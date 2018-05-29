'Dünyanın en yaşlı kişisi' sigarayı bırakmaya çalışıyor

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guiness Rekorlar Kitabı'na yaşayan "en yaşlı kişi" olarak girebilir.

Ama 114 yaşında onun bundan daha büyük problemleri var; sigarayı bırakmak gibi.

Yıllar önce alkolü bırakmış olsa da Fredie Blom halen sigara içmeye devam ediyor ve alışkanlığından kurtulamadığını "Her gün iki ila üç 'ilaç' içiyorum" diyerek anlatıyor.

Blom'un "ilaç" dediği, gazete kağıdına sigara boyunda sarılan tütünden başka bir şey değil.

114 yaşındaki tiryaki "Kendi tütünümü sarıyorum çünkü sigaraları sevmiyorum" diyor:

"İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir 'ilaç' yapmam gerekiyor."

Blom, "Bu tiryakiliğim için şeytanı suçluyorum çünkü o çok güçlü" derken yaramaz bir şekilde gülümsüyor.

'Ayaklarım dışında bir problemim yok.'

BBC'nin Güney Afrika muhabiri Mohammed Allie'nin, ziyaret ettiği 114 yaşındaki Blom ile ilgili gözlemi ise, yaşlı adamın ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğüne ilişkin.