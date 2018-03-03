Doç. Dr. Hüseyinoğlu: “İnmelerde erken müdahale hayat kurtarıyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, son zamanlarda Deniz Baykal ve Kadir İnanır’dan dolayı medyanın gündeminden düşmeyen ve halk arasında inme adıyla bilinen hastalıkta erken müdahalenin önemli olduğunu söyledi.

İnmenin, beyne giden damarlarda pıhtı oluşmasıyla ya da pıhtı atmasıyla meydana gelen klinik bir tablo olduğunu belirten Doç. Dr. Hüseyinoğlu, İnme dediğimizde bir tek bunu anlamamalıyız. Burada aynı zamanda beyin kanaması da söz konusudur. Beyin kanamasında ise beynin içine veya beynin zarlarının damar yırtılması sonucu oluşan kan akımıdır. Genel olarak beyindeki inmenin yüzde 80’i iskemik inmeler yani damar tıkanıklığı sonucun da kan akımında bozulmanın oluşturduğu klinik tablolardır” dedi.

Çok sayıda nedeni var

Hastalığa neden olan damar tıkanıklıklarının nedeninin çok sayıda olabileceğini belirten Doç. Dr. Hüseyinoğlu, “Damar tıkanıklığı nedenleri cinsiyet, yaş, kilo tansiyon hastalıkları, diyabet, obezite, sigara kullanımı majör faktörler olabileceği gibi; uyku apnesi, kanda kolesterol ve yağ oranının yüksek olması, sedanter yani hareketsiz yaşam da diğer faktörler de olabilir. Ancak bazı hastalar genetik olarak kan pıhtılaşmasına yakın olabiliyor ve genç yaşta bile inme geçirebiliyorlar. Ya da kadınların kullandığı kadın doğum hapları da kan pıhtılaşmasını artırarak inme geçirilmesine neden olabiliyor. Kalpte ritim bozukluklarında, kalp yetmezliğinde ya da geçirilen kalp krizi sonrasında da kanda pıhtı oluşabiliyor bu da inmeye neden olabiliyor” diye konuştu.