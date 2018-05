"Devletin sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklara"

Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon ölüm olurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kontrolü alanında kararlılıkla uygulanacak önlemler alınmadığı takdirde 2030'a dek bu sayının 8 milyonu bulacağını belirtiyor. Salgının dünyada günümüzdeki özelliklerini sürdürdüğü takdirde 21. yüzyıl boyunca 1 milyar insanın ölümüne neden olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Türk Toraks Derneği (TTD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin nikotin bağımlılığı neticesinde gelişen tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğünü belirterek, "Devletin yaptığı sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle gerçekleşmektedir. Yani her yıl sigara tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisinde harcanan para yaklaşık 11 milyar dolardır." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin sigara içtiğini kaydeden Dilektaşlı, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de her yıl 100 bin insanımız nikotin bağımlılığı neticesinde gelişen tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı hastalıklardan ölmektedir. 2016'da ülkemiz genelinde 105 milyar adet, 2017'de ise 106 milyar adet sigara tüketilmiştir. Bir diğer yandan tütün şirketlerinin yıllık karlarına bakıldığında, her yıl bir önceki seneden daha fazla kar oranıyla aktivitelerine devam ettiklerini göstermektedir. Türkiye'de devletin yaptığı sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle gerçekleşmektedir. Yani her yıl sigara tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisinde harcanan para yaklaşık 11 milyar dolardır."

- "Nargile konusunda önlem alınmalı"

Aslı Görek Dilektaşlı, nargile kullanımının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Son yıllarda ülke tütüncülüğü ve tütün kontrolü anlamında sarmalık kıyılmış tütün mamulü (SKT) ve nargilelik tütün mamulü (NTM) önemli bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eldeki veriler ve yasal SKT piyasasının yaklaşık yüzde 40'ı ve NTM piyasasının ise neredeyse yüzde 99'unun kayıt dışı olduğu tahmin edilmektedir. Toplumda her iki ürünün de sigara kadar sağlığa zararlı olmadığı yönündeki yanlış algının doğru bilgilendirmeyle yer değiştirmesi gerekmektedir. Son yıllarda 'organik' başlığıyla ürün pazarlama yaygınlaşmış olmasına rağmen bu ürünlerin yetiştirilmesinde çok daha fazla zirai ilaç kullanıldığı, kıyım sonrası kükürt ve asit denilen çeşitli kimyasallarla işlem görme ve sarartma uygulandığı unutulmamalıdır. TEKEL'in yaprak tütün alım faaliyetinden çekilmesiyle beraber işsiz kalan binlerce tütün üreticisi kayıt dışı piyasa için tütün üretmeye başlamıştır. Durumun yerel boyutu kadar uluslararası boyutu da gözardı edilemeyecek kadar büyüktür."