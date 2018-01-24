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Boğaz ülseri hakkında bilmeniz gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ | 24.01.2018 10:16 | Son Güncelleme 8 saat önce

Bazen, boğaz, yemek borusu veya ses tellerinde yeme, içme, çiğneme, yutkunma veya konuşma gibi sorunlara neden olabilen ülser olabilir. Birçok durum ve nedenden dolayı boğaz, yemek borusu ve ses tellerinde ülser gelişebilir. Boğaz ülserlerinin tedavisi ve yönetimi onlara neyin sebep olduğuna bağlıdır.

Boğaz ülseri hakkında bilmeniz gerekenler

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, boğaz ülseri hakkında şu bilgileri verdi:

BOĞAZDAKİ ÜLSERİN NEDENLERİ

Kanser için uygulanan belirli kemoterapi veya radyasyon tedavileri

Bakteriyel enfeksiyonlar

Bir maya enfeksiyonu olan pamukçuk gibi mantar enfeksiyonları

Coxsackie A virüsünün neden olduğu herpangina (ağız blisterleri) ve el, ayak ve ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlar.

Behçet sendromu gibi ağız, cinsel organlar ve vücudun diğer bölgelerinde ülserlere neden olan iltihaplı hastalıklar

Kanser

YUTAKTA GÖRÜLEN ÜLSERLERİN NEDENLERİ

Gastrointestinal reflü hastalığı (GERD)

Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), bifosfonatlar ve bazı antibiyotikler

Candida türleri (maya), Herpes simpleks virüsü (HSV) ve HIV

Turunçgil ve sirke içeren asitli gıdaların; kafein ve alkol içeren içeceklerin aşırı tüketimi

Amonyak veya sodyum hidroksit gibi korozif maddelerin içilmesi

Kemoterapi veya radyasyon tedavileri

Aşırı kusma

Alerji

SES TELLERİNDEKİ ÜLSERİN NEDENLERİ

Entübasyondan (boru takma) kaynaklanan yaralanma

Ses tellerine temas eden mide asidi

Gastroözofageal reflü hastalığının neden olduğu iltihap

Aşırı öksürme veya sesi kullanma

Kanser

SEMPTOMLAR

Boğazda ülseri semptomları, altta yatan şu nedenlere bağlı olabilir:

Boğaz ağrısı

Ateş ve titreme

Eklem ağrısı

Yutma zorluğu

Mide asidi yetersizliği

Göğüs ağrısı veya yanma (mide ekşimesi)

Boğazda bir yumru hissetmek

Mide bulantısı

Kan kusma

Boğulma hissi

Ses değişiklikleri

Sık öksürme veya boğazı temizleme

Tat değişiklikleri (ağızda asidik, acı veya ekşi tat)

Koku değişiklikleri

Kulak ağrısı

EVDE ALINABİLECEK TEDBİRLER

Bazı boğaz veya yutak ülseri tipleri daha kapsamlı bir tıbbi müdahale gerektirir ve insanlar tedavi seçeneklerini doktorlarıyla görüşmelidir.

Boğazdaki ülser belirtilerini tedavi etmek ve yönetmek için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri ve modifikasyonları arasında şunlar olabilir:

Asitli veya baharatlı gıdalardan ve alkollü içeceklerden kaçınma
Tütünden kaçınma
Peynir, patates püresi ve yoğurt gibi yumuşak, kremsi ve hafif gıdalar yeme
Cips, fındık ve bazı meyve ve sebzeler gibi kaba ve sert gıdalardan kaçınma
Tuzlu veya sodalı suyla gargara yapma
Ilık veya soğuk yiyecek ve içecekler tüketmek
Mukoza zarlarını kaplamak için her yemekten önce ekşi krema yeme
Gün boyunca az miktarda sıvı içme
Sağlıklı bir şekilde kilo verme
Tahriş edici, asitli gıdalardan kaçınma
Yatmadan önce, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınma
Hapları su olmadan almaktan kaçının.
Boğazdaki ülserleri daha da kötüleştirebilecek ve bir kişinin kanser riskini artırabilecek tütün ve alkol ürünlerini bırakın.
Diabetes mellitus gibi ülseri gelişme riskinin artmasına neden olabilecek her durumu yönetmeyle ilgili olarak bir doktorla konuşun.
Asit reflüsünü önleme veya yönetme: Sağlıklı kilo verme, asidik veya tetikleyici gıdalardan kaçınma ve büyük, yağlı yemeklerden kaçınma. Yatak başını yükseltmek de yardımcı olabilir.”

BOĞAZ ÜLSERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN...

Sağlıklı kalma: İyi el hijyeniyle, bulaşıcı boğaz ülserlerine neden olabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenebilir. Hastalanan veya bulaşıcı bir ülsere sahip kişilerden uzak durulması gerekir. Yüzeyin temiz tutulması aynı zamanda enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir.

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boğaz ülser Yemek Borusu

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