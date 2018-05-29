HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

'Dünyanın en yaşlı kişisi' sigarayı bırakmaya çalışıyor

29.05.2018 07:06 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guiness Rekorlar Kitabı'na yaşayan en yaşlı erkek olarak girebilir. Ama 114 yaşında olan Blom'un Guiness'in kendisi ile ilgili yaptığı araştırmadan bundan daha büyük problemleri var; sigarayı bırakmak gibi.

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guiness Rekorlar Kitabı'na yaşayan "en yaşlı kişi" olarak girebilir.

Ama 114 yaşında onun bundan daha büyük problemleri var; sigarayı bırakmak gibi.

Yıllar önce alkolü bırakmış olsa da Fredie Blom halen sigara içmeye devam ediyor ve alışkanlığından kurtulamadığını "Her gün iki ila üç 'ilaç' içiyorum" diyerek anlatıyor.

Blom'un "ilaç" dediği, gazete kağıdına sigara boyunda sarılan tütünden başka bir şey değil.

114 yaşındaki tiryaki "Kendi tütünümü sarıyorum çünkü sigaraları sevmiyorum" diyor:

"İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir 'ilaç' yapmam gerekiyor."

Blom, "Bu tiryakiliğim için şeytanı suçluyorum çünkü o çok güçlü" derken yaramaz bir şekilde gülümsüyor.

'Ayaklarım dışında bir problemim yok.'

BBC'nin Güney Afrika muhabiri Mohammed Allie'nin, ziyaret ettiği 114 yaşındaki Blom ile ilgili gözlemi ise, yaşlı adamın ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğüne ilişkin.

Uzun boylu olan Blom'un yardımsız yürüdüğünü ve duyma güçlüğü dışında sorunu olmadığını anlatıyor.

8 Mayıs'ta 114 yaşına basan adamın dünya üzerindeki "en yaşlı kişi" olup olmadığı ise Guinness yetkilileri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

Fredie Blom kimlik

Bu ünvan daha önce, 15 Eylül 2017'de 117 yaşındayken hayatını kaybeden Jamaikalı Violet Moss-Brown'ın elindeydi.

"Ayaklarım dışında bir problemim yok. Eskisi gibi yürüyemiyorum" diyen Blom'un ünü yaşadığı bölgeye de yayılmış durumda.

Politikacılar ziyaretine geliyor, mahallesindeki marketlerden hediyeler yollanıyor.

Londra'nın doğusunda 8 Mayıs 1904'te dünyaya geldiği belirtilen Fredie Blom'un doğum kayıtları Güney Afrikalı yetkililer tarafından da resmi olarak işleme konulmuş.

Fredie Blom ve 85 yaşındaki eşi Janetta

Peki 114 yaşındaki Blom nelerle besleniyor?

48 yıldır Blom ile evli 85 yaşındaki Janetta, eşinin "her yemekte et istediğini ama çokça da sebze tükettiğini" anlatıyor.

Eşine göre, Blom halen kendi yıkanıp kendisi giyinebiliyor ama yalnızca ayakkabılarını giymekte zorlanıyor.

Fredie Blom ayakta

PARTNERSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark ettiSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark etti
Yapay zeka deri kanserini insandan daha isabetli teşhis ettiYapay zeka deri kanserini insandan daha isabetli teşhis etti
Fransa'da bir yılda bir milyon kişi sigarayı bıraktıFransa'da bir yılda bir milyon kişi sigarayı bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Meral Akşener yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Obezite cerrahisi sonrası oruç tutulabilir mi?

Obezite cerrahisi sonrası oruç tutulabilir mi?

Diyabet hastalarına 10 kritik yaz önerisi

Diyabet hastalarına 10 kritik yaz önerisi

Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

Ağrılardan kurtulmak için bedeninizdeki 12 noktaya basınç uygulayın

Ağrılardan kurtulmak için bedeninizdeki 12 noktaya basınç uygulayın

Midye sevenler dikkat! Bakın içinden ne çıktı

Midye sevenler dikkat! Bakın içinden ne çıktı

Hangi taş neye iyi geliyor?

Hangi taş neye iyi geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.