veya soğuk yiyecek ve içecekler tüketmek
Mukoza zarlarını kaplamak için her yemekten önce ekşi krema yeme
Gün boyunca az miktarda sıvı içme
Sağlıklı bir şekilde kilo verme
Tahriş edici, asitli gıdalardan kaçınma
Yatmadan önce, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınma
Hapları su olmadan almaktan kaçının.
Boğazdaki ülserleri daha da kötüleştirebilecek ve bir kişinin kanser riskini artırabilecek tütün ve alkol ürünlerini bırakın.
Diabetes mellitus gibi ülseri gelişme riskinin artmasına neden olabilecek her durumu yönetmeyle ilgili olarak bir doktorla konuşun.
Asit reflüsünü önleme veya yönetme: Sağlıklı kilo verme, asidik veya tetikleyici gıdalardan kaçınma ve büyük, yağlı yemeklerden kaçınma. Yatak başını yükseltmek de yardımcı olabilir.”
BOĞAZ ÜLSERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN...
Sağlıklı kalma: İyi el hijyeniyle, bulaşıcı boğaz ülserlerine neden olabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenebilir. Hastalanan veya bulaşıcı bir ülsere sahip kişilerden uzak durulması gerekir. Yüzeyin temiz tutulması aynı zamanda enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir.
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